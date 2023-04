Spośród pierwiastków niezbędnych do rozwoju roślin azot ma największy wpływ na wielkość plonu oraz na cechy jakościowe – parametry ziarna i mąki, fot. KM

Nawożenie zbóż jarych to podstawowy, a przy tym nietani zabieg agrotechniczny i powinien być dobrze rozplanowany. Dzięki analizie zawartości składników pokarmowych w glebie jego wielkość można zoptymalizować, czyli dostosować do wysokości spodziewanego plonu ziarna.

Spośród pierwiastków niezbędnych do rozwoju roślin azot ma największy wpływ na wielkość plonu oraz na cechy jakościowe – parametry ziarna i mąki. Ze względu na powszechniej występujące wiosną niedobory opadów deszczu ważne jest określenie nie tylko ogólnej wielkości nawożenia tym składnikiem, lecz także podziału na dawki, formy nawozu oraz terminów aplikacji. Sam azot to zbyt mało, aby osiągnąć wysoki plon. Jak podają dr hab. Alicja Sułek i prof. Danuta Leszczyńska z Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB, prawidłowe odżywienie zbóż jarych fosforem, potasem, magnezem, siarką i mikroelementami poprawia efektywność wykorzystania azotu, co w warunkach niekorzystnych zwiększa ich możliwości na ograniczenie skutków stresu środowiskowego.

Wyliczając dawkę zastosowanego nawozu, najpierw musimy określić potrzeby pokarmowe roślin, aby wydały odpowiednio duży plon. Najprościej obliczyć to, mnożąc ilość pobrania jednostkowego przez wielkość przewidywanego plonu z hektara (tabela) (...).