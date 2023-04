Wysokie ceny nawozów i coraz częściej występujące anomalie pogodowe powodują, że rośnie świadomość znaczenia nawożenia dolistnego i biostymulacji, a także roli, jaką odgrywają mikroelementy. Na co zwrócić uwagę, przeprowadzając zabiegi? Jakie preparaty warto wybrać?

Dużym wyzwaniem dla rolnictwa są nasilające się w ostatnich latach ekstrema pogodowe, jak niskie temperatury, susze czy okresowe bardzo ulewne deszcze. W związku z drogimi nawozami mineralnymi rolnicy poszukują skutecznych rozwiązań wspomagających wzrost i rozwój roślin oraz pozwalających im lepiej reagować na czynniki stresowe. Wszystkie te czynniki mają duży wpływ na uzyskanie wysokiej rentowności produkcji roślinnej. W tym zakresie bardzo dobrze sprawdzają się nawozy dolistne, biostymulatory i biopreparaty.

Chłody powodują opóźnienie startu pełnej wegetacji wiosennej

Wiosenne chłody nie pozostają bez wpływu na rozwój zbóż ozimych. Przykładowo, pszenica ozima rozpoczyna wiosenną wegetację dopiero w temperaturze powyżej 8°C, a spadki do 5-6°C powodują zatrzymanie krzewienia. W niższych temperaturach wszelkie procesy w roślinach zachodzą wolniej, tkanki są bardziej uwodnione, a przez to wrażliwsze nie tylko na uszkodzenia powodowane przez przymrozki, ale też grzyby i szkodniki. W tej sytuacji warto pamiętać o wsparciu zbóż, gdy tylko warunki pogodowe się poprawią, aby rośliny szybciej mogły nadrobić stracony czas i łatwo się zregenerować.

Wiosenne chłody osłabiają rośliny oraz spowalniają ich wzrost i rozwój, fot. MS

– Tu idealne wsparcie zapewnią mikroelementy, szczególnie seria nawozów Amino Ultra z technologią GCAA, w której mikroelementy są skompleksowane aminokwasami. Dzięki temu oprócz substancji odżywczych rośliny otrzymają dawkę aminokwasów niezbędną do budowy białek, co zintensyfikuje procesy budowania plonu. Dodatkowe wsparcie w postaci biostymulatorów, takich jak Tytanit, będzie wspomagać procesy fotosyntezy i pobierania składników odżywczych z gleby. Optysil, zawierający aktywny krzem, zabezpieczy rośliny przed kolejnymi trudnymi warunkami, które z pewnością wystąpią podczas dalszej wegetacji, natomiast dodatkowy zestaw aminokwasów w stymulatorze Aminoprim zregeneruje rośliny po zimie i wiosennych chłodach – mówi dr inż. Radosław Wilk, kierownik ds. rozwoju biznesu w firmie Intermag.

Warunki podczas wykonywania zabiegów dolistnych

Niezwykle ważne jest, aby zabiegi dolistne wykonywać w odpowiednich warunkach pogodowych. Należy przez to rozumieć wysoką wilgotność, optymalną temperaturę i małe nasłonecznienie, a więc najlepiej wybrać wieczór, kiedy woda z cieczy roboczej nie będzie szybko odparowywała. Optymalna wilgotność podczas wykonywania zabiegów dolistnych wynosi 60-80 proc. W warunkach obniżonej wilgotności sole mogą być niebezpieczne dla roślin, dlatego warto wtedy zastosować kompleksy aminokwasowe.

W zaawansowanych fazach rozwojowych koniecznie trzeba zwracać uwagę na temperaturę podczas wykonywania zabiegów dolistnych, fot. MS

Przez optymalną temperaturę należy rozumieć 12-20°C, chyba że etykieta podaje inaczej. W późniejszych fazach wegetacyjnych roślin, kiedy temperatura powietrza jest zazwyczaj wyższa, odpowiednią porą wykonania zabiegu może być noc. Zbyt wysoka temperatura w połączeniu z niską wilgotnością mogą w skrajnych przypadkach doprowadzić do uszkodzenia liścia flagowego zbóż, co z pewnością negatywnie odbije się na plonie. Nawet jeśli do uszkodzenia nie dojdzie, powyżej 25°C ciecz robocza będzie bardzo szybko odparowywała, przez co zmniejszy się jej dostępność dla roślin, a więc skuteczność zabiegu.

Jakość wody ma znaczenie

Ważnym, a często pomijanym parametrem jest jakość wody używanej do zabiegów dolistnych. Coraz większe grono rolników pamięta jednak, że jej właściwa temperatura powinna wynosić 12-20°C. Upowszechnia się magazynowanie wody w zbiornikach, gdzie może się ogrzewać, czy napełnianie opryskiwacza kilka godzin przed zabiegiem.

Niemniej jednak ważne są również parametry, takie jak odczyn wody, a także ilość i rodzaj rozpuszczonych w niej substancji. Od tych parametrów w dużym stopniu zależy mieszalność preparatów stosowanych do nawożenia dolistnego i biostymulacji czy napięcie powierzchniowe wpływające na jakość pokrycia liści. Z tego względu warto pamiętać o uzdatnianiu wody, które łatwo można zrealizować kondycjonerem Proaqua Trio zapobiegającym niekorzystnym reakcjom pomiędzy jonami zawartymi w wodzie. Ponadto dodatek adiuwantów Faster lub Aditens Max ułatwia nanoszenie, pokrycie i utrzymanie warstwy cieczy roboczej na roślinach.

Mieszanie agrochemikaliów

Zarówno zabiegi ochrony roślin, jak i nawożenia dolistnego często wykonywane są mieszaninami różnych substancji. W przypadku zbiegu terminów powszechne jest też łączenie ochrony i nawożenia w jednym zabiegu, co pozwala na jeden przejazd, a tym samym – oszczędność paliwa. Decydując się na taki krok, należy jednak pamiętać o sprawdzeniu możliwości łącznego stosowania poszczególnych komponentów i wybór nawozów w formulacjach to umożliwiających.

Objawy niezgodności chemicznej często łatwo zaobserwować w postaci pienienia, przebarwienia, mętnienia czy powstawania części nierozpuszczalnych lub osadu. Poważniejszym problemem może być jednak fitotoksyczność wynikająca z niekontrolowanych reakcji pomiędzy poszczególnymi substancjami użytymi w mieszaninie.

Przed zmieszaniem komponentów należy zawsze sprawdzić możliwość łącznego stosowania w tabelach lub przeprowadzić próbę z ich niewielką ilością np. w wiadrze z wodą. Warto też pamiętać, że kondycjoner Proaqua pozwala na obniżenie pH roztworu, co poprawia mieszalność agrochemikaliów i stabilność cieczy roboczej.

Nawożenie dolistne zbóż

Nawożenie dolistne jest podstawową formą dostarczania roślinom mikroelementów i powinno być traktowane jako nawożenie podstawowe. Tym sposobem można dostarczyć nawet 100% zapotrzebowania roślin na te składniki, jak również przeprowadzić uzupełniające nawożenie makroelementami, co ważne, nawet w przypadku suszy. Nawożenie dolistne pozwala na dostarczenie roślinom składników pokarmowych w łatwo przyswajalnej formie i w zaawansowanej fazie rozwojowej. Co ważne, zbilansowane nawożenie dolistne pozwala lepiej wykorzystać składniki pokarmowe pobierane z gleby, a także jest korzystnym rozwiązaniem w przypadku odżywiania rośliny z uszkodzonym systemem korzeniowym czy rosnącej na zakwaszonej glebie, a także sprawdza się w regenerowaniu roślin osłabionych i uszkodzonych.

W zbożach warto zwrócić uwagę przede wszystkich na kompleksowe preparaty opracowane w celu szybkiego i efektywnego odżywiania roślin takie, jak Amino Ultra Zboża oraz Plonvit Zboża oraz uzupełniające jak Amino Ultra Cu-24, Amino Ultra ZN-24 czy Amino Ultra Mn-22. Amino Ultra Zboża to nawóz mikroelementowy z opatentowaną technologią GCAA, w której mikroelementy połączone są z aminokwasem – glicyną. Nawóz szybko i skutecznie dostarcza mangan, miedź, żelazo, cynk, molibden i bor w proporcjach odpowiadających wymaganiom pokarmowym zbóż. Z kolei Plonvit Zboża to nawóz zawierający zarówno mikro- jak i makroelementy, dostarczający roślinom dodatkowo azot, magnez, siarkę, bor, miedź, żelazo i mangan.

Biostymulatory

Biostymulatory, takie jak Tytanit czy Optysil to rozwiązanie pozwalające nie tylko na zwiększenie efektywności wykorzystania przez rośliny składników pokarmowych czy intensyfikację ich rozwoju, lecz także na zwiększanie odporności na choroby poprzez indukowanie naturalnych mechanizmów odpornościowych. Zawierają one opatentowane technologie przebadane w niezależnych instytutach badawczych, które pozytywnie wpływają na wzrost, rozwój i plonowanie roślin.

Pszenica ozima - nawożenie dolistne i biostymulacja, fot. Intermag

Aminoprim to organiczny biostymulator regeneracji. Zastosowanie go zwiększa tolerancję roślin na stres oraz pozwala na szybszą regenerację po wystąpieniu warunków stresowych. Aminoprim stymuluje syntezę chlorofilu i przyspiesza proces odbudowy tkanek, a także stymuluje wzrost i naturalne mechanizmy odpornościowe roślin. Najlepszym rozwiązaniem jest ułożenie planu nawożenia dolistnego i biostymulacji oraz wykonywanie zabiegów terminowo, wówczas wpływ na wzrost plonu będzie największy.