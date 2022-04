Zobacz galerię

Oziminy osłabione po okresie spoczynku potrzebują nawożenia, którego forma dolistna jest pod pewnymi względami lepsza od doglebowej, ale jednocześnie nieumiejętnie stosowana może łatwo uszkodzić wrażliwe rośliny. W jaki sposób ta forma dostarczenia składników pokarmowych jest powiązana ze zdrowotnością?

W formie dolistnej dostarcza się roślinom głównie azot, magnez, siarkę i mikroelementy. Należy jednak pamiętać, że w przypadku makroelementów nawożenie dolistne należy traktować tylko jako uzupełnienie. Oczywiście, jest ono roślinom potrzebne, ale nie jest w stanie zaspokoić całego zapotrzebowania. Ważne jest też, aby nawożenie dolistne stosować profilaktycznie, a nie interwencyjnie oraz w przypadku zaobserwowania objawów niedoborów nie zwiększać dawek i stężenia roztworów.

Dlaczego nawożenie dolistne?

Składniki pokarmowe dostarczane dolistnie są o tyle ważne, że poprawiają wykorzystanie również tych dostarczonych doglebowo, w tym plonotwórczego azotu, również w sytuacji uszkodzenia systemu korzeniowego i niskiego pH gleby. Zaletą tej formy jest też łatwa przyswajalność, co ma szczególne znaczenie w przypadku regeneracji roślin osłabionych czy uszkodzonych. Wysoka skuteczność nawożenia dolistnego pozwala wspomóc rozwój systemu korzeniowego, którym z kolei składniki pokarmowe pobierane są w większych ilościach.

Co z roślinami osłabionymi?

W tym przypadku nawożenie dolistne jest idealnym rozwiązaniem. Składniki pokarmowe dostarczone dolistnie przyswajane są łatwo i efektywnie, również w sytuacji uszkodzonego systemu korzeniowego, który nie jest w stanie pobierać składników z gleby. Na pogorszenie pobierania wpływ może mieć również słaba kondycja gleby, jak choćby obniżone pH. Rośliny, które są po zimie w słabej kondycji, nie tylko mają mniejszy potencjał plonowania, lecz także są bardziej narażone na choroby, stąd tak ważne jest zaspokojenie ich potrzeb odnośnie makro- i mikroelementów.

Również w przypadku żerowania szkodników nawożenie ma znaczenie. Przykładowo, rzepak zaatakowany przez śmietkę warto ratować odpowiednio wysoką dawką boru. Jednak to właśnie dawka jest czynnikiem, na który trzeba bardzo uważać na plantacjach uszkodzonych i osłabionych. Zbyt wysokie dawki i stężenia roztworów mogą powodować oparzenia roślin, a przez to efekt będzie odwrotny do zamierzonego. Ważne jest, aby przestrzegać zaleceń producentów, a dzięki temu pomóc roślinom, gdyż efekty przenawożenia będą trudne do naprawienia.

Azot podany dolistnie

Spośród nawozów azotowych do dokarmiania dolistnego stosuje się przede wszystkim roztwór mocznika. Nawóz ten dostępny jest zarówno w granulach do samodzielnego sporządzenia roztworu, jak i w formie płynnej. Popularny w nawożeniu azotowym jest RSM, czyli roztwór saletrzano-mocznikowy. Jest on wartościowym źródłem składników pokarmowych, jednak mimo płynnej formy jest nawozem doglebowym, dlatego też stosując go podczas wegetacji roślin, należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do powstania oparzeń. Alternatywą może być też popularny szczególnie w Niemczech ASL, czyli roztwór siarczany amonu.

Stosując mocznik dolistnie, należy zwrócić szczególną uwagę na dawkę i stężenie roztworu oraz warunki atmosferyczne podczas wykonywania zabiegu. Obowiązuje zasada, że im roślina starsza, tym dopuszczalne stężenie roztworu mocznika jest mniejsze. W zbożach w fazie krzewienia można stosować roztwór o stężeniu do 15 proc., natomiast w fazie strzelania w źdźbło jest to 8-10 proc. Nawożenie dolistne mocznikiem warto też łączyć z siarczanem magnezu. Pozwala to nie tylko zaoszczędzić przejazdy po polu, ale przede wszystkim utrzymać optymalną temperaturę cieczy roboczej.

Siarka i magnez

Nawożenie tymi dwoma pierwiastkami często jest łączone w ramach stosowania siedmiowodnego siarczanu magnezu. Maksymalne bezpieczne stężenie jego roztworu wynosi 5 proc. Związek ten w przypadku użycia wodnego roztworu mocznika chroni także rośliny przez poparzeniami.

Siarka ma przede wszystkim wpływ na wykorzystanie azotu przez rośliny. Ponadto wchodzi w skład białek biorących udział w fotosyntezie czy wielu enzymów. Dokarmianie dolistne tym pierwiastkiem jest doskonałym uzupełnieniem nawożenia doglebowego wykonanego na jesieni i pozwala dostarczyć ważny składnik pokarmowy dokładnie wtedy, kiedy roślina będzie go potrzebowała.

Magnez, wchodząc w skład chlorofilu, odpowiada za regulację fotosyntezy, ale również syntezę białek i tłuszczów. W roślinach osłabionych i uszkodzonych szczególne znaczenie ma pobudzanie przez magnez rozwoju systemu korzeniowego i pobierania z gleby składników pokarmowych. Dobre odżywienie magnezem ma także pozytywny wpływ na zdrowotność i odporność roślin.

Dokarmianie mikroelementami

W przypadku mikroelementów nawożenie dolistne należy traktować jako podstawowe, gdyż w przypadku tych pierwiastków można w sposób dolistny dostarczyć całość zapotrzebowania. Jeśli chodzi o zboża, należy im dostarczyć przede wszystkim miedź, mangan i cynk, które wpływają na gospodarkę azotową i rozwój systemu korzeniowego. Rzepak z kolei najbardziej potrzebuje boru, manganu, cynku i molibdenu.

Miedź w zbożach bierze udział w przemianach azotowych, a także jest ważnym składnikiem enzymów i hormonów. Mangan z kolei odpowiada m.in. za przebieg fotosyntezy czy regulację wzrostu zbóż. Prawidłowe odżywienie tym pierwiastkiem stymuluje pobieranie fosforu, który z kolei pobudza rozwój systemu korzeniowego. Cynk przede wszystkim odpowiada za działanie wielu enzymów, a przez to ma wpływ choćby na syntezę białek czy odporność na choroby.

Bor w rzepaku odpowiada m.in. za prawidłową budowę ścian komórkowych czy wzrost łagiewki pyłkowej, mając bezpośredni wpływ na kwitnienie i zawiązywanie nasion, a w konsekwencji osiągany plon. Mangan z kolei odpowiada za gospodarkę azotową i fosforową oraz zwiększa odporność na niskie temperatury, biorąc udział w syntezie cukrów. Również cynk wpływa w rzepaku na gospodarkę azotem i odporność na choroby, a także przebieg fotosyntezy i ilość nasion w łuszczynie. Molibden jest kolejnym pierwiastkiem mającym wpływ na przemiany azotu i fosforu, a także zawartość białka w nasionach. Jeśli chodzi o zdrowotność, ma on wpływ na wytrzymałość mechaniczną roślin.

Czym są chelaty?

Jedną z dostępnych form manganu, miedzi, cynku czy żelaza jest chelat. W przypadku manganu przyjmuje się, że forma siarczanowa działa wolniej, ale można ją stosować w niższych temperaturach, z kolei chelat charakteryzuje się lepszym działaniem, jednak wymaga minimum 15°C. Chelat mikroelementowy powstaje w wyniku połączenia kationu metalu ze związkiem chelatującym.

Nie wnikając zbytnio w skomplikowaną budowę chemiczną, w chelatach chodzi przede wszystkim o to, że są bardzo dobrze przyswajane przez rośliny. Kolejną ich zaletą jest również to, że są dużo lepiej tolerowane w nadmiernych ilościach, a to oznacza, że roślinę trudniej oparzyć chelatem niż tradycyjnie stosowaną solą. Ponadto chelaty z zasady dobrze mieszają się ze środkami ochrony roślin i rozpuszczają się w wodzie niezależnie od pH cieczy roboczej.

Warunki atmosferyczne podczas nawożenia dolistnego

Duże znaczenie dla zdrowotności roślin ma wykonywanie nawożenia dolistnego w optymalnych warunkach wilgotności, temperatury czy nasłonecznienia. W czasie wykonywania zabiegów pożądane są wysoka wilgotność i małe nasłonecznienie, a więc oprysk najlepiej wykonać wieczorem, kiedy woda z cieczy roboczej nie będzie szybko odparowywała. W nawożeniu dolistnym azotem ważne jest też, aby 2-3 dni przed i po zabiegu nie występowały przymrozki. Nadmierne nasłonecznienie powoduje odparowywanie wody, a więc wzrost stężenia roztworu, mogący doprowadzić do poparzenia roślin.

Stężenie roztworu roboczego

Podczas nawożenia dolistnego kluczowe znaczenie ma nie tylko przestrzeganie dopuszczalnych dawek nawozów, lecz także stężenia roztworu roboczego. Rośliny są wrażliwe na substancje działające dolistnie, dlatego też stężenie roztworu musi być niskie, a nieprzestrzeganie zaleceń producenta może doprowadzić do poparzenia roślin. Dużą ilość wody na daną dawkę nawozu warto stosować zwłaszcza wtedy, gdy stosujemy mieszaninę wieloskładnikową. ▪