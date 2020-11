Nawożenie rzepaku azotem - jak poprowadzić rzepak po zimie

Jak poprowadzić rzepak po zimie, na co zwrócić uwagę ustalając wiosenną strategię nawożenia rzepaku azotem, wyjaśniał dr hab. Witold Szczepaniak podczas Narodowych Wyzwań w Rolnictwie Online.

Rośliny reagują na aktualne warunki, w których się znajdują. Jeśli przebieg zimy będzie taki, jak w latach wcześniejszych, tj. raczej z dodatnimi temperaturami wówczas rośliny będą cały czas rozwijać. W momencie kiedy rośliny ruszają z wegetacją wiosenną muszą mieć do dyspozycji składniki pokarmowe, w tym azot. Każde opóźnienie w tym względzie można uznać za błąd nawozowy, ponieważ późniejsze nawożenie (nawet większe) będzie mniej efektywne . Dlatego ważne jest odpowiednio wczesna aplikacja nawozu azotowego.

Jeśli dzielimy nawożenie na dwie dawki to pierwsza powinna mieć wielkość ok. 60-70 proc. planowanego nawożenia azotowego i w nawozie zawierać w 50 proc. formę saletrzaną (N-NO3-). Drugą dawkę nawożenia azotem stosuje się nie później niż po 2 tygodniach. Ważne jest, żeby cały azot został podany na ok 6-4 tygodni przed kwitnieniem rzepaku.

Jednocześnie stosować się należy do aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wysiewu nawozów azotowych, które niestety nie korespondują z roślinami i ich potrzebami. Jeśli przyszłoby nam pierwszy raz z nawozem w pole wjechać w marcu, rozsądne może okazać się zastosowanie azotu tylko w jednej dawce. Taką strategię przyjmuje się, np. gdy zachodzi prawdopodobieństwo stosowania drugiej dawki nawożenia azotem w suchych warunkach, ponieważ podanie azotu w takich warunkach nie przyniesie efektu.

Przy panujących suchych warunkach rośliny z tego azotu nie skorzystają, ponieważ nawóz nie będzie mógł się rozpuścić, a co dopiero przemieścić w glebie. Wówczas zasadne może okazać się stosowanie nawożenia w jednej dawce nawożenia. Jednak wysianie jednorazowo dużej masy nawozu może być trudne w wykonaniu. Dlatego najpierw wjeżdżamy w pole z częścią nawozu i po wysianiu na wszystkich polach rzepaku z kolejną partią. Nawożąc w ten sposób można powiedzieć, że jest to jedna dawka azotu, gdyż najprawdopodobniej azot będzie działał równocześnie z obu wysiewów.

Prelegent wskazał, że w przypadku prawidłowo poprowadzonego rzepaku w okresie jesiennym plantacje nawożone na wiosnę dawką 120 kg N/ha nie odbiegały znacząco pod względem plonowania od tych nawożonych dawką 180 kg N/ha.

- Jeśli mamy żyzne stanowisko, jesienią prawidłowo poprowadzimy plantacje rzepaku ozimego to azot, który inwestujemy jest bardziej efektywny plonotwórczo. Wówczas można podjąć próby zmniejszenia poziomu nawożenia azotem bez utraty plonu. Pamiętać jednak musimy, że rzepak jest rośliną azotolubną i bez pewnych kosztów na nawożenie, ochronę już w okresie jesieni takich prób w na wiosnę nie będziemy mogli podjąć – podsumował dr hab.. W. Szczepaniak