Przystępując do nawożenia zbóż ozimych fosforem i potasem, w pierwszej kolejności należy oszacować potrzeby pokarmowe roślin, fot. farmer.pl

Nowe przepisy mogą w wielu przypadkach zmniejszyć stosowanie azotu, a co się z tym wiąże, możemy mieć mniejsze plony. Trzeba więc zmienić podejście do nawożenia, bilansując składniki pokarmowe i przede wszystkim wapnować glebę, aby zwiększyć aktywność mniejszych dawek azotu.

Opracowując plan nawożenia zbóż, należy mieć na uwadze, że w gospodarstwach prowadzących standardową produkcję roślinną póki co tylko część z nich (patrz „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r., Dz.U., 7 lutego 2023 r., poz. 244) jest zobligowana do corocznego przygotowania planu nawożenia azotem zgodnie z przyjętymi wymogami. Natomiast poziom nawożenia pozostałymi składnikami pokarmowymi jak dotąd nie jest usankcjonowany prawnie, co nie oznacza, że w praktyce nie warto przygotować planu nawożenia zbóż, jak i innych roślin również fosforem, potasem, magnezem i siarką.

Natomiast od tego sezonu rolnik może podjąć się dobrowolnego zobowiązania a dokładnie chodzi o opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe. Choć do wyliczeń są stworzone specjalne aplikacje i programy to warto jednak znać podstawowe zasady bilansu poszczególnych składników pokarmowych (...).