Przed nami sezon pełen dylematów, związanych z inwestowaniem w uprawę i nawożenie. Podczas webinarium organizowanym już w najbliższy poniedziałek 13.02.2023 r. postaramy się odpowiedzieć, jak nawozić mądrze i mimo wszystko zarobić na produkcji.

Zapraszamy na webinar

W obecnych realiach producenci rolni z jednej strony sprostać muszą trudnej sytuacji na rynku środków produkcji, z drugiej spełniać kolejne wymogi, które przybliżyć mają europejskie rolnictwo do bardziej przyjaznemu środowisku modelu produkcji. O pomysłach na pogodzenie tych dwóch kierunków w praktyce będziemy rozmawiać podczas webinaru, organizowanego przez redakcję portalu farmer.pl wraz z firmą NaturalCrop Poland.

Webinar "Nawozić czy użyźniać?" transmitowany będzie na żywo na portalu farmer.pl już 13 lutego 2023 r. o godzinie 11:00.

W naszym studiu gościć będą ekspertki: prof. dr hab. Lidia Sas-Paszt, specjalistka z zakresu mikrobiologii gleby i ryzosfery z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz dr Adela Maziarek, Główny Specjalista ds. Jakości Gleby z firmy NaturalCrop Poland.

Do uczestnictwa w wydarzeniu nie jest wymagana rejestracja. Czas trwania: ok. 60 min. Podczas webinaru będzie istniała możliwość zadania pytań ekspertom.

O czym będziemy rozmawiać?

Wykłady, jakie wygłoszą zaproszone prelegentki:

Nowe możliwości w nawożeniu gleby – dlaczego zmienia się podejście do nawożenia? Jakie alternatywy do nawozów mineralnych pojawiają się na rynku światowym i europejskim?

Jak zwiększyć efektywność nawożenia? - jak mądrze zarządzać glebą? Czy w nawożeniu "mniej" może oznaczać "więcej'?

Portal farmer.pl wraz z NaturalCrop Poland zapraszają na webinar.

Prof. Sas-Paszt w swoim wystąpieniu skupi się na wyzwaniach, jakie w zakresie nawożenia stoją przed rolnikami. Jak podkreśla ekspertka, konieczna jest zmiana podejścia do nawożenia, co wynika nie tylko z trudnej sytuacji geopolitycznej, zawirowań na rynku środków do produkcji, ale też wymogów Europejskiego Zielonego Ładu i problemu postępującej degradacji gleb. W tym kontekście nasze strategie powinny skupiać się nie tylko na nawożeniu, ale przede wszystkim użyźnieniu gleby. Prof. Sas-Paszt w swoim wykładzie przedstawi zagadnienie bionawozów, które według założeń mogą stać się odpowiedzią na wyżej wymienione problemy.

Dr Adela Maziarek w swoim wystąpieniu opowie, czym powinny charakteryzować się nowoczesne nawozy, które nie tylko dostarczą roślinom składników pokarmowych, ale również zapewnią odpowiednie ich wykorzystanie i dodatkowo wpłyną na użyźnienie gleby.