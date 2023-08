W niektórych uprawach potas bez chlorkowego "balasu" jest niezbędny. Z pomocą przychodzą nawozy bezchlorkowe. Sprawdzamy, kiedy je stosować, ile obecnie kosztują i czy są w ogóle dostępne?

Czym są nawozy bezchlorkowe?

Potas w nawozach mineralnych występuje w różnych formach. Najpopowszechniej wykorzystywanym nawozem jest sól potasowa, w której potas ma postać chlorku potasu. Inne nawozy potasowe zawierają kainit magnezowy, siarczan potasu, siarczan potasowo-magnezowy, saletrę potasową.

Ze względu na skład chemiczny nawozy potasowe dzieli się na chlorkowe i siarczanowe. Nawozy chlorkowe wnoszą potas w formie KCl; do tej grupy należy sól potasowa i kainit. Nawozy siarczanowe zawierają siarczan potasowy K 2 SO 4 i wraz z saletrą potasową nazywane są inaczej nawozami bezchlorkowymi.

Gdzie stosować nawozy bezchlorkowe?

Sól potasowa ma szereg zalet: charakteryzuje się wysoką zawartością potasu, jest uniwersalna, dobrze sprawdza się w nawożeniu większości upraw rolniczych i jest tańsza od nawozów z siarczanem potasu. Wadą jest jednak negatywny wpływ nadmiaru chlorku potasu na glebę: może doprowadzić do jej zasolenia, a na glebach ciężkich do pogorszenia ich właściwości fizycznych.

Przede wszystkim jednak sól potasowa nie powinna być stosowana do nawożenia roślin wrażliwych na chlorki. Stosowanie nawozów z chlorkiem potasu w uprawach wrażliwych na chlorki może doprowadzić do pogorszenia cech jakościowych, zdolności przechowalniczych, walorów smakowych, jak również obniżenia plonów.

Rośliny uprawne można podzielić na chlorkolubne, tolerujące chlorki, częściowo tolerujące chlorki, wrażliwe na chlorki.

Gatunki chlorkolubne: buraki cukrowe, pastewne, seler, boćwina

Gatunki tolerujące chlorki: zboża, kukurydza, rzepak, trawy, koniczyny, soja, większość kapust

Gatunki częściowo tolerujące chlorki: ziemniaki sadzeniaki i spożywcze, słonecznik, winorośl, czarna porzeczka, pomidor, rzodkiewka, brukselka, groch, szpinak, marchew, czosnek, rzodkiew

Gatunki wrażliwe na chlorki: drzewa i krzewy owocowe – agrest, malina, czerwona porzeczka, truskawka, jeżyna, borówka, owoce pestkowe, warzywa, takie jak: fasola, bób, ogórek, papryka, cebula, sałata, wszystkie uprawy pod osłonami, ziemniaki skrobiowe, tytoń, chmiel, rośliny ozdobne

W uprawach wrażliwych na chlorki najlepiej jest zrezygnować ze stosowania nawozów z chlorkiem potasu na rzecz siarczanowych.

Nawozy bezchlorkowe w uprawie ziemniaków

Ziemniaki są gatunkiem potasolubnym i wymagają dostarczenia sporych ilości tego składnika. Jednocześnie są należą do grupy roślin, które negatywnie reagują na chlorki. Przede wszystkim dotyczy to ziemniaków skrobiowych, bowiem nadmiar chloru może wpłynąć na obniżenie zawartości skrobi w bulwach.

Niemniej zalecenia dotyczące nawożenia ziemniaków potasem nie mówią o całkowitej rezygnacji ze stosowania soli potasowej. Część potasu można podać w formie chlorku potasu bez szkody na plonie i jakości bulw.

Stosując chlorek potasu zaleca się, by nawozy z potasem w tej właśnie formie podawać z odpowiednim wyprzedzeniem przed sadzeniem ziemniaków - co najmniej 4 tygodnie wcześniej, a najlepiej jesienią. To da czas na wymycie chloru z gleby, bowiem pierwiastek ten nie jest zatrzymywany w kompleksie sorpcyjnym. Podając nawozy potasowe na krótko przed sadzeniem ziemniaków lub pogłównie, należy zdecydować się na nawozy bezchlorkowe.

Rodzaje nawozów bezchlorkowych

Potas można podać z nawozami jednoskładnikowymi lub NPK, bowiem niektóre z nawozów wieloskładnikowych również zawierają potas w formie siarczanowej.

Wraz z nawozami z siarczanem potasu wnosimy 50 proc. K 2 O i 40-45 proc. SO 3 , z siarczanem potasowo-magnezowym ok. 30 proc. K 2 O, 10 proc. MgO, 42 proc. SO 3 . Wśród nazw handlowych jednoskładnikowych nawozów z siarczanem potasowym i potasowo-magnezowym wymienić można m.in. Kalisop, Patentkali, Kalisol, Solupotasse, Siarczan Potasu Granulowany Siarkopol. Część z nich przeznaczona jest do stosowania doglebowego, część zaś do rozpuszczania w wodzie i fertygacji.

Saletra potasowa znajduje zastosowanie przede wszystkim w uprawie owoców i warzyw jako nawozy do fertygacji i nawożenia pozakorzeniowego. Oprócz 46 proc. potasu zawiera dodatkowo 13 proc. azotu. Nazwy handlowe produktów to m.in. Multi-K, Nova N-K, Krista-K Plus.

Wieloskładnikowe nawozy bezchlorkowe zawierają potas w formie siarczanowej, oprócz niego także inne składniki pokarmowe. Wśród przykładowych nazw handlowych takich nawozów wymienic można m.in. Elplon Bezchlorkowy 12-12-15, YaraMila Complex, Lubofos Bezchlorkowy 3,5-10-15, Polifoska Start, Azoplon KalNutri, Ogród 2001 Uniwersalny.

Ceny i dostępność nawozów bezchlorkowych

Nie dość, że nawozy bezchlorkowej w porównaniu do wszechobecnej soli potasowej nie tworzą zbyt szerokiej gamy produktowej, to obecnie ich dostępność w punktach dystrybucyjnych jest mocno ograniczona.

Pośród kilkunastu sklepów, w których redakcja "Farmera" pytała o dostępność jednoskładnikowych potasowych nawozów bezchlorkowych, zaledwie kilka ma obecnie takie nawozy na stanie. Podobnie wygląda kwestia dostępności wieloskładnikowych nawozów bezchlorkowych. Należy również dodać, że tam, gdzie tego typu nawozy są dostępne, są zwykle oferowane w workach 25 kg i 50 kg.

Siarczan potasowy nie występuje w przyrodzie w postaci czystej i jego uzyskanie jest procesem bardziej skomplikowanym, niż w przypadku soli potasowej. Wiąże się to z wyższą ceną produktów opartych o siarczan potasu.