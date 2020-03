Niestety, epidemia koronawirusa mocno ogranicza możliwości transportu nawozów do punktów sprzedaży. To oczywiście powoduje wzrost ich cen.

Obserwacje farmer.pl w tej kwestii potwierdza Piotr Zarosiński, dyrektor Departamentu Korporacyjnego Handlu Segmentu Agro, Grupa Azoty S.A., którego poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie:

- Można zauważyć, że nawozy mocno drożeją w punktach sprzedaży. Jest to związane z utrudnieniami w dostępie do środków transportu. Rolnicy, którzy do ostatniej chwili czekali z zamówieniem licząc na dalsze obniżki cen, mogą stracić podwójnie. Obniżek nie widać, a dystrybutorzy przy zmniejszonej dostępności, podwyższają ceny. Dodatkowo, obecnie nie ma szans, aby zamawiane teraz nawozy dotarły do gospodarstw w krótkim czasie. Tak więc rolnik chcąc wysiewać je w najbliższych dniach musi kupić nawozy w punkcie sprzedaży, a tam tak jak wspomniałem, ceny rosną. Taki scenariusz przewidywaliśmy dużo wcześniej. Dystrybutorzy również namawiali rolników do wcześniejszych zakupów, przynajmniej części potrzebnych nawozów - poinformował Piotr Zarosiński.

Jakich cen można się więc spodziewać w najbliższym czasie? - Nie ujawniamy cen nawozów zanim cenników nie zobaczą dystrybutorzy - zaznaczył ekspert Grupy Azoty S.A.

