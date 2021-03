Nawozy na pole czy do magazynu?

Czy składowanie nawozów mineralnych w warunkach gospodarczych może mieć wpływ na ich jakość?

1 marca to data, która dzieli rolników na dwie grupy: tych co już dzień wcześniej zapięli rozsiewacze i tych, którzy nie zamierzają tego robić, bo:

-pogoda nieodpowiednia,

- na polach śnieg albo ziemia, jeszcze zbyt rozmiękła,

- nie bo nie,

- nawozy azotowe są zbyt drogie.

Fakt - ceny tego rodzaju nawozów mocno ograniczają w ostatnim czasie podejmowane w tym zakresie decyzje.

Ale czy tak musi być? Ceny sprzedaży nawozów azotowych i wieloskładnikowych na rynku krajowym w ujęciu rocznym podlegają zmianom z uwagi na kalendarz agrotechniczny oraz zapotrzebowanie ze strony odbiorcy docelowego rolnika. Marzec, kwiecień, maj i czerwiec to miesiące, w których zazwyczaj większość rolników kupuje nawozy do upraw ozimych i jarych, wrzesień - zakupy nawozów do kolejnych upraw ozimych. Najmniejszy obrót nawozami jest w grudniu, dlatego w tym miesiącu są oferowane największe rabaty dla rolników. Część gospodarzy wykorzystuje też wypłacane w tym czasie płatności obszarowe i wtedy dokonuje zakupów nawozów.

- Grupa Azoty stara się zapewnić pełną dostępność swoich produktów przez cały rok, jednak z uwagi na sezonowość ich zastosowania od lat namawia producentów rolnych do rozplanowania zakupów nawozów w kilku transzach. Podzielenie procesu zaopatrzenia w nawozy minimalizuje ewentualne skutki zmian kosztowych i rynkowych, w efekcie których rolnicy mogą być narażeni na wyższe ceny zakupu, gorszą terminowość dostaw, ograniczoną dostępność preferowanych nawozów – informował ostatnio samorząd rolniczy Prezes firmy.

Wielu rolników zastanawia się jednak, czy składowanie nawozów mineralnych w warunkach gospodarczych może mieć wpływ na ich jakość?

dr Agnieszka Krawczyk – Manager ds. agronomii, Grupa Azoty S.A.

Zdaniem dr Agnieszki Krawczyk – Manager ds. agronomii w Grupie Azoty S.A., nie musi i warto to robić.

- Warto skorzystać z cen, jakie w danej chwili oferuje rynek. Wiadomym jest, że gdy dany nawóz jest potrzebny, jak teraz wiosną, to jego cena rośnie. Natomiast jeśli chodzi o przechowywanie – jest ustalone w jaki sposób dany nawóz musi być przechowywany, żeby nie tracił na swojej jakości. To jest i w karcie charakterystyki i na naszej stronie, a także na opakowaniu nawozu. Więc jeśli te zasady są spełnione, to tak naprawdę ten nawóz możemy wykorzystać w każdym czasie - stwierdziła dr Krawczyk, podczas konferencji prasowej Grupy Azoty.

Jak zaznaczyła dr Krawczyk, ważne jest jednak, aby producent rolny odpowiednio się lokalizacyjnie przygotował, czyli miał odpowiednie magazyny do przechowywania nawozów.

