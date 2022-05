Agrochem Puławy, autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, uaktualnił właśnie ceny nawozów wieloskładnikowych. Ich cena wzrosła o kilkaset złotych na tonie.

Agrochem Puławy miały za zadanie nadawać ton cenom nawozów mineralnym w naszym kraju. Na publikacje cenników zgodzono się ubiegłej jesieni, aby znaleźć punkt odniesienia w lawinowo rosnących cenach tych środków produkcji. Od tego czasu firma ta praktycznie co miesiąc publikuje aktualne cenniki. Jest ich dwa, bo dotyczą nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

Nowe ceny nawozów wieloskładnikowych – maj 2022 r.

Ten mówiący o cenach nawozów azotowych nie zmienił się od 15 kwietnia. Ale informujący o cenach NPK właśnie uległ modyfikacji dnia 26 maja 2022 r.

Okazuje się, że odnotowano w nim zwyżki sięgające średnio 200 zł na tonie.

Poniżej publikujemy dane jak zmieniły się ceny poszczególnych nawozów. Ostatnio cennik NPK zmieniany był 22 kwietnia. Poniżej artykuł mówiący o poprzednich cenach nawozów wieloskładnikowych.

Ile kosztują nawozy NPK – maj 2022?

Polifoska Krzem kosztowała poprzednio ok. 3700 zł/t, teraz jej cena wzrosła do ok. 3900 zł. Polifoska 5 zdrożała z ok. 3500 zł/t do ok. 3700 zł. Polifoska 6 kosztowała poprzednio średnio 3850 zł/t, obecnie ok. 4050 zł. Polifoska 8 była wyceniana na ok. 4 tys. zł, w nowym cenniku jest po ok. 4200 zł. Podrożała też Amofoska.

Super Fos Dar kosztował ok. 3300 zł/t, teraz ok. 3450 zł/t. Fosfarm zdrożał z 2150 do 2250 zł/t. W zestawieniu znajduje się też Polidap NP(S) 18-46 (5) po cenie ok. 5500 zł/t.

Poniżej najnowszy cennik nawozów wieloskładnikowych zamieszczonych przez Agrochem Puławy 26 maja 2022 r.