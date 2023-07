Proporcje cen nawozów wieloskładnikowych do wartości skupowej płodów rolnych są nieakceptowalne. Czy wobec tak wysokich wycen nawozów rolnicy będą podawać NPK pod kolejne zasiewy?

Tona popularnych nawozów wieloskładnikowych jest warta więcej niż dwie tony rzepaku

Nawożenie przedsiewne trzeba będzie optymalizować. Inaczej już na starcie poniesiemy ogromne koszty

Dwie tony rzepaku za tonę Polifoski

Wielu rolników coraz częściej wspomina, że jeśli aktualne wyceny zbóż i rzepaku potwierdzą się w żniwa, a nawozy typu NPK nadal będą oferowane w tak wysokich cenach, to nie będą podawać wieloskładnika pod jesienne zasiewy. Czy jednak możemy całkowicie zrezygnować z nawożenia przedsiewnego?

Przełom miesiąca to często okres, kiedy cenniki ulegają zmianie. Jak narazie jednak wielu dystrybutorów bazuje na ofertach z końcówki maja. A w nich Polifoska 6 (6-20-30) wyceniana jest na kwoty 3300 - 3400 zł/t przy dostawach całosamochodowych. Czyli za tonę nawozu musimy oddać dwie tony rzepaku. Przyjmując skromne nawożenie NPK pod rzepak na poziomie 250 kg Polifoski 6/ha ponosimy koszt oscylujący w granicach 850 zł/ha (de facto przy takich wycenach już samo nawożenie przedsiewne kosztowałoby nas 0,5 t rzepaku).

Przy mniejszych zakupach ceny są jeszcze wyższe - nawet powyżej 3500 zł netto/t życzą sobie dystrybutorzy za tonę Polifoski 6.

To może znajdziemy tańsze alternatywy? Polifoska 8 (8-24-24) jest o około 100 zł/t droższa. Mamy co prawda minimalnie więcej azotu i fosforu, za to znacznie mniej potasu. W porównaniu do Polifoski 6 jest także 2% więcej siarki. W ogólnym rozrachunku koszt czystego składnika będzie bardzo zbliżony, a decydować powinny w takiej sytuacji elementy agrotechniczne - zbliżony stosunek P:K powoduje, że tego typu NPK jak Polifoska 8 nie jest idealnym wyborem pod choćby rzepak.

Amofoska 5-10-25 wyceniana była na 2700 - 2750 zł/t przy zakupach hurtowych. W przypadku aplikacji przedsiewnej pod rzepak mamy w przypadku tego produktu dość dobre proporcje P:K. Jednakże cena czystego składnika będzie już niekoniecznie taka korzystna (znacznie mniej mniej fosforu i tylko 5% więcej potasu).

Czy możemy obniżyć nawożenie przedsiewne pod rzepak?

Często słyszymy, że nic złego się nie wydarzy, jeśli w jednym sezonie nie zostanie podane NPK. Owszem, na zasobnych stanowiskach o wysokim zaopatrzeniu w fosfor i potas, można sobie pozwolić na pewne oszczędności. Niemniej braki w nawożeniu najprawdopodobniej zaowocują negatywnie wiosną lub nawet jeszcze w okresie jesiennym. Pamiętajmy, że całkowicie rezygnując z nawożenia wieloskładnikami ponosimy duże ryzyko. Brak optymalnego zaopatrzenia, m.in. w fosfor oraz potas, powodują znacznie niższą efektywność pobrania azotu. Ponadto rośliny są znacznie bardziej podatne na uszkodzenia powodowane przez choroby oraz szkodniki.

Nawożenie to w dużej mierze czysta matematyka. A tej nie jesteśmy w stanie oszukać. Rośliny na danej ziemi, w konkretnych warunkach, potrzebują odpowiedniej ilości makroelementów, by wydać plon. Mając do dyspozycji tylko składniki dostępne w glebie nie wiemy w jakim stopniu nastąpi ich pobranie, w jak szybkim tempie, a jednocześnie bazując tylko na zasobności gleby musielibyśmy dysponować dokładnymi badaniami satelitarnymi - podstawowe próby glebowe są zbyt ogólne, by przyjąć konkretną zasobność na całej powierzchni pola.

Niemniej ceny są jakie są. Gdzieś musimy szukać oszczędności. Przy czym ważne, żeby szukać optymalizacji kosztów i starać się oszczędzać mądrze. Całkowita rezygnacja z podania najważniejszych makroelementów - jak wspominaliśmy - może być ryzykowna. W części gospodarstw miejsce nawozów mineralnych zajmą zapewne nawozy naturalne, w mniejszych dawkach, aby pokryć większy areał, ale jest to z pewnością jakaś alternatywna. Choć pamiętajmy, że dostępność składników pokarmowych z nawozów naturalnych jest zupełnie inna aniżeli w przypadku mineralnych. Kolejna kwestia to fakt, że nie mamy w Polsce nadwyżek obornika - ten i tak był cały czas maksymalnie wykorzystywany.

Pewną drogą jest zastosowanie niższych dawek fosforu i potasu, ale jednocześnie wspomaganie pobrania tych składników poprzez rozwiązania nalistne oraz preparaty biologiczne. W takim układzie zmniejszenie kosztów nawożenia przedsiewnego także jest możliwe. Sprawdzajmy równie ceny nawozów bazujących na pojedynczych składnikach - np. podanie oddzielnie potasu oraz fosforu może być korzystniejsze ekonomicznie.

Obniżenie dawek w konkretnych miejscach na polu jest także możliwe dzięki wykorzystaniu nawożenia precyzyjnego. To jednak, choć wykorzystywane już coraz szerzej, wciąż jest niedostępne dla wielu gospodarstw. Niemniej jest to ewidentnie droga przyszłości i w tym kierunku będziemy musieli podążać.

Summa summarum - tak, w wielu przypadkach do obniżenia nawożenia przedsiewnego i drastycznych cięć w kosztach będziemy zmuszeni. Nawozy NPK są rekordowo drogie i w zasadzie nie ma żadnego uzasadnienia dla tak wysokich kosztów. Ceny są w tej chwili absolutnie nie dostosowane do rynku płodów rolnych. Tyle że tego nie zmienimy, a musimy dostosować się do tej absurdalnej sytuacji.