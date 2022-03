Nawozy wieloskładnikowe jeszcze droższe. Agrochem Puławy opublikował nowy cennik

Krajowy dystrybutor nawozów mineralnych opublikował najnowszy cennik. Ceny przyprawiają o zawrót głowy.

Zaledwie kilka dni po publikacji cennika nawozów wieloskładnikowych Agrochem Puławy, dystrybutor Grupy Azoty, znów zmienił ceny. Jak nietrudno się domyślić, te znowu poszybowały w górę.

Nawozy wieloskładnikowe jeszcze droższe...

Trzeba przyznać, że z cennikiem nawozów wieloskładnikowych jest ostatnio spore zamieszanie. Na początku miesiąca Grupa Azoty podała najnowsze zestawienie, by po paru dniach ,,zdjąć" je ze strony internetowej z obietnicą, iż ostateczny cennik pojawi się w okolicach 14 marca. Tak się jednak nie stało, a krajowy producent uraczył rolników informacją o cenach dopiero 23 marca. Nie minął jednak tydzień, a w czwartkowy wieczór na stronie internetowej pojawił się kolejny cennik, który obowiązuje od 29 marca. Do kiedy? To się okaże.

Jak nie trudno się domyślić nawozy wieloskładnikowe znowu znacznie podrożały. I tak na przykład cena superfosfatu wzbogaconego wzrosła z 2975 zł za tonę do 3325 zł. Na pocieszenie producent zastrzegł, iż ceny zawarte w cenniku są cenami wyjściowymi i podlegają negocjacji.