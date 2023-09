Polska ponad trzykrotnie zwiększyła import nawozów z Rosji - wynika z doniesień medialnych.

W lipcu Polska zwiększyła zakupy nawozów z Rosji 3,3-krotnie - donosi portal money.pl za RIA Novosti.

Rosyjskie firmy na drugim miejscu w dostawach

- Według analizy statystyk polskiego importu w lipcu tego roku wolumen importu nawozów z Rosji wzrósł do 20,2 mln dol. Liderem dostaw do Polski pozostają Niemcy (22,6 mln dol), ale rosyjskie firmy zajęły drugie miejsce, choć w ubiegłym roku były na 6. pozycji - pisze portal RIA Novosti.

Z przedstawianych danych wynika, że rok do roku Polska zwiększyła zakupy nawozów z Rosji 3,3-krotnie. Trzecie miejsce w imporcie zajmuje Litwa (13,5 mln dolarów), czwarte Finlandia (8,3 mln dolarów), piąte Holandia (8,1 mln dolarów).

Furtka w sankcjach

Zdaniem money.pl, rosyjskie nawozy wjeżdżają do Polski z powodu furtki w sankcjach UE, co więcej wjeżdżają legalnie, bo - ze względów humanitarnych - w ubiegłym roku z pakietu sankcji UE zostały wykluczone m.in. dostawy żywności i nawozów.

Jak wyliczył portal, przez cały ubiegły rok Polska kupiła od Rosji nawozy za 225,1 mln dolarów w porównaniu do 360 mln dolarów w 2021 roku. W ciągu siedmiu miesięcy 2023 roku Polska zaimportowała rosyjskie nawozy o wartości 97,6 mln dolarów.

Stany Zjednoczone też wspomagają budżet Kremla

Co ciekawe, rekordowy jest też import nawozów z Rosji do USA. Jak zauważa portal rp.pl, wojna obniżyła ceny rosyjskich nawozów i amerykański biznes rolny korzysta z tego bez żadnych zahamowań i refleksji nad tym, że w ten sposób wpiera rosyjską wojnę.

- W okresie styczeń-lipiec Stany Zjednoczone zwiększyły zakupy rosyjskich nawozów do rekordowej kwoty 944 mln dolarów - informuje agencja RIA Nowosti.

Poprzedni rekord odnotowano w zeszłym roku, kiedy wartość zakupów za siedem miesięcy sięgnęła 900 mln dolarów. W tym roku wartość eksportu wzrosła o 5 proc.

Jak wylicza rp.pl, Rosja jest w tym roku drugim co do wielkości dostawcą nawozów do Stanów Zjednoczonych. Na pierwszym miejscu znajduje się Kanada (ma największe złoża soli potasowej na świecie), która w ciągu siedmiu miesięcy dostarczyła USA nawozy o wartości 2,8 miliarda dolarów. W pierwszej piątce znalazły się także Arabia Saudyjska (484,4 mln dolarów), Izrael (216 mln dolarów) i Katar (214,2 mln dolarów). Kraje Bliskiego Wschodu korzystają z zasobów soli potasowych Morza Martwego, ale też często są tylko pośrednikami w sprzedaży.

Źródło: money.pl, rp.pl