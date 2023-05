W naszej szerokości geograficznej praktycznie co roku w sezonie wiosenno-letnim mamy do czynienia z suszą i/lub przedłużającym się okresem wysokich temperatur. W zależności od tego, w jakim momencie wegetacji wystąpią te zjawiska i w jakich fazach rozwojowych będą rośliny, mają mniejszy bądź większy wpływ na kształtowanie się plonu. Czy można roślinę przygotować na walkę z takimi stresami? Jeśli tak – to w jaki sposób?

Oczywiście, poza nawadnianiem, co w wielu sytuacjach jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie, są metody pozwalające na zredukowanie i opóźnienie reakcji roślin na stres. Najczęściej wykorzystywanymi przez rolników sposobami są przede wszystkim metody agrotechniczne. Należy wymienić tu przede wszystkim dobór gatunku i odmiany uprawianej rośliny do stanowiska, wybór technologii uprawy czy prawidłowe nawożenie – w tym przypadku głównie nawozami zawierającymi potas czy mikroelementami, np. cynkiem. Kolejnym niezwykle istotnym elementem, który daje rolnikowi możliwość zarządzania stresem podczas suszy czy wysokich temperatur, jest biostymulacja roślin, czyli zabieg pozwalający na utrzymanie naturalnych mechanizmów obronnych rośliny na prawidłowym poziomie bądź umożliwienie szybszej regeneracji i powrotu rośliny do pełni wegetacji po ustąpieniu warunków stresowych.

Jak większość firm fitofarmaceutycznych również Syngenta otwiera się na rynek biopreparatów. Efektem tej działalności jest pojawienie się w zeszłym sezonie na polskim rynku produktu o nazwie Quantis. O właściwościach tego preparatu jak również pierwszych doświadczeniach polowych przeprowadzonych w polskich warunkach rozmawiamy z Michałem Paulusem, Crop Field and Biologicals Manager Central Europe.

Michał Paulus, Crop Field and Biologicals Manager Central Europe. Fot. materiały prasowe

FARMER: Skąd zainteresowanie firmy Syngenta biostymulacją roślin. Czy kierunek ten będzie nadal rozwijany w strategii firmy?

Michał Paulus: Syngenta od lat wspiera rolników w produkcji roślinnej. Nasze rozwiązania najlepiej oddaje hasło: Bringing plant potential to life (uwalniamy potencjał roślin). Dużą część rozwiązań, które wprowadzaliśmy na rynek, charakteryzował benefit w postaci efektu fizjologicznego. Naszym zdaniem klimat zmienia się szybciej, niż wszystkim się wydawało. Utrzymanie potencjału produkcji roślinnej jest bardzo istotne dla rolników, ale także dla konsumentów. Syngenta, mając na uwadze powyższe, w 2020 r. kupiła firmę Valagro, liczącego się na rynku producenta rozwiązań z zakresu odżywiania roślin i biostymulacji. Jednak produkty wspomagające rośliny w trudnych warunkach stresu abiotycznego testowane były przez Syngentę jeszcze wcześniej. Przy tej okazji możemy również zaznaczyć, że Syngenta jest także firmą hodowlaną i w tej materii również staramy się prowadzić selekcję w kierunku odmian tolerancyjnych na zmienne warunki klimatyczne (np. Artesian w kukurydzy – mieszaniec o podwyższonej tolerancji na deficyty wody czy technologia Hyvido w jęczmieniu). Podsumowując, mogę powiedzieć, że oczywiście ten kierunek jest dla firmy niezwykle istotny i z roku na rok będzie rozwijany chociażby poprzez rozwój oferty produktowej biostymulatorów i biologicznych środków ochrony roślin.

Biostymulator Quantis to produkt, który ma pomagać roślinom przygotować się na stres suszy i wysokich temperatur. W jaki sposób działa? Które właściwości produktu o tym decydują?

Quantis jest pierwszym rozwiązaniem biostymulacyjnym, które wprowadziliśmy na rynek w ubiegłym roku. Produkt był bardzo szczegółowo badany przez wiele lat w celu poznania dokładnego wpływu produktu na fizjologię rośliny, a w efekcie przygotowania właściwych zaleceń dotyczących stosowania. Quantis jest produktem pochodzenia organicznego, a komponentem wykorzystywanym do jego produkcji jest trzcina cukrowa. Zdając sobie sprawę z tego, w jakich warunkach rośnie ten gatunek, wiemy, że rośliny te musiały w procesie ewolucji wykształcić mechanizmy chroniące je przed wysokimi temperaturami oraz deficytami wody. Rośliny te mają zdolność do syntezy wielu substancji z grup osmoprotektantów. Quantis zawiera związki węgla organicznego, enzymy, potas, stachydrynę (prolinę betainę), wapń oraz proste aminokwasy. Dzięki aplikacji produktu przygotowujemy roślinę na nadchodzący stres, dostarczając jej zasobów, które pozwalają na wsparcie naturalnych mechanizmów obronnych rośliny oraz złagodzenie nadchodzących negatywnych konsekwencji stresu. Podczas prowadzenia doświadczeń na części traktowanej produktem obserwowaliśmy zarówno niższą temperaturę łanu, korzystniejsze parametry fluorymetrii (aktywności fotosyntezy), większą ilość zawiązanych bulw (w ziemniaku), ale przede wszystkim udawało nam się zabezpieczyć plon w każdym przypadku związanym z sytuacją stresu spowodowanego wysokimi temperaturami czy deficytem wody.

Czy Quantis przygotuje roślinę na inny rodzaj stresów, np. związanych z przymrozkami wiosennymi, czy np. wspomoże regenerację roślin w przypadku uszkodzeń herbicydowych?

Staramy się wybierać produkty dedykowane, czyli o najwyższej skuteczności w odniesieniu do danego rodzaju stresu abiotycznego. Quantis najlepiej sprawdza się w zabezpieczaniu roślin przed stresem związanym z wysokimi temperaturami oraz deficytami wody – i tak go pozycjonujemy. W najbliższej przyszłości zaprezentujemy rozwiązania przeznaczone do działania w innych sytuacjach stresowych – tak, aby rolnik wiedział, którego konkretnego rozwiązania użyć w danej sytuacji.

W jakich uprawach można go stosować? W których obserwuje się najlepsze efekty po aplikacji tego produktu?

Najlepsze efekty obserwowaliśmy w przypadku upraw jarych lub tych, które albo są mocno wrażliwe na wysoką temperaturę, albo muszą w krótkim czasie zbudować bardzo wysoki plon. Musimy pamiętać, że rośliny ozime często mają o wiele lepiej rozbudowany oraz głębszy system korzeniowy oraz więcej nagromadzonych metabolitów w strukturach komórkowych, w związku z czym niekorzystna reakcja tych roślin na stres spowodowany deficytem wody przychodzi często później. Ziemniak, truskawka, kukurydza, rzepak, pszenica – to są te gatunki, dla których pozycjonujemy produkt na ten moment. Pracujemy jednak nad tym, aby w przyszłości rozszerzyć listę gatunków, bo widzimy duży potencjał w tym rozwiązaniu.

Rynek biopreparatów dynamicznie się rozwija. Niestety, nie wszystkie produkty mają udokumentowaną skuteczność. Wciąż brakuje w tym zakresie wiarygodnych badań naukowych. Co świat nauki mówi o preparacie Quantis?

Tym, co nas z pewnością wyróżnia, jest fakt, że bardzo skrupulatnie sprawdzamy rozwiązania przed wprowadzeniem na rynek – i dotyczy to również biostymulatorów. W tej materii współpracujemy z uznanymi jednostkami naukowymi na całym świecie (min. Uniwersytet w Nothingham oraz Wageningen). Współpraca ta pozwoliła nam poznać wpływ produktu na fizjologię rośliny i dostarczyła dokładnych danych w celu wybrania terminu aplikacji. Przeprowadzamy również doświadczenia z zakresu genomiki dla tej gamy produktów. Bardzo istotną kwestią jest też mieszalność produktu z produktami chemicznymi, to też zawsze jest skrupulatnie badane, podobnie jak interakcje. W najbliższym czasie mogą również pojawić się publikacje naukowe, w których nasz produkt zostanie dogłębnie opisany. To, że świat nauki wspólnie z nami angażuje się w projekty takie, jak Quantis, jest fascynujące. Bardzo istotne jest, że zalecenia, które prezentujemy rolnikom, pochodzą właśnie z tej współpracy.

Badania naukowe to jedno. Dla rolnika nie mniej ważne są badania polowe, szczególnie przeprowadzone w polskich warunkach. Czy może firma podzielić się również takimi wynikami badań?

Oczywiście. Produkty biologiczne i biostymulatory muszą być badane w lokalnych warunkach i jest to jeszcze istotniejsze od chemii, aby badać je lokalnie. Doświadczenia zostały przeprowadzone we współudziale takich jednostek, jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Eurofins, ale również w jednostkach w innych krajach ościennych (Czechy, Słowacja czy kraje Bałtyckie). Oczywiście, wyniki te również udostępniamy – są także prezentowane na spotkaniach z rolnikami.

Quantis zdobywa kolejne hektary i przeciera szlaki firmy w kontekście biopreparatów. Domyślamy się, że na tym produkcie się nie skończy. Jakie nowości z tego zakresu pojawią się wkrótce w ofercie firmy?

Jak wspomniałem, Syngenta kupiła w 2020 r. firmę Valagro i produktów tego producenta możemy się spodziewać. Planujemy również wprowadzić produkty biologiczne przeznaczone do zaprawiania materiału siewnego. W tym sezonie wprowadziliśmy z sukcesem produkt mikrobiologiczny Atuva Groch&Bobik (inokulant przeznaczony do inokulacji grochu, bobiku i wyki). Pracujemy również nad skutecznymi rozwiązaniami z zakresu biocontrol (ochrony biologicznej) i pierwszych produktów z tej gamy możemy się również niebawem spodziewać.

Dziękujemy za rozmowę.