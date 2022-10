W Niemczech na skutek wzrostu cen nawozów doszło do załamania ich sprzedaży; Fot. Shutterstock

W Niemczech w wyniku gwałtownego wzrostu cen gazu zauważalnie podrożały nawozy mineralne, co doprowadziło do załamania sprzedaży.

Ceny w górę, sprzedaż w dół

Jak donosi Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) na podstawie statystyk nawozowych, sprzedaż nawozów fosforowych w drugim kwartale 2022 r. spadła o 50,6 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku do 14 000 ton zawartej w nich substancji fosforowej.

O ponad połowę, tj. o 52,3 proc. do 55,9 tys. ton, spadła również ilość wprowadzonego na rynek w Niemczech nawozu potasowego. Wolumen sprzedaży nawozów azotowych spadł o 18,5 proc. do 238 tys. ton, tylko wapno sprzedano w ilości 592,6 tys. ton, czyli na poziomie z analogicznego kwartału ubiegłego roku.

Według statystyków, przyczyną spadku sprzedaży jest to, że produkcja większości nawozów jest bardzo energochłonna i zwykle opiera się na gazie ziemnym. Od wiosny br. eksplodujące ceny gazu i związany z tym spadek produkcji i sprzedaży nawozów w coraz większym stopniu przekładają się również na ceny producentów nawozów i związków azotowych.

W sierpniu 2022 r. wzrosły one ponad dwukrotnie w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, przy wzroście o 108,8 proc.

Już w marcu 2022 roku, pierwszym miesiącu po wybuchu wojny na Ukrainie, były one o 87,2 proc. wyższe niż dwanaście miesięcy wcześniej.

Spadek handlu zagranicznego

W ostatnim czasie zmniejszył się również handel zagraniczny nawozami na bazie fosforu, azotu i potasu. Szczególnie wyraźne były spadki w handlu zagranicznym nawozami fosforowymi.

Według Destatis od stycznia do lipca 2022 r. do Niemiec sprowadzono 2,1 mln ton takich nawozów. To o 11,0 proc. mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Najważniejszymi krajami pochodzenia tych nawozów były Holandia z udziałem 21 proc., Belgia z 15 proc. i Polska z 14 proc.

Eksport nawozów zmniejszył się w tym samym okresie o 3,9 proc. do 4,6 mln ton.

Oznacza to, że ponad dwa razy więcej nawozów zostało wyeksportowanych niż pochodziło z importu.

Import od stycznia do lipca 2022 r. spadł o 52,6 proc. do około 15 100 ton w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Eksport spadł nawet o 74,5 proc. do 11 400 ton.