O nowych inwestycjach w branżę rolną rozmawiamy z Leszkiem Skrzypczykiem, prezesem Agrii Polska. Firma planuje otwarcie nowej fabryki produkcji nawozów dolistnych i biostymulatorów. Inwestuje wypracowany zysk, w polskie rolnictwo.

Agrii Polska działa na rynku produkcji i dystrybucji kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów posypowych, nawozów dolistnych, środków ochrony roślin oraz handlu zbożem. Koncentruje się też na fachowym doradztwie.

W maju 2024 r. planowane jest uroczyste otwarcie zakładu produkcji nawozów dolistnych i biostymulatorów w Aleksandrowie Kujawskim. Budynek jest już gotowy, trwa jego wyposażanie.

Przedstawiamy wywiad z prezesem Agrii Polska, Leszkiem Skrzypczykiem, który opowiada portalowi farmer.pl, o wyzwaniach oraz celach stawianych przed branżą rolną w Polsce i Europie.

Farmer: Firma Agrii inwestuje w przyszłość. 17 października 2022 r. ruszyła uroczyście budowa zakładu produkcji nawozów dolistnych i biostymulatorów w Aleksandrowie Kujawskim. Czy termin zakończenia inwestycji jest już znany?

Leszek Skrzypczyk: Tak. Uroczyste otwarcie nastąpi w maju 2024 r. Budowa przebiegała bardzo sprawnie, bez opóźnień. Obiekt uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia na użytkowanie. Aktualnie trwa etap wyposażania w elementy technologii. W fabryce zainstalowane są już trzy reaktory, które pozwolą nam produkować 5 milionów litrów nawozów dolistnych rocznie. Inwestujemy w najlepsze rozwiązania, które posłużą polskiemu i europejskiemu rolnictwu.

Leszek Skrzypczyk, prezes Agrii Polska, fot. Agrii

Farmer: W nowym obiekcie planują Państwo rozwiązania, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się wymaganiom klimatycznym i środowiskowym. Proszę coś więcej powiedzieć, o tych nowoczesnych technologiach.

Leszek Skrzypczyk: Patrzymy na rynek wielowymiarowo, zarówno pod względem kosztowym, ale też pod kątem ochrony środowiska. Priorytetem dla nas, jest ograniczenie zużycia energii cieplnej w procesie produkcji. Dlatego wyposażamy nową linię w technologię odzyskania ciepła, które zostaje wykorzystane w kolejnym procesie produkcyjnym. Dodatkowo istotnie redukujemy odpad w postaci wód poprodukcyjnych. Na bazie tych wód produkowane będą płynne nawozy doglebowe. Podjęliśmy w tej kwestii formalne działania i dziś już mogę powiedzieć, że te produkty uzyskały wymagane prawnie rejestracje, tj. mogą być wykorzystywane rolniczo.

Farmer: Opakowania również będą produkowane w sposób ekologiczny?

Leszek Skrzypczyk: Tak, wszystkie opakowania używane na produkcji w znacznej części wytwarzane będą z surowca pochodzącego z recyklingu. Opakowania te posiadają wszelkie niezbędne certyfikaty.

Farmer: Jakie mają Państwo oczekiwania wobec nowego zakładu nawozów dolistnych foliQ?

Leszek Skrzypczyk: Chcemy podnosić świadomość rolników w obszarze konieczności stosowania nawozów dolistnych. Dobra praktyka rolnicza, jak i świat nauki, rekomenduje prewencyjne stosowanie nawozów dolistnych, co ma bezpośrednie przełożenie na podniesienie efektywności produkcji roślinnej. Prewencyjne zastosowanie mikroelementów i makroelementów, ma wpływ na ograniczenie stresu rośliny, poprawę wykorzystania makroelementów, potencjału genetycznego roślin, wielkość jak i jakość plonu. Dzięki technologii „ciepłej produkcji”, uzyskujemy nawozy dolistne o wysokiej jakości oraz zwiększonej przyswajalności przez rośliny.

Farmer: Jakie serwisy będą Państwo oferować swoim klientom, w związku z otwarciem nowej fabryki wyposażonej w nowoczesne laboratorium?

Leszek Skrzypczyk: Wychodzimy do naszych klientów z serwisem analizy tkanek roślin, zebranego ziarna i własnego materiału siewnego, które będziemy prowadzić w naszych nowych laboratoriach. To będzie całkowicie innowacyjne rozwiązanie w Polsce, dedykowane dla naszych najlepszych klientów. Jako firma, stawiamy na profesjonalne doradztwo, gdzie jednym z elementów będzie wykorzystanie wyników przeprowadzonych analiz laboratoryjnych. W laboratorium instalujemy komorę fitotronową o regulowanej temperaturze, wilgotności oraz naświetleniu. Przy jej pomocy, będziemy mogli testować efektywność odżywiania nawozami dolistnymi oraz badać rozwój roślin.

Farmer: Czy to oznacza, że firma Agrii Polska, będzie poszerzać swoje portfolio? Czy też będą Państwo koncentrować się na produktach ekologicznych?

Leszek Skrzypczyk: Tak, cały czas pracujemy nad rozbudową naszego portfolio. W badaniach i rozwoju mamy kilka nowych produktów. Cześć naszych produktów posiada certyfikat do stosowania w produkcji ekologicznej.

Farmer: Nowa fabryka, to większa wydajność i większa podaż tego typu produktów na rynku. Czy w związku z inflacją i niską opłacalnością produkcji podstawowych upraw rolniczych, będzie też popyt na takie rozwiązania?

Leszek Skrzypczyk: My, swoich doradców uczymy podejścia ekonomicznego. To musi być synergia. Dostrzegamy, że niektóre gospodarstwa mają problemy finansowe, dlatego dobry doradca powinien umieć zarządzać i pomagać rolnikowi podejmować trafne decyzje. Zależy nam, aby nasi doradcy analizowali koszty oraz ryzyka uprawy. Fundamentem jest gleba i od niej wszystko się zaczyna. Naszą rolą jest doradzić tak, aby pomóc rolnikowi wybrać technologię skrojoną na potrzeby jego gospodarstwa.

Farmer: Czym kierują się rolnicy wybierając nawozy dolistne czy biostymulatory? Co jest dla nich tym głównym czynnikiem decyzyjnym?

Leszek Skrzypczyk: Mamy wewnętrzne badania, z których wynika, że poszukiwana jest efektywność i wiedza. Rolnik, wybierając konkretny nawozów dolistny, zwraca uwagę na jego wchłanialność, rozpuszczalność, mieszalność, czyli kompatybilność z innymi produktami. Nie bez znaczenia jest też łatwość użycia.

Farmer: Czy po pandemii, a teraz w czasie wojny u naszego sąsiada, łatwo jest pozyskać komponenty do produkcji nowych molekuł?

Leszek Skrzypczyk: To się wszystko zmienia. Sytuacja na rynku surowców jest bardzo dynamiczna, trudna do przewidzenia.

Farmer: W 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Dzięki tym rozwiązaniom rynek UE otwiera się na nawozy organiczne i nawozy z bioodpadów. Przyznawany jest znak CE. Na wprowadzenie oznaczeń CE dano dwa lata od wejścia w życie tych przepisów. Czy Państwa portfolio przeszło tę przebudowę?

Leszek Skrzypczyk: Tak, jesteśmy na to przygotowani. Wszystkie nasze nawozy dolistne posiadają znak CE.

Farmer: Ostatnie pytanie. Jak będzie Pana zdaniem wyglądał rynek środków biologicznych za dziesięć lat w Polsce i Europie?

Leszek Skrzypczyk: Dzisiaj jest tzw. wielkie boom na tego typu produkty. Dużo jest producentów, którzy zaczynają wchodzić na rynek. Potrzebne jest testowanie tych środków w praktyce. Wówczas to kwestia dwóch, trzech lat, kiedy ten rynek się uporządkuje. Pozostaną ci, którzy są profesjonalni, kierują się wiedzą merytoryczną i oczywiście jakością.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.