Nowe nawozy w ofercie Grupy Azoty

Firma wprowadza na rynek z rozbudowaną ofertę nawozów wieloskładnikowych. To produkty specjalistyczne przeznaczone do nalistnego stosowania.

Grupa Azoty Chorzów uruchomiła instalację do wytwarzania krystalicznych nawozów wieloskładnikowych. Do ich produkcji wykorzystywana jest wytwarzana w spółce saletra potasowa i wapniowa. Linia produktów Azoplon zawiera nawozy przeznaczone do dokarmiania nalistnego większości upraw polowych, sadowniczych i warzywniczych.

Azoplon Nutri 8,5-10,5-36 (Mg; S) + mikro to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości potasu z dodatkiem magnezu, siarki oraz zestawem mikroskładników. Nawóz przeznaczony do dokarmiania nalistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na potas, głównie w fazach intensywnego wzrostu oraz kwitnienia i kształtowania plonu. Dzięki wysokiej zawartości potasu nawóz zapewnia dynamiczny wzrost, zwiększenie odporności na niskie i wysokie temperatury, zwiększenie zawartości białka, cukru (skrobi) i tłuszczu w roślinach.

Azoplon Nutri 12-46-10 + mikro to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości fosforu wzbogacony kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Nawóz przeznaczony do dokarmiania nalistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zalecany do stosowania w okresach zwiększonego zapotrzebowania na fosfor, głównie w fazach intensywnego wzrostu i rozwoju. Nalistne stosowanie fosforu wskazane jest również w warunkach utrudnionego pobierania tego makroskładnika z gleby. Dzięki wysokiej zawartości fosforu nawóz zapewnia efektywny rozwój systemu korzeniowego, dynamiczne kwitnienie, zwiększenie odporności na niekorzystne czynniki środowiskowe.

Tab. 2. Zawartość składników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie % (m/m) znajdujących się w nawozie Azoplon Nutri 12-46-10 + mikro

Azoplon Nutri 18-18-18 (Mg; S) + mikro to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny z magnezem i siarką wzbogacony kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Zrównoważony nawóz do dokarmiania nalistnego większości upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Zapewnia kompleksowe dostarczanie roślinom wszystkich składników pokarmowych, niezbędnych do ich prawidłowego wzrostu i rozwoju w całym sezonie wegetacyjnym. Nawóz szczególnie zalecany w warunkach osłabienia roślin przez czynniki stresowe.

Tab. 3. Zawartość składników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie % (m/m) znajdujących się w nawozie Azoplon Nutri 18-18-18 (Mg S) + mikro

Azoplon Opti - roztwór saletry wapniowej 8,5N (17CaO) z borem. Ten płynny nawóz przeznaczony jest do dokarmiania nalistnego drzew owocowych, roślin jagodowych, warzyw gruntowych oraz upraw pod osłonami, w szczególności gatunków wykazujących duże zapotrzebowanie na wapń i bor. Regularne nalistne dokarmianie zapewnia roślinom stały dopływ wapnia i boru, co jest szczególnie istotne gdyż pierwiastki te słabo przemieszczają się z liści starszych do młodszych.

W opinii producenta atutem tego nawozu jest proporcja między wapniem a borem, który wpływa na lepsze wykorzystanie zawartych w nawozie makroskładników. Dzięki jednoczesnej aplikacji azotu, wapnia i boru możliwe jest prawidłowe odżywienie roślin o wyższych wymaganiach pokarmowych w stosunku do tych pierwiastków, zwłaszcza w krytycznych fazach ich wzrostu i rozwoju, co dodatnio przekłada się na uzyskane plony. Intensywniejsze dokarmianie pozakorzeniowe tym nawozem zaleca się w przypadku wystąpienia w początkowym okresie wzrostu roślin trudnych warunków do pobierania wapnia, niskiego plonowania, a także przy wystąpieniu w okresie letnim wysokiej temperatury powietrza i małych opadów.

Azoplon Opti 10-5-5 + mikro to wieloskładnikowy, całkowicie rozpuszczalny w wodzie, bezchlorkowy nawóz krystaliczny o zwiększonej zawartości magnezu z dodatkiem siarki oraz kompletnym zestawem mikroskładników chelatowanych EDTA. Nawóz przeznaczony do dokarmiania nalistnego większości upraw sadowniczych i warzywniczych.

Tab. 4. Zawartość składników pokarmowych rozpuszczalnych w wodzie % (m/m) znajdujących się w nawozie Azoplon Opti 10-5-5 + mikro

