Nowe produkty w ofercie Compo Expert i Grupy Azoty

Konferencja poświęcona nowościom produktowym na rok 2020, była też okazją do podsumowania 15 miesięcy współpracy jakie minęły od zakupu niemieckiej firmy przez Grupę Azoty.

Jak zauważył w swoim wystąpieniu Piotr Zarosiński - dyrektor korporacyjny Departamentu Handlu i Segmentu Agro w Grupie Azoty, była to bardzo trafiona inwestycja. Nabyta firma przynosi dochody w przewidywanej wysokości. Miniony okres w dużym stopniu został wykorzystany na opracowanie i wdrożenie wspólnej polityki handlowej i marketingowej. Obecna oferta handlowa jest spójna i bardzo szeroka. Obejmuje całą gamę prostych nawozów masowych i bogaty zestaw nawozów specjalistycznych. To wyjątkowa sytuacja w środowisku producentów nawozów mineralnych.

Na rok 2020 firma Compo Expert przygotowała dwie nowości. Są to stabilizator azotu i granulowany nawóz azotowy z inhibitorem nitryfikacji.

NovaTec One to stabilizator azotu, oparty na inhibitorze nitryfikacji DMPP, do stosowania z płynnymi nawozami azotowymi. Inhibitor blokuje działanie bakterii Nitrosomonas, przerywając proces nitryfikacji na okres do 3 miesięcy. Powoduje to stabilizację zawartości azotu w glebie w formie NH4+. Zalecana dawka do stosowania z RSM wynosi:



• RSM S (26 N) – 7,5 l/1000 l nawozu

• RSM 28 – 8,1 l/1000 l nawozu

• RSM 30 – 8,7 l/1000 l nawozu

• RSM 32 – 9,5 l/1000 l nawozu

Spowolnienie uwalniania azotu pociąga za sobą szereg pozytywnych skutków zarówno dla roślin, jak i środowiska:

- znaczne ograniczenie wymywania azotu,

- gwarancja harmonijnego zaopatrzenia roślin uprawnych w azot,

- wysoka efektywność nawet na lekkich glebach,

- ograniczenie ilości przejazdów po polu,

- wzrost wysokości plonu i jego jakości.

NovaTec 26 to ganulowany nawóz azotowy z siarką i inhibitorem nitryfikacji DMPP. Zawiera on:

• 26% azotu całkowitego w tym: 7% w formie azotanowej i 19% w formie amonowej,

• 32% siarki w przeliczeniu na formę SO3,

• 0,8% inhibitora DMPP.

Nawóz przeznaczony jest do przedsiewnego i pogłównego stosowania w rzepaku ozimym, przedsiewnego w kukurydzy i buraku cukrowym, pogłównego w pszenicy ozimej.