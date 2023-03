Kilka dni temu pisaliśmy o nowym cenniku Agrochem Puławy, gdzie w końcu pojawiły się wyraźne obniżki cen nawozów azotowych i NPK. Sprawdzamy, jak ceny nawozów azotowych i NPK wyglądają u dystrybutorów z całej Polski. Czy ceny zmieniły się od początku miesiąca? Ile trzeba dziś zapłacić za Polifoskę i saletrę? Czy faktycznie jest taniej?

Nowy cennik Agrochem Puławy spowodował obniżki cen nawozów azotowych i NPK w dużej części dystrybutorów.

Autoryzowani dystrybutorzy Grupy Azoty oferują zazwyczaj atrakcyjne ceny nawozów azotowych i NPK.

Wybór nawozów importowanych utrzymuje się na podobnym poziomie jak na początku miesiąca, a średnie ceny nieco spadły.

W ofercie kolejnych dystrybutorów znaleźliśmy Ultra 8.

Minęła połowa marca, co oznacza, że w wielu gospodarstwach na oziminy została już podana pierwsza, a w niektórych nawet i druga wiosenna dawka azotu. Znaczna część rolników zaopatrzyła się już w nawozy, a zakupem zainteresowani są teraz głównie ci, którzy kupują na bieżąco, tuż przed wjazdem w pole. Spadek cen prowokuje też do przemyśleń odnośnie zaopatrzenia na kolejny sezon, o ile możliwości finansowe na to pozwalają.





Nowy cennik Agrochem Puławy, będący wyznacznikiem sytuacji na rynku nawozów w Polsce, wprowadził spadki cen zarówno nawozów azotowych, jak i długo wyczekiwanych NPK. Ceny u wielu dystrybutorów wobec tego spadły, choć warto zaznaczyć, że nie u wszystkich. Co więcej, niektóre firmy wstrzymały dystrybucję nawozów i poniekąd trudno się im dziwić, jeśli zaopatrzyły się w wysokich cenach. Wszystkie podane poniżej ceny są cenami brutto.