Stało się to o czym informowaliśmy już nieoficjalnie kilka dni temu. Autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty, czyli firma Agrochem Puławy, zmieniła cennik zarówno nawozów azotowych, jak i wieloskładnikowych. Ceny spadły, ale nadal są wysokie.

Poprzedni cennik firmy, która ma za zadanie ustabilizować i wyznaczać trendy na rynku nawozów azotowych obowiązywał od 9 marca. W wypadku nawozów wieloskładnikowych od 29 marca 2022 r.

Nowy cennik Agrochem Puławy – kwiecień 2022 r.

Dzisiaj tj. 15 kwietnia, oba uległy zmianie. Co znamienne to kolejny raz, kiedy właśnie przed świętami, tym razem Wielkanocą, zmienia się cennik. Ciekawe co jest tego przyczyną? Tym razem ceny spadają, a np. tuż przed ostatnimi Świętami Bożego Narodzenia, wzrosły.

Poprzednio cena saletry amonowej (Pulan) kształtowała się na poziomie 4,4 tys. zł/t, siarczan amonu – 3550 zł/t, mocznik z inhibitorem – 5550 zł/t, a kędzierzyńskiej saletry amonowej (Zaksan) – ok. 4450 zł/t. Amofoska wyceniona była na ok. 2600 zł/t, a Holistagro PK na ok. 3200 zł/t.

Jak teraz, 15 kwietnia, kształtują się ceny nawozów? Tak jak pisaliśmy w artykule poniżej, ceny spadły.

Ceny nawozów spadły

Jak wynika z najnowszego cennika Agrochem Puławy obecnie tona saletry amonowej z Puław kosztuje ok. 3600 zł, mocznik z inhibitorem – ok. 4800 zł, RSM 32 proc. – 3200 zł, Polifoska 6 – 3970 zł.

Poniżej dokładne najnowsze cenniki Agrochem Puławy.