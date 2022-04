Cenniki nawozów ponownie w ostatnich dniach zanotowały zmiany. Czy to efekt wstrzymania dostaw gazu z Rosji? Jak informowali nas rolnicy, w firmach dystrybucyjnych w ciągu jednego dnia od tej informacji, cena nawozów wzrosła o 100-200 zł na tonie. Agrochem Puławy też dokonał korekty.

Zmiany cenników autoryzowanego dystrybutora nawozów Grupy Azoty, jakim jest Agrochem Puławy, są bardzo częste. Ostatnia aktualizacja miała miejsce 15 kwietnia. O czym pisaliśmy poniżej.

Upłynęło dosłownie dwa tygodnie i cennik ponownie się zmienił. Tym razem na razie tzw. NPK. Są przeważnie nieco droższe. Ale trzeba przyznać, że to właśnie pod koniec każdego miesiąca, zwykle odbywała się zmiana cen publikowanych danych.

Ile kosztują nawozy wieloskładnikowe?

Poprzednio Polifoska 6 kosztowała ok. 3970 zł, Polifoska 8 – 3900 zł, Amofoska 14-16-18 – ok. 2635 zł/t, a Holistagro PK 15-30 – ok. 3200 zł/t.

Teraz te ceny są zwykle trochę wyższe. Polifoska 6 kosztuje ok. 3890 zł/t, Polifoska 8 – 4015 zł/t, Amofoska – ok. 2665 zł/t, a Holistagro PK 15-30 – ok. 3250 zł/t.

Poniżej publikujemy najnowszy cennik nawozów, dane Agrochem Puławy.

Przypominany, że tuż po informacji wstrzymania dostaw gazu z Rosji, Grupa Azoty poinformowała w specjalnym oświadczeniu, że dostawy gazu do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty przebiegają bez zakłóceń, a produkcja jest prowadzona na zaplanowanym poziomie.