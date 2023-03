Agrochem Puławy podał nowy cennik nawozów NPK. Co się zmieniło przez dekadę? Jak się okazało potaniały głównie przedsiewne nawozy wieloksładnikowe.

Względem ostatniego cennika dnia 17 marca br. cena Polifoski 5, 6 oraz 8 nie zmieniły się.

Nawet o kilkaset złotych potaniały nawozy stosowane przedsiewne, dedykowane głównie pod kukurydzę i inne uprawy jare jak: Amofoska, Holist czy Fosfarm.

Ostatni cennik nawozów wieloskładnikowych obowiązywał od 17 marca 2023 r. do dnia 23.03 br. Wcześniejszy obowiązywał przez prawie cały okres zimowy, gdyż był opublikowany jeszcze w grudniu 2022 r. Wówczas Polifoska 5 wyceniana była na 4080 zł, Polifoska 8 – 4490 zł, a Super Fos Dar 40 ok. 3800 zł. W marcu, dokładnie 17.03 2023 r. w cenniku, te same nawozy wyceniono średnio na: Polifoska 5 – 3530 zł, Polifoska 8 – 3950 zł, a Super Fos Dar 40 ok. 3800 zł.

W dniu 24.03.2023r. przez Agrochem Puławy został opublikowany nowy cennik nawozów NPK, a w nim spore zmiany. Jakie konkretnie?

Tańsze nawozy wieloskładnikowe

Potaniały między innymi Amofoski. W zeszłym cenniku Amofoska 4-16-18 kosztowała 2915 zł/t w tym cenniku widnieje cena 2695 zł/t. Amofoska 5-10-25, sprzed 10 dni było to 3275zł/t obecnie jest to 3055 zł/t. Co ciekawe w zestawieniu pojawiła się Amofoska 4-10-22 Corn, dedykowana uprawie kukurydzy - koszt obecny to: 2700 zł/t.

Potaniał także Super Fos Dar 40. Obecnie jest to 3315zł/t względem ceny 3785zł/t z cennika z dnia 17 marca br.

Zmieniły się także ceny nawozów typu Holist. Nawóz Holist agro PK 15-30 to koszt 3430 zł/t (poprzednio było to: 3650zł/t), Holist agro PK 16-28 obecnie jest to 3400 zł/t (poprzednio: 3620zł/t).

O ponad 200 zł zmieniła się także cena nawozu Fosfarm 4-10-15. W aktualnym cenniku widnieje cena 2220zł/t względem 2440zł/t jaka obowiązywała jeszcze 10 dni temu.

Poniżej aktualny cennik obowiązujący od 24.03.2023r.

Nowy cennik NPK