Nowy nawóz azotowo-siarkowy od Phosagro

Ultra S bo o nim mowa, to granulowany nawóz dedykowany szczególnie uprawom, które wymagają dobrego zaopatrzenia w azot i siarkę, np. rzepaku, zbóż, kukurydzy i wielu gatunków warzyw.

Ultra S to nawóz azotowo-siarkowy, który zawiera 21% azotu (N) w formie amonowej (NH₄) i aż 23% siarki (S) w formie siarczanowej co stanowi 58% w formie trójtlenku siarki. Składniki zawarte w tym nawozie są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie i szybko dostępne dla roślin. Zawarty w nawozie Ultra S jon amonowy NH₄⁺ może być bezpośrednio pobierany przez rośliny, co jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego i np. lepszej regeneracji roślin po zimie w okresie ruszania wegetacji. Dodatkowo, azot w tej formie jest zatrzymywany w glebie przez kompleks sorpcyjny, co zabezpiecza ten ważny pierwiastek przed wymywaniem. Przy czym, aby azot mógł być w odpowiednim stopniu wykorzystany, roślinom koniecznie należy dostarczyć także siarkę. Siarczan amonu to łatwo dostępne źródło siarki, wobec czego nawóz szczególnie nadaje się pod rośliny wymagające dużej ilości tego składnika.

Cechą szczególną Ultra S jest wyrównany, stabilny i trwały granulat, co umożliwia równomierną i precyzyjną aplikację przy dużym zakresie szerokości wysiewu. Ultra S może być stosowany zarówno przedsiewnie, jak i pogłównie pod wszystkie uprawy. Nawóz cechuje wysoka czystość chemiczna.