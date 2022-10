O aktualnych wyzwaniach w agrotechnice będziemy rozmawiać podczas debaty: Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności. Fot. AK

Już za niespełna dwa tygodnie odbędzie się konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022r. Jednym z wiodących tematów sesji agrotechnicznej będzie optymalizacja nawożenia upraw w dobie drogich środków produkcji.

Temat ten spędza sen z powiek niejednemu producentowi rolnemu. Szukają oni rozwiązań na trudną sytuację rynkową.

Na ile stymulatory wzrostu jak i biostymulatory mogą wpływać na efektywność wykorzystania składników pokarmowych zastosowanych wraz z nawozami? Czy są rozwiązaniem w dobie kryzysu nawozowego i trudności w ochronie? Co zyskujemy wdrażając je do praktyki rolniczej?

O to mniej więcej będziemy pytać w czasie Konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie podczas debaty pt. Efektywne wykorzystanie nawozów i pestycydów w produkcji roślinnej. Od schematyzmu do elastyczności.

Jednym z zaproszonych do dyskusji prelegentów jest Piotr Kotowski, Product Manager AGRO, Timac Agro Polska.

Produkcja rolna stawia przed rolnikami coraz to nowsze wyzwania. Wiążą się one ze zmieniającymi się warunkami klimatycznymi, ograniczeniami wymagającymi dostosowania się do praw Europejskich czy sytuacją geopolityczną.

- Przede wszystkim ekonomika gospodarstwa stawia zadanie zrównoważonego gospodarowani wszelkimi środkami i jak najefektywniejszego ich wykorzystania z poszanowaniem środowiska. Biostymulatory w tej sytuacji nie są już tylko dodatkiem, ale stają się produktami, które standardowo powinny być stosowane w produkcji rolnej. Są niezbędnymi środkami już wpisywanymi na stałe do strategii z racji coraz trudniejszych warunków pogodowych i wysokich oczekiwań dotyczących wydajności i jakości plonów - mówi Piotr Kotowski, Product Manager AGRO, Timac Agro Polska.

Jakich nawozów dziś potrzebują rolnicy?

- Potrzebujemy dziś nawozów nie o wysokiej zawartości składnika, ale o wysokiej efektywności pobrania tego składnika. Dodatkowo tak sformułowanego aby nie ulegał stratom, wymyciu czy ulatnianiu, gwarantując bezpieczeństwo portfela rolnika i środowiska - mówi Kotowski.

Czy biostymulacja może wspomóc ochronę roślin?

Zdaniem Kotowskiego -Kurcząca się lista substancji chemicznych dopuszczonych do użycia w gospodarstwach powoduje, że rolnicy muszą bardziej zadbać o zdrowotność i odporności swoich upraw nie korzystając z dotychczasowych metod lub mocno ograniczając ich dawki. Konieczne staje się więc znalezienie dobrze działających biostymulatorów podnoszących odporność roślin, usprawniających ich optymalne odżywienie.

