„Ocena inhibitora ureazy w zwiększeniu skuteczności nawozów mocznikowych” to tytuł wystąpienia Zbigniewa Potrzuskiego, kierownika ds. rozwoju produktu i marketingu z firmy Phoenix. Wygłosił go podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022 w Jachrance.





Jak podał na wstępie, jednym z najważniejszych problemów stosowania nawozów zawierających mocznik jest ich zawodność spowodowana nieprzewidywalnością ulatniania się amoniaku. Nie bez znaczenia jest też obecna, wysoka cena, nawozów azotowych. To sprawia, że należy im się bliżej przyjrzeć i aplikować z rozwagą.

- Mocznik jako nawóz azotowy jest niezwykle zawodny w działaniu. Wynika to z tego, że zastosowany powierzchniowo wydziela na powierzchni bardzo dużo amoniaku, który ucieka do atmosfery i w ten sposób nie jest dostępny dla roślin. Ta zawodność powoduje, że wydzielający się amoniak, nawet jeśli mocznik jest w glebie powoduje zatrucie młodych roślin jeżeli jego dawka jest zbyt duża. Zwykle we wczesnowiosennym nawożeniu stosuje się od 50 do 70 proc. całkowitej dawki azotu, wiec jeżeli chcemy stosować mocznik w takich dawkach to musimy ograniczyć szybkość hydrolizy do tego używa się inhibitorów ureazy – powiedział Potrzuski. Jego skuteczność sprawdzono w warunkach polskich w badaniach czteroletnich w różnych gatunkach. Bo wcześniej w światowej literaturze pojawiły się doniesienia o potencjalnie korzystnym działaniu inhibitora NBPT (N-(n-butyl) triamid kwasu tiofosforowego). Według tych autorów tylko wykorzystanie inhibitora ureazy jest jedynym praktycznie dostępnym sposobem ograniczania emisji amoniaku po zastosowaniu mocznika.

W latach 2011 i 2012 przeprowadzono badania polowe w dwóch sezonach wegetacyjnych nad skutecznością inhibitora ureazy NBPT w ograniczaniu emisji amoniaku z roztworów saletrzano-mocznikowych. Bezpośrednie pomiary ilości ulatniającego się amoniaku z rsm-u wykonano techniką mikro meteorologicznej dozymetrii pasywnej.

Przypominamy, że od sierpnia 2021 r. w Polsce nie można stosować mocznika w formie granulowanej, z wyłączeniem zawierającego inhibitor ureazy albo powłokę biodegradowalną. Jednocześnie resort rolnictwa podał, że nie ma prawnych przeszkód, aby rolnicy wykorzystali mocznik w formie roztworu wodnego do dokarmiania dolistnego.

Wyniki badań

Ilościowe pomiary emisji amoniaku przeprowadzano przy pomocy rurowych dozymetrów pasywnych wystawionych przez 24 godziny na działanie atmosfery z ulatniającym się z mocznika amoniakiem.

- Pomiary przeprowadzono za pomocą mikro meteorologicznej dozymetrii pasywnej stosując pasywne próbniki do określania emisji amoniaku z powierzchni pola. Pomiarów dokonano w latach 2011 i 2012 w województwie pomorskim. Straty amoniaku z mocznika nie stabilizowanego zastosowanego powierzchniowo stanowiły 16,0%, a przy nawożeniu mocznikiem stabilizowanym inhibitorem ureazy NBPT 4,3% całkowitej wysianej ilości azotu, w ciągu 4-5 dni przeprowadzania pomiarów. W wyniku zastosowania inhibitora ureazy straty amoniaku z mocznika zmniejszono o 73% w stosunku do strat z mocznika nie stabilizowanego inhibitorem – podał Potrzuski.

Co z nich wynikło? Jak poinformował podczas konferencji NWwR, pomiary wykonane dla pszenicy ozimej nawożonej dawką 60 kg N/ha w postaci roztworu saletrzano – mocznikowego wykazały 86% redukcję emisji amoniaku z rsm-u stabilizowanego inhibitorem w stosunku do rsm-u bez inhibitora. Z kolei doświadczenie przeprowadzone na rzepaku nawożonym 100 kg N/ha w rsm-ie z dodatkiem inhibitora wykazało zmniejszenie strat amoniaku z nawozu o 54% w stosunku do nawozu bez inhibitora.

- Zalecane w Polsce wiosenne dawki azotu (AN lub RSM) zazwyczaj wynoszą od 50 do 70% całkowitej dawki nawożenia. Nawożenie pogłówne mocznikiem w tak dużych dawkach stwarza ryzyko uszkodzenia młodych roślin przez wydzielający się amoniak szkodliwy dla roślin w takich ilościach. Spowodowałoby to zmniejszenie wysokości plonu. Jeżeli planuje się stosowanie znaczących dawek mocznika w nawożeniu wczesno wiosennym to należy znaleźć sposób zahamowania jego hydrolizy. W Stacji Badawczej IUNG w Baborówku przeprowadzono jednoroczne doświadczenie z dwiema uprawami (pszenica ozima i kukurydza). Celem tego doświadczenia przeprowadzonego w blokach losowanych z 4 powtórzeniami było sprawdzenie przypuszczenia że stabilizowany nawóz azotowy moNolith46 jest pełnowartościowym zamiennikiem saletry amonowej – mówił przedstawiciel firmy.

Wynika ekonomiczny badań

- W wyniku analizy ekonomicznej stosowania różnych form azotu w nawozach azotowych stwierdzono, że stabilizowany mocznik jest opłacalną alternatywą w stosunku do saletry amonowej. Inhibitory ureazy mogą być nowym sposobem utrzymania azotu w strefie korzeniowej roślin i zwiększyć stopień jego agronomicznego wykorzystania. Rzeczywista korzyść spowodowana jest znaczącym obniżeniem poziomu strat amoniaku. Ponieważ doświadczenia polowe przeprowadzone w latach 2011-2012 wykazały praktyczną przydatność inhibitora ureazy NBPT w ograniczaniu strat amoniaku powodując w efekcie zwiększenie plonów, zwiększenie opłacalności uprawy i usprawnienie organizacji prac polowych podjęto decyzję o zakupie i uruchomieniu urządzenia do produkcji stabilizowanego mocznika (moNolith46). Zdolność przerobowa tego urządzenia wynosiła 50 ton mocznika na godz. Do stabilizacji wykorzystywano płynny lub stały inhibitor – podkreślał.

Celem tego doświadczenia polowego przeprowadzonego w losowanych blokach z 4 powtórzeniami było potwierdzenie bądź odrzucenie hipotezy że stabilizowany nawóz azotowy moNolith46 jest pełno wartościowym zamiennikiem saletry amonowej w surowych warunkach klimatycznych województwa podlaskiego. Jak wynikało dalej, ponownie, nie wystąpiła statystycznie znacząca różnica w zawartości azotu w ziarnie pszenicy ozimej nawożonej saletrą amonową i stabilizowanym mocznikiem moNolith46 w dawce 140 kg N/ha ale w przypadku pszenicy nawożonej mocznikiem nie stabilizowanym wystąpił istotny statystycznie spadek zawartości azotu w ziarnie. Słupki oznaczone tą samą literą nie są różne statystycznie przy poziomie ufności p<0,05.