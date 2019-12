O azocie, glebie i żywności na Politechnice Opolskiej

13 grudnia w Opolu na Wydziale Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej odbyły się międzynarodowe warsztaty - ,,Nowe dyrektywy unijne dla rolnictwa w świetle nauki- dyrektywa azotanowa a jakość surowców do produkcji żywności”.

Z pewnością każdy rolnik zgodzi się ze stwierdzeniem, że azot jest najbardziej plonotwórczym pierwiastkiem. Lecz czy stosujemy go bezpiecznie dla siebie i żywności? Czy świadomie podchodzimy do planowania dokarmiania roślin, a zarazem efektywnie i z dochodem dla nas samych?

Na te pytania odpowiadali prelegenci podczas konferencji, która odbyła się na Politechnice Opolskiej. Wśród wygłaszających wykłady byli naukowcy z różnych instytucji. Prelekcje na temat wody oraz zmian klimatu w Polsce oraz wpływu na rolnictwo poprowadził dr Ryszard Bandurowski SPIC. Zaś o znaczeniu materii organicznej w glebie wykład przeprowadziła dr.hab. Agnieszka Medyńska-Juraszek z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Podczas spotkania poruszano także temat jakiej formy azotu należy stosować podczas suszy oraz omówiono produkty firmy Micromix Polska, UK m.in Multi N płynny nawóz azotowy z siarką oraz nawozy mikroelementowe do aplikacji dolistnej.

Ekstremalne suche warunki, a aplikacja azotu pogłównie w granulacie

Jak wynika z badań i obserwacji dr. Bandurowskiego wysoka temperatura powietrza jak i gleby powoduje iż azot podany pogłównie roślinom w formie granulowanej, który na powierzchni gleby czeka na wilgoć ulega stratom.

- Jest to niepożądane zjawisko, nie tylko wpływające iż azot gorzej przenika do gleby oraz do roślin ale także jest utleniany do atmosfery przez co powoduje wytwarzanie się podtlenku azotu. Tlenki azotu są ok. 10x bardziej groźne od dwutlenku węgla - tłumaczył dr Bandurowski.

Uprawa gleby, a zmiany klimatu

Kilkanaście lat temu susza była tematem tabu, aktualnie to główne zagadnienie wielu konferencji. Coraz częściej musimy mówić o uprawach, które zatrzymają wodę w glebie, ponieważ powoli jej zaczyna brakować. Każdy wjazd w pole maszyną uprawową powinien być przemyślany i zastosowany godnie z przeznaczeniem, aby nadmiernie nie przesuszać warstwy ornej. Panaceum na okresowe braki wody jest m.in stosowanie nawozów w odpowiedniej formie, aby jak najszybciej oraz z jak najmniejszymi stratami były wykorzystane przez rośliny.

Mało wilgoci... brak "gąbki" glebowej

- Jak możemy zaobserwować klimat z roku na rok się zmienia. Nie powinniśmy się łudzić, że klimat wróci do przeszłościowych temperatur czy umiarkowanie rozłożonych opadów deszczu. Wody z sezonu na sezon jest coraz mniej, musimy wiec bardziej ją szanować - dodaje prelegent.

Jak zauważamy opady w minionym sezonie były sporadyczne ale często o charakterze nawalny,. Aby gleba mogła zatrzymać wodę na warunki kiedy będzie roślinom brakować wilgoci potrzebna jest próchnica.

-Do gleby powinniśmy wprowadzać więcej materii organicznej, która podczas przemian fizyko- chemicznych w glebie zamienia się w próchnice. Gleby o wysokiej zawartości próchnicy m.in gleby organiczne torfowe mogą przyjąć na 1 kg gleby ok 20 litrów wody. Wynika to z badań UP we Wrocławiu, dodaje dr Agnieszka Medyńska-Juraszek.

Pamiętajmy więc że musimy zastanowić się nad postepowaniem z resztkami pożniwnymi, obornikiem lub poplonami aby umiejętnie dostarczyć niezbędne składniki do gleby.