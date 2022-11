Rynek nawozów od września 2021 r. nie tylko w Polsce, ale w Europie i na świecie, jest bardzo niestabilny. Ceny zmieniają się gwałtownie i czasem bardzo drastycznie, zwłaszcza te dotyczące produktów azotowych, bo to na nie największy wpływ ma gaz, a ten bardzo podrożał. To nie tylko wynik trudnej sytuacji geopolitycznej. Czy można się spodziewać stabilizacji?

- Można przypuszczać, że przez najbliższe dwa lata, dostęp do gazu będzie ograniczony. Przez to będzie ograniczona podaż nawozów azotowych. Rządy i Komisja Europejska próbują wprowadzać rozwiązania na daną chwilę, ale jak zwykle rynek kształtuje popyt i podaż - gra między tymi dwiema siłami napędowymi – mówił Zbigniew Potrzuski.

Jego zdaniem na najbliższy czas, dostępność i cena gazu, będzie decydowała o podaży nawozów azotowych. Co z popytem?

- Rolnicy będą podejmowali decyzje zakupowe nawozów w oparciu o odczucia, czy dana cena nawozów w danym momencie i cena sprzedanych płodów rolnych zapewni im opłacalność produkcji. Jeżeli będą pesymistycznie nastawieni to ograniczą zakup nawozów - podkreśla nasz rozmówca.

- Jest powszechne przekonanie, że saletra amonowa jest złotym standardem, pokazują to zwłaszcza producenci tych nawozów. Doświadczenia praktyczne pokazują, że jest to prawda – ocenia Potrzuski. W przypadku mocznika, jego zdaniem, sytuacja nie jest tak klarowna.

- Mocznik jest zawodny, a wynika to z tego, że mocznik wysiany powierzchniowo na glebę podlega szybkiemu rozkładowi – hydrolizie. W skutek tego część amoniaku zawartego w moczniku ucieka bezpowrotnie. Jeżeli rolnik decyduje się na stosowanie mocznika i to w dużych dawkach w okresie wczesnowiosennym to powinien zastanowić się nad tym czy jednak nie stosować inhibitora, który zapewni mu kilka korzyści – podkreśla Potrzuski.