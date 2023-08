O doskonałych właściwościach nawozowych obornika chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Wnosi on nie tylko solidną dawkę makro- i mikroelementów, ale też cenną materię organiczną. Na rynku rośnie w ostatnim czasie wybór różnego rodzaju oborników granulowanych. Czy warto się nimi interesować? Czy to może się opłacać?

W sytuacji rekordowo drogich nawozów mineralnych, łatwo dostępny i stosunkowo tani obornik wrócił w ostatnim czasie do łask. Problemy z dostępnością i wysoka ceną wspomnianych nawozów skłoniły wielu rolników do powrotu do tradycyjnych rozwiązań. Obornik granulowany jest natomiast czymś pośrednim – nadal pozostaje wartościowym nawozem naturalnym, ale jego forma umożliwia stosowanie przy pomocy typowego rozsiewacza do nawozów.

Obornik nie bez wad

Mimo oczywistych zalet, obornik nie jest nawozem idealnym. Jako wadę należy wymienić przede wszystkim dawki liczone w dziesiątkach ton na hektar, a co za tym idzie, duże koszty rozrzucania, załadunku czy transportu. Ponadto, jest to koszt nie tylko w znaczeniu finansowym, ale też chodzi o nakład pracy i czas poświęcony na nawożenie, a jak wiadomo, czas to pieniądz.

Pełna dawka obornika to, zależnie od składu, około 30-35 t/ha. Nieco inaczej wygląda to w kwestii pomiotu. Nie można też zapomnieć, że przykładowo 10-tonowym rozrzutnikiem na każdy hektar pola musimy jechać 3-4 razy, a to przy większych odległościach oznacza duże zużycie paliwa. Kosztowny jest też załadunek. Ładowarka czy ciągnik z ładowaczem mają w przypadku obornika nieporównywalnie więcej pracy niż przy załadunku big-bagów.

Obornik granulowany

Pewne mankamenty obornika skłoniły pod koniec ubiegłego wieku rolników, naukowców i przedsiębiorców do opracowania metody granulacji tego nawozu. Rozwiązanie to dość powszechnie przyjęło się w ogrodnictwie czy uprawach amatorskich, jednak coraz częściej pojawia się w rolnictwie. Oprócz wspomnianej wygodniejszej w stosowaniu formy, obornik granulowany ma mniej intensywny zapach, jest łatwy w przechowywaniu, dzięki zapakowaniu w bigbagi, a jednocześnie jest pozbawiony nasion chwastów i charakteryzuje się neutralnym pH. Przed uformowaniem granuli nawóz poddawany jest suszeniu i ugniataniu, przez co zawiera kilkukrotnie mniej wody, a składniki pokarmowe są bardziej skoncentrowane w jednostce wagi czy objętości.

Zależnie od producenta, do granulowania mogą być przeznaczane same odchody zwierząt lub typowy obornik, zawierający również słomę. Między innymi od tego zależy skład nawozu, który średnio zawiera 30 kg/t azotu, 25 kg/t P2O5, 20 kg/t K2/O i 25 kg/t MgO. Jeśli chodzi o dawkowanie, producenci zalecają zazwyczaj 1-3 t/ha. Jest to więc dawka daleka od tych, stosowanych w przypadku typowego obornika, jednak z założenia jest to raczej tylko nawożenie przedsiewne i uzupełnienie materii organicznej w gospodarstwach prowadzących wyłącznie produkcję roślinną i nie mających dostępu do wystarczających ilości tradycyjnych nawozów naturalnych i organicznych.

Ważną kwestią pozostaje koszt zakupu, gdyż to nie tylko łatwa w stosowaniu forma decyduje o opłacalności wyboru akurat tego typu nawozu. Ceny obornika granulowanego zaczynają się obecnie od średnio 2500 zł/t w przypadku nawozu bydlęcego i kurzego, do średnio 3300 zł/t granulowanego obornika końskiego. Wszystkie ceny są cenami brutto.