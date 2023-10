Przepisy dotyczące składowania obornika obowiązują od kilku lat. Co ważne dotyczą one tak nawozów naturalnych magazynowanych na płytach obornikowych, jak i gruntach ornych.

Przepisy ograniczają nawożenie obornikiem późną jesienią. Nadwyżki trzeba przechowywać na gruntach ornych

Pryzma może być składowana w jednym miejscu przez określony czas

Przepisy określają kilka elementów istotnych podczas składowania obornika w pryzmie

Obornik w polu - usprawnia logistykę w sezonie, ale obwarowany jest przepisami

Co prawda możemy jeszcze wywozić obornik na pola (w większości kraju do końca października na gruntach ornych), ale już za moment - zgodnie z przepisami - nawożenie nie będzie możliwe. W wielu gospodarstwach obornik jest wywożony w pole, gdzie składowany jest w pryzmach. Te jednak również obwarowane są szeregiem przepisów.

Wywóz obornika na grunty orne jest częstą praktyką - zarówno w gospodarstwach posiadających płyty obornikowe, jak i tych nie składujących nawozów naturalnych w specjalnie do tego przeznaczonych zabudowaniach. Z jednej strony płyta niekoniecznie pomieści całość nawozu w danym okresie czasu (choć zgodnie z przepisami powinna zapewnić możliwość magazynowania przez 6 miesięcy), z drugiej natomiast w przypadku pól oddalonych od gospodarstwa obornik składowany na polu przyspiesza jego wywóz - co jest szczególnie ważne przy aktualnie obowiązujacych przepisach, które dają nam czas na wymieszanie nawozu w ciągu 12 godzin.

Sprawdźmy najważniejsze elementy prawne dotyczące składowania obornika w polu.

Obornik przez maksymalnie pół roku

Pierwszy z przepisów określa czas składowania na gruntach ornych. Zgodnie z przepisami pryzma może zostać utworzona na maksymalnie pół roku.

Możliwe jest czasowe, jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia utworzenia każdej z pryzm, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych - precyzują przepisy Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu.

Oznacza to, że od momentu rozpoczęcia tworzenia pryzmy np. 30 października musimy zakończyć składowanie obornika w danym miejscu na polu do 30 kwietnia. Trzeba więc przyznać, że - przynajmniej w przypadku kryterium czasowego - nie ma tu działań ograniczających pole manewru. De facto czas jest tu na tyle elastyczny, że z podaniem obornika na pole nie powinno być problemu w dogodnym czasie.

Przepisy doprecyzowują także, że pryzma powinna zostać umiejscowiona poza jakimikolwiek zagłębieniami terenu - tak więc powinno unikać się dolin na polach oraz terenów o dużym spadzie. Czytamy, że pryzmy lokalizuje się poza zagłębieniami terenu, na możliwie płaskim terenie, o dopuszczalnym spadku do 3%, w miejscu niepiaszczystym i niepodmokłym, w odległości większej niż 25 m od linii brzegu wód powierzchniowych, pasa morskiego i ujęć wód, jeżeli nie ustanowiono strefy ochronnej .

Papier na wszystko

Jak to w przypadku działań obwarowanych przepisami - wszystko musi być udokumentowane. Lokalizacja miejsca składowania obornika na polu powinna być oznaczona na mapie, można ewentualnie wykonać szkic działki oraz podać jej numer, a na szkicu oznaczyć dokładne miejsce tworzenia pryzmy. W praktyce warto także wykonać zdjęcia - nie są one obowiązkowe, ale w razie kontroli i ewentualnych nieścisłości będzie to kolejny dokument poświadczający umiejscowienie obornika na danej działce. Zgodnie z przepisami każda forma dokumentacji powinna być przechowywana przez okres 3 lat - przy czym za okres ten uznawany jest czas od zakończenia składowania obornika.

Bardzo istotne jest, by przez kolejne 3 lata nie przechowywać obornika w tym samym miejscu. Przy czym liczy się tu konkretny fragment pola. Działka może się powtórzyć w tym czasie, jednak lokalizacja pryzmy na tejże działce musi się zmienić.

Uwaga na odległości od zabudowań

Z reguły nie ma sytuacji, gdy pryzmy obornika na polu znajdują się blisko zabudowań. Przepisy doprecyzowują jednak kwestię odległości płyty obornikowe od zabudowań. I tak obornik w takim przypadku może znajdować się niemniej niż 4 m od działki sąsiedniej. Z kolei jeśli chodzi o zabudowania, to odległość ta nie powinna być mniejsza niż 30 m. Pamiętajmy też o utrzymaniu minimalnych odległości od silosów na zboża oraz pasze (5 m), magazynów pasz i ziarna (10m), studni (15 m) oraz budynków przetwórstwa rolno - spożywczego (50m). Teoretycznie odległości te dotyczą kwestii związanych z płytą obornikową, niemniej wydaje się logiczne zachować je także podczas składowania obornika na polu, jeśli w pobliżu znajdują się wskazane tu elementy.