Wraz z nadejściem zimy na wielu polach tworzone są nowe pryzmy obornika. Przypomnijmy zasady składowania tego nawozu na polu.

Pryzma obornika tworzona na polu niesie ze sobą wiele korzyści logistycznych, ale jest obwarowana szeregiem przepisów.

Najważniejsze są odległości od działek sąsiednich oraz zbiorników wodnych.

Pryzma maksymalnie przez pół roku

Zgodnie z aktualnym prawem nawożenie obornikiem może się odbywać do końca października lub w niektórych sytuacjach jeszcze w listopadzie. W grudniu - chociażby istniały możliwości polowe ku rozwózce obornika - nie ma już takiej opcji. O ile w gospodarstwie dysponujemy płytą obornikową o odpowiedniej objętości to sprawa jest nieco prostsza - miejsca na nawóz starczy do wiosny. Jeśli jednak takowej nie posiadamy to może nas ograniczać miejsce i obornik często musi być składowany na polu. Zresztą przyczyny czysto logistyczne sprawiają, że także i rolnicy dysponujący płytami przewożą nawóz na pole, gdyż wiosną pozwala to na szybsze wykonanie prac - załadunek odbywa się już na polu, z pominięciem transportu z gospodarstwa.

Przepisy nakładają na takie polowe magazyny obornika kilka kryteriów. Przede wszystkim składowanie pryzmy obornika nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy. W praktyce pryzma której składowanie rozpoczęliśmy 1 grudnia powinna zostać rozwieziona do końca maja. Biorąc pod uwagę, ze większość obornika zostanie wykorzystana pod kukurydzę i inne rośliny jare nie stanowi to problemu.

Odległości od zabudowań i zbiorników wodnych bardzo ważne

Prawo wyznacza także wymagania terenowe względem składowania obornika. Pryzma nie powinna być tworzona w zagłębieniach terenowych, a sam grunt powinien cechować się nieprzepuszczalnością i nie powinien być podmokły. Spadek terenu nie może być wyższy niż 3%. Jeśli nieopodal pola na którym będziemy składować pryzmę mamy zbiorniki wodne to koniecznie musimy pilnować odpowiedniej odległości - dystans od linii brzegowych oraz ujęć wody musi wynosić przynajmniej 25 m.

Istotne jest odpowiednie zbicie pryzmy. Zbyt rozluźniona będzie powodować znaczne spadki składników pokarmowych (potas około 50%, azot 40% i fosfor 20%). Zresztą zbyt luźne pryzmy zabierają więcej miejsca na polu, dlatego także i ze względów praktycznych powinniśmy zadbać o jak największe zbicie pryzmy.

Jeśli chodzi o odległości od działek sąsiedzkich to obowiązuje zasada wedle której nie składujemy obornika bliżej niż 4 metry od sąsiada. Pilnujemy też odległości od zabudowań mieszkalnych, która powinna wynosić minimum 30 m. W przypadku gdy blisko pola znajduje się zakład zajmujący przetwórstwem czy magazyn spożywczy obowiązuje zasada minimum 50 metrów.

Raz na 3 lata w tym samym miejscu

Pamiętajmy, że zasady programu azotanowego nakładają na nas obowiązek oznaczenia miejsca składowania obornika. W przypadku tworzenia pryzmy na polu koniecznie musimy oznaczyć miejsce na działce gdzie magazynujemy obornik. W tym celu można wykonać nawet odręczny szkic - ważne aby w miarę precyzyjnie określić położenie pryzmy na polu a samą działkę podpisać i oznaczyć. Taki dokument powinniśmy przechowywać w gospodarstwie, gdyż może on podlegać kontroli (chociażby przy okazji weryfikacji realizacji założeń programu azotanowego - dokument przechowujemy przez 3 lata).

Przy okazji tworzenia kolejnej pryzmy trzeba pamiętać, ażeby była ona położona w innym miejscu - w tym samym miejscu obornik może być bowiem składowany nie częściej niż raz na 3 lata.