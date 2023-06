Nie tylko tradycyjny obornik może być wykorzystany w ramach praktyki uwzględnionej w ekoschemacie rolnictwo węglowe: wymieszanie obornika z glebą w ciągu 12 godzin. Co jeszcze jest przewidziane dla tego wariantu? MRiRW wyjaśnia jak to wygląda obecnie i jakie są proponowane zmiany w tym zakresie.

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin to jedna z najpopularniejszych praktyk realizowanych w ramach rolnictwa węglowego.

Dla tej praktyki, oprócz tradycyjnego obornika dopuszczony jest pomiot ptasi, granulowany obornik, a w przyszłości na liście powinien się znaleźć także poferment.

Praktykę tą można także realizować po żniwach.

Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od jego aplikacji to jedna z praktyk w ramach ekoschematu rolnictwo węglowe. Podstawowym wymaganiem dla tej praktyki jest wymieszanie określonej ilości obornika z glebą maksymalnie w ciągu 12 godzin od aplikacji na gruncie ornym.

Realizację tego wymogu rolnik musi udokumentować w postaci zdjęć geotagowanych lub oświadczenia składanego do ARIMR. O tym wielokrotnie pisaliśmy wczesną wiosną w okresie, kiedy to rozwożona obornik przed uprawami jarymi.

Za realizację tej praktyki w ten sposób rolnik może uzyskać 2 punkty w ramach rolnictwa węglowego co ma być jednoznaczne z kwotą około 200 zł/ha. W przypadku gdy rolnik na potrzeby realizacji praktyki nabył obornik, jest zobowiązany posiadać imienny dokument potwierdzający zakup obornika lub inny dokument potwierdzający jego nabycie.

Co ważne: Dopuszczalne jest zarówno wiosenne jak i ,,pożniwne” stosowanie tej praktyki w kontekście łączenia jej czy następstwa praktyki ,,Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe” – czytamy na stronie MRiRW.

Obornik, czyli co dokładnie?

O ile obornik świński, bydlęcy, który jest najczęściej wykorzystywany w tej praktyce zaistniała potrzebna interpretacji jak to wygląda w przypadku pozostałych nawozów naturalnych, które występują w postaci stałej.

Czy do w ramach ekoschematu, a dokładniej praktyki wymieszani obornika z glebą w ciągu 12 godzin od zastosowania możemy uwzględnić obornik granulowany, pomiot ptasi oraz poferment powstały z obornika lub gnojowicy? Pytają zainteresowani w tym temacie rolnicy.

- W ramach praktyki dot. wymieszania obornika z glebą za obornik uznaje się: pomiot ptasi oraz obornik granulowany. Na chwilę obecną praktyka ta nie obejmuje produktów z biogazowni rolniczych (pofermentów) oraz kompostów – czytamy na stronie CDR w Brwinowie w ramach interpretacji MRiRW przepisów o ekoschematach.

Czy poferment będzie zaliczany do tego ekoschematu?

Jednak jak jest dalej zaznaczone w interpretacji MRIRW, należy zwracać uwagę na będącą jeszcze w fazie projektu i po pierwszym czytaniu w Sejmie (8 maja br.) Ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowaniu. Warto, zatem śledzić termin wejścia w życie tej ustawy, która doda rozszerzoną definicje nawozów naturalnych i na mocy tych przepisów zostanie dopuszczonych więcej wariantów nawozów dla tej praktyki.

- Produkty pofermentacyjne spełniające wymogi ustawy i rozporządzeń wdrażających ustawę, będą się kwalifikowały w ramach praktyki – podaje MRiRW.

Brak zdjęcia geotagowanego oraz brak oświadczenia

Niestety nie wszystkim zainteresowanym rolnikom udało się załatwić na czas wszystkie formalności. Pytają więc rolnicy, co jeżeli zabieg wymieszani obornika zostało wykonane, a rolnik nie przesłał do ARIMR zdjęć/oświadczenia w ciągu 14 dni to będzie odmowa płatności?

- W takim przypadku należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARIMR o przywrócenie terminu – podaje MRiRW.

Wykonanie zabiegu trzeba zapisać w rejestrze agrotechnicznym

Jednocześnie przypominamy, że każdy zabieg wykonany dla tej praktyki i w przypadku wnioskowania rolnika o ten ekoschemat, należy odnotować w rejestrze działań agrotechnicznych.

W tym przypadku rolnik musi w nim zapisywać wszystkie zabiegi związane z nawożeniem naturalnym stałym roślin oraz wymieszaniem nawozu z glebą, które muszą być opatrzone datą i godziną wykonania. Podana także powinna być dawka nawozu. Wpisując te dane pamiętajcie, że należy nie można przekroczyć dawek azotu pochodzących z nawozów naturalnych. Stosując je nie możemy wprowadzić więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha, na rok, co stanowi dawkę około 33-34 t/ha obornika.