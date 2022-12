Koniec roku skłania do podsumowań i refleksji. Z kolei początek nowego to czas planowania i prognozowania, tego co przed nami. W obecnym czasie ani jedno, ani drugie nie jest łatwe, tym bardziej w branży rolnej. O tych trudnych wyborach, cenach, legislacji i nowościach produktowych porozmawiamy z Hubertem Kardaszem, prezesem zarządu Intermag.

Z tego artykułu dowiesz się, jak prezes polskiej firmy zajmującej się m.in. produkcją nawozów dolistnych i biostymulatorów, ocenia rok 2022 i jak widzi rynek w nowym roku 2023.

Nowe przepisy, które weszły 16 lipca 2022 r. zmieniają nie tylko rynek nawozów, ale też i biostymulatorów. Ograniczyły nadużycia, a to dobra informacja dla rolników.

Ceny nawozów posypowych wzrosły w 2022 r. nawet o kilkaset procent.

Farmer: Jak Pan z perspektywy firmy Intermag, producenta m.in. biostymulatorów, nawozów dolistnych i preparatów mikrobiologicznych ocenia miniony rok? Czy ceny również były tak dynamiczne? Czy to prawda, że rolnicy chętniej niż zwykle stosowali tego typu produkty, bo te stałe nawozy mineralne były bardzo drogie?

Hubert Kardasz: Na rynku nawozów dolistnych nie zaobserwowaliśmy tak dużej dynamiki cen, jak w wypadku tradycyjnych nawozów posypowych, zwłaszcza azotowych czy wieloskładnikowych. Ale ceny też wzrosły, bo wszystkie surowce kosztują więcej, jak również nośniki energii, w szczególności gaz, który też jest wykorzystywany w naszych procesach technologicznych. W zależności od kategorii produktowych wzrosty wahały się od 15 do nawet 80 proc. rok do roku. Jako firma, zwykle raz w roku publikowaliśmy cennik produktowy, w sezonie 2021/2022 zmienialiśmy go aż pięć razy. W sumie rollercoaster cenowy trwał przede wszystkim od października 2021 r. do połowy kwietnia 2022 r. Wtedy notowaliśmy największą dynamikę. Teraz sytuacja się trochę unormowała.

Jeśli chodzi o biznesowe podsumowanie roku i sprzedaż to faktycznie na rynku polskim zauważyliśmy tendencję, że część rolników, być może próbowała wspomagać rośliny nawozami dolistnymi, aby w jakiś sposób zastąpić ograniczone nawożenie doglebowe. Nie zauważyliśmy spadku popytu pomimo wzrostu cen. Nasz główny brand, czyli Plonvit, odnotował rok do roku wzrost ilościowej sprzedaży sięgający nawet 20 proc. Muszę przyznać, że było to dla nas pewnym zaskoczeniem, bo spodziewaliśmy się, że ze względu na wyższe ceny, rolnicy ograniczą stosowanie także tych nawozów.

Farmer: Na rynku polskim nie odnotowaliście Państwo ograniczeń w stosowaniu nawozów dolistnych, a na innych? Czy zaangażowani byli Państwo w Rosji i w Ukrainie?

Hubert Kardasz: Tak, rynek polski to jedno, a druga strona to nasi sąsiedzi. Dla nas bardzo ważnym rynkiem była Ukraina, ale również Rosja. Wojna bardzo dużo zmieniła. Nie zdążyliśmy „zatowarować” naszych dystrybutorów. Mimo że formalnie nawozy nie są objęte sankcjami na rynku rosyjskim to jednak postanowiliśmy, że nie będziemy w tym roku, po wybuchu wojny, dostarczać naszych nawozów na ten rynek. Z kolei Ukraińców staramy się nadal wspomagać. Dystrybutorzy tam funkcjonują, ale w dużo gorszych warunkach. Borykają się też z problemami kadrowymi. Sprzedaż jest jednak mniejsza i to znacząco, bo ponad dwukrotnie. Praktycznie ustała ona od końca lutego do kwietnia, teraz trochę zaczęło się wszystko odradzać. Trzeba też dodać, że branża nawozowa była tam traktowana jako ta strategiczna, dlatego też o ile w innych wypadkach blokowano transfery pieniężne zagranicę, to akurat dystrybutorzy mogli opłacać zakupy środków do produkcji dla rolnictwa.

Farmer: Czy polityka firmy pod tym względem zmieni się w nowym roku?

Hubert Kardasz: Z Rosji całkowicie wyszliśmy. Nie będziemy na tym rynku funkcjonować, ale to też nie jest kategoryczna decyzja. Czekamy na rozwój wydarzeń.

Muszę też w tym miejscu powiedzieć, że owszem, nasi wschodni sąsiedzi byli dla firmy Intermag ważnym rynkiem, ale też udało się nam częściowo zrekompensować spadki sprzedaży z rynków wschodnich w innych krajach. Pozyskaliśmy nowe rynki, nowych dystrybutorów. O ile wartościowo będziemy mieli w tym roku wzrost sprzedaży wynikający ze wzrostów cen, to ilościowo ze względu na sytuację na rynkach objętych działaniami wojennymi, nastąpił spadek sprzedaży. Dlaczego? Ponieważ na rynku tak regulowanym jak nawozy jest bardzo trudno w krótkim czasie przekierować sprzedaż. Myślę, że przyszły rok będzie lepszy, wszystko wskazuje na to że uda się nam skompensować stratę rynku rosyjskiego.

Farmer: O jakich krajach Pan mówi? Czy to jest Europa czy inne kontynenty?

Hubert Kardasz: Intensywnie pracujemy nad rozwojem współpracy z klientami z innych kontynentów ale nie odpuszczamy także rynku europejskiego. Na przykład bardzo ciekawy jest rynek turecki, ale też rozwijamy się w Europie Zachodniej np. Niemcy, Francja Włochy i Hiszpania. Tutaj intensyfikujemy naszą sprzedaż i udaje nam się to z sukcesem. Wchodzimy też na kolejne rynki Ameryki Łacińskiej. Wydają się może one z naszej perspektywy bardzo egzotyczne, ale to jest naprawdę bardzo profesjonalne rolnictwo. Przykładem jest Kostaryka, gdzie mamy bardzo dobrego partnera handlowego. Również Azja - mamy kontrahentów w Chinach, Indiach i w Pakistanie. Oczywiście to wymaga czasu, bo regulacje są dużą barierą. Samo zarejestrowanie produktów na niektórych rynkach trwa nawet kilka lat.

Farmer: Czy rynek Unijny pod tym względem jest łatwiejszy od innych czy wprost przeciwnie? Od lipca tego roku obowiązują nowe przepisy w sprawie produktów nawozowych, których celem jest promowanie stosowania nawozów wytwarzanych z materiałów organicznych lub materiałów pochodzących z recyklingu. Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Dzięki nowym rozwiązaniom legislacyjnym rynek UE otwiera się na nawozy organiczne i nawozy z bioodpadów. Przyznanie im oznakowania CE pozwala na swobodny obrót tymi produktami na terenie całej wspólnoty pod warunkiem, że spełniają one określone wymogi prawne. Wcześniej było to możliwe tylko w przypadku tradycyjnych nawozów nieorganicznych, które zazwyczaj pochodziły z kopalń bądź były wytwarzane chemicznie.

Hubert Kardasz: Tak, w tym roku nastąpiła duża zmiana i mam wrażenie, że nie wszyscy sobie ją uświadomili. Od 16 lipca 2022 r. obowiązuje rozporządzenie, które nałożyło na przedsiębiorców bardzo dużo wymagań w obszarze przygotowania dokumentacji zgodności, która jest dużo bardziej obszerna niż ta którą trzeba było opracować dotychczas. Są nowe restrykcje. Na przykład producenci muszą pilnować limitów metali ciężkich, czego paradoksalnie wcześniej nie było. W dokumentacji, a także na etykietach produktów, musi być informacja o surowcach użytych do wyprodukowania danego produktu.

Farmer: To chyba dobra informacja dla rolników, bo nie będzie nadużyć. Dla Państwa firmy też.

Hubert Kardasz: Dobra, bo cywilizuje rynek. To potencjalnie powinno zmniejszyć nadużycia i utrudnić też wprowadzanie tylnymi drzwiami produktów, które nie były nawozami mineralnymi, ale funkcjonowały w sprzedaży. Teraz rynek jest transparentny. Pojawiły się nowe kategorie produktów np. biostymulatory mikrobiologiczne. Producent musi ujawniać nie tylko skład pierwiastkowy produktów, jak to było do tej pory, do lipca, ale również użyte materiały użyte do produkcji. Mamy też większą kontrolę, czy te użyte surowce są dopuszczone do stosowania w rolnictwie. Bo jeśli substancja chemiczna nie jest zarejestrowana w rejestrze REACH (redakcja: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów) prowadzoną przez Europejską Agencję Chemikaliów, czyli nie ma przygotowanej dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i ryzyka stosowania substancji, to taki produkt nie może być dopuszczony do obrotu. Wcześniej nie było to w ten sposób regulowane. Tak naprawdę w produktach znajdowały się dodatki, których producenci nie deklarowali, bo teoretycznie nie musieli, a które mogły stanowić poważne ryzyko i zagrożenie dla całego łańcucha żywnościowego. To zostało w końcu wyprostowane.

Farmer: Jak producenci do tego podchodzą i czy widać już tę zmianę na tzw. półkach sklepowych?

Hubert Kardasz: Jeszcze tego nie widać, ponieważ zmiana weszła w życie w drugiej połowie roku, a sprzedaż to jest głównie wiosna. Produkty, które zostały wyprodukowane przed 16 lipca, mogą być wprowadzane do obrotu jeszcze przez okres dwóch lat. To jest tzw. okres przejściowy.

My jako Intermag już dostosowaliśmy wszystkie nasze produkty do nowych legislacji. To była ogromna praca, bo mówimy tu o ok. 100 produktach. Trzeba było dla nich zmodyfikować etykiety, przeprowadzić setki analiz. To były też koszty rzędu setek tysięcy złotych, żeby zweryfikować każdy produkt. Mieć wszystkie analizy dotyczące metali ciężkich, przygotowaną pełną dokumentację zgodności. Było to trudne zadanie, które jest już za nami. Żeby to lepiej zobrazować - jeden produkt to często kilkaset stron dokumentacji.

Podsumowując, nowe rozporządzenie zostało uchwalone w 2019 przez prawie trzy lata intensywnie pracowaliśmy w tym obszarze. Efekt jest taki, że jesteśmy do niego bardzo dobrze przygotowani i nie boimy się tej zmiany. Wprost przeciwnie.

Farmer: Zostańmy w tematyce legislacji. Tutaj przygotowane są przepisy dotyczące opakowań. 30 listopada 2022 r. Komisja Europejska zaproponowała zmianę rozporządzenia o opakowaniach i odpadach opakowaniowych wiążące dla państw UE w celu zmniejszenia ilości odpadów opakowaniowych – o 15 proc. do 2040 r. Czy te przepisy wpłyną na ceny produktów, czy one dotkną też producentów nawozów dolistnych?

Hubert Kardasz: Nie analizowaliśmy jeszcze skutków tych nowych, zapowiadanych przepisów. My mamy taką filozofię, że chcemy, aby nasze produkty były jak najmniej uciążliwe dla środowiska. Przy wprowadzaniu nowej generacji produktów, zwiększamy ich koncentrację, poprawiamy przyswajalność przez rośliny. Zmniejszamy tym samym dawki na hektar, co też odbija się automatycznie na zmniejszeniu ilości opakowań. Na przykład nowe produkty linii nawozów organiczno-mineralny Amino Ultra dawkowane są w ilości od 500 do 750 gramów na ha. Są one bardzo wysoko skoncentrowane. Wykorzystujemy naturalnie występujące w przyrodzie substancje kompleksujące i chelatujące, które są nośnikami składników pokarmowych, co przyczynia się do zwiększenia efektywności stosowanych nawozów. Dzięki temu wprowadzamy też dużo mniej opakowań. Jeszcze dziesięć lat temu te średnie dawki były na poziomie 2 kg czy litrów, teraz są czterokrotnie mniejsze. W płynnych nawozach dolistnych również jesienią przyszłego roku wprowadzimy nową generację produktów, które będą miały dużo większą koncentrację składników pokarmowych, ale równocześnie będą lepiej przyswajalne i to jest tutaj najważniejsze.

Farmer: Rynek Unii Europejskiej bardzo otwiera się m.in. za sprawą regulacji związanych z Europejskim Zielonym Ładem, na środki biologiczne. Czy firma Intermag również?

Hubert Kardasz: Jesteśmy obecni na tym rynku już od ośmiu lat. Mamy w ofercie takie produkty i będziemy się dalej w tym obszarze rozwijać. Normy prawne dla biostymulatorów są w przeciwieństwie do nawozów inne. Nie mogą być one po prostu wprowadzone na zasadzie deklaracji producenta, czyli po przygotowaniu dokumentacji zgodności i wystawieniu wewnętrznego certyfikatu zgodności z regulacjami. W przypadku biostymulatorów jest formalny proces dopuszczenia do obrotu, a więc jest zewnętrzna jednostka, która musi całą dokumentację zweryfikować i wystawić zewnętrzny certyfikat zgodności. I tutaj się pochwalę. Jesteśmy chyba jednym z pierwszych producentów w całej UE, któremu udało się przeprowadzić z sukcesem już dwie takie procedury, dla dwóch naszych kluczowych produktów. To jest Tytanit i Optysil, które od 16 listopada 2022 r. mają status biostymulatora CE, który przeszedł pełną procedurę oceny w jednostki certyfikującej i może być dopuszczony do obrotu w całej UE. To są te przepisy, o których wspominaliśmy wcześnie, które obowiązują od połowy lipca.

Dodatkowo kilka naszych biostymulatorów jest na etapie przechodzenia tej ścieżki i nasza oferta będzie coraz szersza, pracujemy również nad certyfikacją produktów mikrobiologicznych. Przypominam, że w roku 2020, niestety w roku pandemii, oddaliśmy do użytku nasz zakład mikrobiologiczny, jeden z najnowocześniejszych w tej części Europy, gdzie na skalę przemysłową uruchomiliśmy produkcję nowoczesnych produktów mikrobiologicznych. Na rynku zdobył już uznanie i jest stosowany przez rolników na tysiącach ha produkt Bactim Słoma, który przekształca resztki pożniwne w składniki pokarmowe i cenną próchnicę. W tym roku wprowadziliśmy też nowość - Bactim Nutri – posiadający dwa rodzaje bakterii, z których jeden wiąże azot atmosferyczny, a drugi udostępnia uwsteczniony w glebie fosfor. Pracujemy, żeby formalnie stał się on biostymulatorem CE na poziomie UE. Mamy również zaprawy donasienne mikrobiologiczne, inokulant do soi, czy mikrobiologiczną zaprawę do zbóż. Nowością na nadchodzący sezon jest także - Bactim Omnis, który oprócz właściwości biostymulujących zmniejsza ryzyko porażenia upraw przez patogeny. Rozwój w obszarze produktów mikrobiologicznych jest dla nas priorytetem , cały czas pracujemy nas wprowadzeniem do oferty innowacyjnych rozwiązań które dadzą możliwości naszym klientom do zwiększenia efektywności ich produkcji.

Farmer: Dobrze, wróćmy teraz do rynku. Mówi się, że obecnie popyt na środki produkcji, w tym nawozy się zatrzymał, z drugiej strony podkreśla się też, że na początku roku mogą być problemy z logistyką transportu wynikającą np. z konieczności przewozu zalegającego w portach węgla. Czy w wypadku Waszych produktów mogą nastąpić jakieś problemy logistyczne?

Hubert Kardasz: Mogą pojawić się problemy z dostępnością, ale wynikającą z innych powodów. Widzimy taką tendencję, że w całym łańcuchu logistycznym są notowane mniejsze poziomy zapasów niż były w latach poprzednich. To wynika m.in. z wysokiego kosztu pieniądza. Większość firm finansuje swoją operacyjną działalność z kredytów obrotowych, które są drogie. Część firm czeka z zatowarowaniem ze względu na dużą niepewność co do zmienności cen. Jak przeciągnie się ta sytuacja do marca to wówczas może się okazać, że wszyscy będą chcieli zakupić nawozy w jednym czasie i mogą pojawić się braki. Łańcuch logistyczny może się zadławić. Bo nagle okaże się, że producenci nie mają tych produktów, będą musieli je wyprodukować, a terminy dostaw surowców są bardzo długie. Wiele z nich pochodzi spoza Europy i mówimy tutaj o czasie oczekiwania 1-1,5 miesiąca. Przewiduję czarny scenariusz. Mam nadzieję, że to nie będzie dotyczyć naszej firmy. Mogą się pojawić jednak problemy z zaopatrzeniem i dostępnością surowców wczesną wiosną 2023 r.

Farmer: Czy polityka zero tolerancji Covid w Chinach ma tutaj zasadnicze znaczenie? Bo tam jest skoncentrowana produkcja.

Hubert Kardasz: Niestety to też wynika z bardzo restrykcyjnych przepisów w UE dotyczących środowiska. To one spowodowały, że duża część produkcji chemicznej przeniosła się na Daleki Wschód. My również sprowadzamy bardzo dużo surowców z tego regionu. Widzimy, że czas oczekiwania wydłużył się w czasie pandemii. Jeszcze trzy lata temu, ale nawet w trakcie covid, czekało się na transport kontenera z Chin cztery tygodnie. Gdybym teraz chciał go zamówić, to również z racji tzw. chińskiego nowego roku, musiałbym na niego poczekać do końca lutego. Może to też skutkować spadkiem poziomu zapasów w całym łańcuchu. Może się pojawić taka sytuacja, że produktów w niektórych kategoriach może zabraknąć. Ceny też prawdopodobnie będą wyższe.

Farmer: Których konkretnie?

Hubert Kardasz: Na przykład krystaliczne rozpuszczalne nawozy NPK, czy nawozy mikroelementowe. Dla tych produktów wiele surowców pochodzi spoza Europy.

Farmer: Na koniec pytanie trudne i z cyklu „złota kula”. O plany i przewidywania na nadchodzący 2023 r.

Hubert Kardasz: Ja pracuję w branży rolniczej od 12 lat i takiego roku niepewności nie mieliśmy do tej pory. Dlatego planować jest bardzo trudno. Mam wrażenie, że w branży rolniczej to będzie niezły rok. Uważam, że owszem będą fluktuacje cenowe płodów rolnych, ale przewiduję, że mimo wszystko będą one pozwalać rolnikom na utrzymanie satysfakcjonującej rentowności produkcji, zwłaszcza przy dużych uprawach polowych. Inaczej może być trochę w ogrodnictwie. Trzeba też pamiętać, że od 1 stycznia wraca VAT na nawozy i to również wpłynie na ceny.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.