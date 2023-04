Firma biotechnologiczna Bio-Lider wspólnie ze swoją siostrzaną spółką Bio-Gen od lat wprowadza na rynek biopreparaty dla rolnictwa. Są one głównie w dystrybucji firmy Procam. O wizji rozwoju firm, potrzebie biologizacji rolnictwa rozmawiamy z Arturem Wyczlingiem, specjalistą ds. agronomii Bio-Gen.

FARMER: Początki firmy Bio-Gen sięgają roku 1990. Wówczas nikt jeszcze głośno nie mówił o rosnącym znaczeniu środków biologicznych i konieczności zmiany modelu rolnictwa. Jak wizja firmy ewoluowała przez te ponad trzy dekady?

Artur Wyczling: Dokładnie tak, Bio-Gen to już 33 lata doświadczenia w opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań mikrobiologicznych. Lata mijają, a wizja i cel firmy od lat pozostają niezmiennie takie same. Nie osiadamy na laurach, stawiamy na liczne badania, rozwój i dostarczanie na jak najszerszą skalę skutecznych rozwiązań opartych na pożytecznych mikroorganizmach i nie tylko.

Model rolnictwa szczególnie w UE zmienia się na naszych oczach. Ograniczenia w stosowaniu środków ochrony roślin czy też w nawożeniu zmuszają firmy do zmian strategii biznesowych oraz do rozszerzania dotychczasowego asortymentu i tworzenia biologicznych produktów. Oznacza to, że konkurencja nie śpi. Jak firma chce dalej „rozpychać się łokciami” na coraz bardziej wymagającym rynku?

AW: Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy z pewnością są wymagania strategii „Od pola do stołu” i Europejskiego Zielonego Ładu. Oczywiście, w pełni zgadzam się z tym, że rozwiązania biologiczne, w tym mikrobiologiczne, mogą stanowić uzupełnienie technologii nawożenia czy ochrony roślin – pod warunkiem, że stoi za nimi odpowiednie zaplecze technologiczne i doświadczenie, co finalnie przekłada się na jakość tworzonych produktów.

Jako firma jesteśmy pewni naszej oferty i doradztwa w jej zakresie, jednocześnie stale się uczymy i wyciągamy wnioski, które pozwalają nam wchodzić na coraz wyższy poziom. Na ten moment nieskromnie możemy stwierdzić, że wraz z naszym dystrybutorem – firmą Procam jesteśmy liderem wdrażania rozwiązań mikrobiologicznych na polskim rynku, ponadto jednym z głównych producentów biopreparatów na skalę europejską. Nasze aktualne działania zmierzają do tego, aby tę pozycję jeszcze bardziej umocnić. W pierwszej kolejności patrzymy na siebie i na to, co możemy usprawnić, a konkurencję traktujemy jako motywację do jeszcze cięższej pracy, swego rodzaju „stymulator wzrostu i rozwoju”.

Proszę krótko przedstawić zakres działania firmy, jak również najważniejsze produkty będące w ofercie.

AW: W naszej ofercie można znaleźć preparaty biologiczne o różnym przeznaczeniu, w tym przeznaczone do: wspierania nawożenia, rewitalizacji gleby czy stymulacji roślin. To również probiotyki dla zwierząt, zakiszacze, utylizatory nieczystości organicznych czy preparaty do rekultywacji zbiorników wodnych. Bardzo ważnym elementem oferty jest cała gama produktów Bio-Lider, na czele z takimi produktami, jak: AzotoPower, FosfoPower, BaktoTarczaP, ImPROver+ czy RewitalPro+.

Wymienione produkty należą do grupy preparatów mikrobiologicznych. W odróżnieniu od typowych biopestycydów, produkty mikrobiologiczne nie muszą przechodzić zawiłego procesu rejestracji. To z kolei doprowadziło do tego, że rynek jest wręcz zalewany przeróżnymi biopreparatami. Jak zatem można odróżnić produkt wysokiej jakości od produktów o wątpliwym lub inaczej niepotwierdzonym wynikami badań działaniu?

AW: Rzeczywiście rynek zalewa fala niezliczonych produktów mikrobiologicznych. Niestety, większość z nich pojawiła się w następstwie kryzysu energetycznego, który spowodował popyt na rozwiązania pozwalające ograniczyć dawkowanie nawozów mineralnych. Jest wiele aspektów, które decydują o skuteczności produktu. Aby szybko przeprowadzić wstępną weryfikację, przede wszystkim powinniśmy zwrócić uwagę na historię firmy. Jak długo oferuje rozwiązania mikrobiologiczne i w jakim miejscu są one produkowane? W Bio-Gen wiemy, że stworzenie zaawansowanego technologicznie laboratorium to nie kwestia miesięcy czy 2 lat. To lata testów i pracy nad technologią. Dodatkowo potrzebne są bardzo duże inwestycje w jakościowy sprzęt laboratoryjny, wykwalifikowany zespół oraz inne elementy, które składają się na koszty produkcji. Jeśli chcemy tworzyć skuteczne rozwiązania, nie ma miejsca na półśrodki. Dodatkowo jako klient wymagajmy od producenta przedstawiania rzetelnych badań, które potwierdzają skuteczność produktu. Te dwa proste elementy już na samym początku dyskwalifikują zdecydowaną większość nierzetelnych producentów.

Gdzie zatem szukać informacji, wyników badań czy opinii eksperckich? Kto czuwa nad certyfikacją takich produktów?

AW: Za certyfikację badań zgodnie z rozporządzeniem MRiRW odpowiada IUNG, który od końca roku 2022 prowadzi wykaz nawozowych produktów mikrobiologicznych. Certyfikacja ta nie jest przyznawana na podstawie wykazania skuteczności produktu, dlatego tak ważne jest wymaganie przedstawiania rzetelnych badań przez producenta. My jako Bio-Gen takie badania prowadzone przez niezależne instytuty naukowe posiadamy i chętnie dzielimy się ich wynikami chociażby na konferencjach prowadzonych dla naszych klientów.

Produkty mikrobiologiczne nie są także objęte wsparciem w zakresie stworzonych ekoschematów w nowej WPR 2023-2027. Czy ma szanse się to zmienić?

Rzeczywiście nawozowe produkty na ten moment nie zostały włączone do listy produktów objętych wsparciem w zakresie ekoschematów. Oczywiście, liczymy, że obecna sytuacja ulegnie zmianie, o co aktywnie postulowaliśmy chociażby w trakcie paneli dyskusyjnych Europejskiego Forum Rolniczego. Europejski Zielony Ład zakłada redukcję nie tylko dawek chemicznych środków ochrony roślin, lecz także stosowanego nawożenia mineralnego. Nawozowe produkty mikrobiologiczne, tj. np. AzotoPower czy FosfoPower, są odpowiedzią na to wyzwanie, dlaczego więc tylko biologiczne środki ochrony roślin mają być dotowane? Widzimy tutaj pewien brak konsekwencji, który naszym zdaniem nie powinien mieć miejsca.

Wydaje się, że rolnicy nadal mało wiedzą o dynamicznie rozwijającym się rynku środków biologicznych. Mając do dyspozycji typowe środki chemiczne, ostrożnie sięgają po bionowości. Mogą się wahać szczególnie w tym sezonie, kiedy rentowność wielu upraw stanęła pod dużym znakiem zapytania. Gubią się także w gąszczu ofert. Niektórzy są rozczarowani stosowaniem produktów, za którymi stały tylko marketingowe hasła. Jak chcecie rolnika przeprowadzić przez tę transformację rolnictwa?

Pomimo tego, że oferujemy rozwiązania mikrobiologiczne, wiemy, że radykalna biologizacja nie jest drogą, która na ten moment mogłaby pozwolić na uzyskiwanie wysokich plonów dobrej jakości. Biologia musi iść w parze z chemią i postępem hodowlanym. Tylko w taki sposób będziemy w stanie zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe, jednocześnie produkując w sposób zrównoważony. Dokładnie takie podejście hybrydowe wdrażamy w życie wraz z naszymi klientami.

Jak wspomniano, rynek dynamicznie się rozwija, firma też. Jaka zatem jest wizja przyszłości? Czy pojawią się jakieś nowości w asortymencie dostępnych produktów?

Tak jak już wcześniej wspomniałem, bardzo intensywnie pracujemy nad umocnieniem naszej pozycji na rynku europejskim. Być może już niebawem będziemy mogli pochwalić się rozszerzeniem dystrybucji na nowych rynkach zagranicznych. Nowatorskie rozwiązania są w fazie testów, a po całym procesie badań będą oczekiwały na swój moment, tak jak to miało miejsce np. z AzotoPowerem czy FosfoPowerem – liczymy, że w przyszłości zostaną równie dobrze albo i jeszcze lepiej przyjęte przez producentów rolnych.

Dziękujemy za rozmowę.