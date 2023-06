Oferta nawozów musi być dostosowana do oczekiwań rolników

Timac Agro stawia na nawozy z kompleksami biostymulującymi; Fot. A. Kobus

Jakich nawozów poszukują rolnicy? Przede wszystkich tanich. Ale to nie jedyne kryterium jakim się kierują producenci rolni. Co ma do zaoferowania firma Timac Agro dla swoich klientów w tym zakresie? O tym rozmawialiśmy podczas pierwszego spotkania polowego zorganizowanego przez firmę w ramach Panorama Pól Timac Agro 2023.

Panorama Pól Timac Agro 2023 to kolejna edycja spotkań polowych dla rolników.

Jest to okazja do zaprezentowania przez firmę efektów stosowania proponowanych rolnikom firmowych rozwiązań z zakresu nawozów granulowanych, dolistnych oraz biostymulacji.

Co w tym roku przygotowała dla swoich klientów? Obecni byliśmy w Śremie, na terenie stacji doświadczalnej COBORU w dniu 30.05.2022 r. Na miejscu na licznych poletkach głównie z rzepakiem oraz zbożami można było porównywać warianty nawożenia z wykorzystaniem sztandarowych firmowych rozwiązań. Jak tłumaczono na spotkaniu nie tylko rolnik musi się dostosowywać do zmieniających się realiów w rolnictwie. Również producenci nawozów muszą iść za potrzebami rynku i rolników i odpowiadać na ich oczekiwania. Czytaj więcej Czy na rynku nawozów doczekamy się stabilizacji? Gleba to warsztat rolnika - W tym roku stawiamy przede wszystkim na to, aby pokazać rolnikom w jaki sposób „żyje” gleba. W związku z tym przygotowaliśmy odkrywki glebowe, po to abyśmy mogli zobaczyć jak wygląda masa korzeniowa roślin, jak roślina korzysta z zasobów glebowych i w jaki sposób penetruje profil glebowy i omawiamy jak prawidłowo o glebę dbać – mówił w Śremie Dariusz Mieszała PR & Communication Manager firmy Timac Agro Polska. Czytaj więcej Na jakiej głębokości gleby jest dostępna woda dla ozimin? Nawozy muszą odpowiadać na potrzeby roślin Eksperci firmy zwracali uwagę na prowadzone w upraw przy pomocy nowej gamy płynnych nawozów biostymulujących z linii DNA Performance, wprowadzonych na rynek w zeszłym roku. Zwracano także uwagę nawozy wapniowe, dostarczające roślinom aktywny wapń, niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozwoju. - Wapń to nie tylko wapnowanie. Wapń to przede wszystkim podstawowy makroskładnik odżywczy, dostępny między innymi w nawozie PhysioMax 975- mówił Mieszała. Na poletkach także wyróżniono nawóz PhysioActiv+1. Jest to biostymulujący nawóz granulowany, również zawierający kompleks PHYSIO+ z wapniem odżywczym, który wspólnie z siarką i magnezem przyspiesza proces humifikacji, mineralizacji i dba o dobry rozwój systemu korzeniowego. Czytaj więcej Biostymulatory. Jest definicja w przepisach Kierunek innowacje i biostymulacja Jak tłumaczył Mieszała podczas spotkania, najważniejszym kierunkiem działalności w Timac Agro są innowacje i rozwiązania biostymulujące. Do tej pory większość producentów nawozów omijała tą niszę. To się obecnie zmienia pod naciskiem zmian w UE, wprowadzania zasad Zielonego Ładu i innych coraz bardziej restrykcyjnych przepisów. Timac Agro Polska zaprasza na cykl imprez rolniczych „Panorama Pól Timac Agro”, które odbędą się jeszcze w następujących lokalizacjach:

• 06.06.2023 - Panorama Pól w Ślipcze

• 07.06.2023 - Panorama Pól w Lipce

• 13.06.2023 - Panorama Pól w Dębnie

• 16.06.2023 - Panorama Pól w Bałcynach

