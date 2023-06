Zanieczyszczenie wód powierzchniowych biogenami (są to głównie związki azotu i fosforu) pochodzącymi z rolnictwa to poważny problem nie tylko dla środowiska, ale także dla gospodarki. Stosując proste i tanie rozwiązania- zastawki na rowach melioracyjnych, zadrzewienia śródpolne czy rotacyjny wypas - można skutecznie przeciwdziałać ich spływowi z gospodarstw i jednocześnie osiągnąć wymierne korzyści: większe i stabilniejsze plony, retencję wody oraz mniejsze wydatki na nawozy.

Co to jest eutrofizacja i dlaczego powinna nas obchodzić?

Eutrofizacja wód powierzchniowych - czyli ich przeżyźnienie - to problem zarówno dla ludzi, jak i dla środowiska. Nadmiar biogenów, pochodzących w dużej mierze z nawozów wymywanych z pól i łąk prowadzi do wzmożonego rozwoju roślin naczyniowych oraz glonów, następnie do zmętnienia oraz zmiany pH wody. Rozwijają się między innymi sinice, wytwarzające groźne toksyny, które mogą zabijać inne organizmy - w tym ryby. Neurotoksyny sinicowe mogą przedostawać się do wody pitnej i zagrażać zdrowiu a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do śmierci. Jasno pokazała to katastrofa na rzece Odrze, gdzie jednym z czynników rozwoju złotej algi były biogeny. Niektóre z toksyn nie rozkładają się nawet pod wpływem gotowania. Inne kumulują się w organizmach wodnych - np. małżach i mogą być trujące dla ludzi po ich spożyciu.

Rozkład gnilny martwych organizmów prowadzi do powstawania stref beztlenowych, a także wydziela się siarkowodór.

Zanieczyszczone rzeki i zbiorniki wodne nie nadają się do użytku - ani rekreacyjnego, ani gospodarskiego. Ich ponowne oczyszczenie jest trudne, długotrwałe i kosztowne - wymaga zastosowania skomplikowanych i drogich technologii. Na przykład koszt rekultywacji jeziora Gołdap, zanieczyszczonego biogenami pochodzącym w dużej mierze z rolnictwa wyniósł 4,3 mln złotych. Są to więc koszty niemożliwe do poniesienia przez indywidualne osoby.

Zakwit wody, fot. Justyna Choroś

Dbałość o ograniczenie spływu biogenów się opłaca - potwierdzają to sami rolnicy

Działając z korzyścią dla produkcyjności gospodarstwa można przy okazji zapobiec zanieczyszczaniu wód powierzchniowych. Istnieje wiele rozwiązań, które mogą zmniejszyć spływ biogenów z terenów rolniczych do wód.

Rów w krajobrazie rolniczym, fot. Tomasz Chodkiewicz

1. Najważniejsze jest racjonalne wykorzystanie nawozów oraz bezpieczne ich przechowywanie - co reguluje tak zwany program azotanowy.

Program azotanowy zobowiązuje rolników do przechowywania nawozów w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobiegając przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Nadmierny spływ biogenów (nawozów) z pól uprawnych i pastwisk to także strata dla rolników, zwłaszcza przy obecnych cenach nawozów. W przypadku, gdy niemożliwe jest zastosowanie innych proponowanych metod polecane jest rolnictwo precyzyjne - aplikowanie tylko takiej ilości nawozu, ile wymaga tego konkretna gleba (w tym celu konieczne jest przeprowadzenie badania gleby). Do praktyk takich można zaliczyć także używane odpowiedniego sprzętu - na przykład wozów asenizacyjnych z aplikatorami doglebowymi.

Więcej o technikach rolniczych ograniczających spływ biogenów oraz wymogach w zakresie stosowania i przechowywania nawozów zgodnych z najnowszym programem azotanowym można posłuchać w wystąpieniu Marka Krysztoforskiego, doradcy rolnego i rolnośrodowiskowego (https://www.youtube.com/watch?v=V8tq_CvTpYk&t=6029s.), a także w wystąpieniu Doroty Metery, ekspertki od spraw rolnictwa ekologicznego (https://www.youtube.com/watch?v=Scea56xvP5U&t=5s).

2. Kolejną grupa metod to rozwiązania oparte na przyrodzie wykorzystujące właściwości naturalnych i półnaturalnych ekosystemów. Metody oparte na przyrodzie nie wiążą się z ograniczeniami - wręcz przeciwnie, mają wiele korzyści, zwłaszcza związanych z wielkością zebranych plonów.

“Dbałość o krajobraz nie wyklucza się z wydajną produkcją i korzyściami ekonomicznymi -, jedno z drugim może iść w parze”- mówi Patryk Kokociński, Rolnik Roku Regionu Morza Bałtyckiego, posiadający 100-hektarowe gospodarstwo nastawione na produkcję mleka.

Aby osiągnąć wymierne korzyści wystarczy zastosować bardzo proste rozwiązania, takie jak zastawki na rowach melioracyjnych: rowy bez zastawek odwadniają pola i przyspieszają spływ biogenów do wód. Prawidłowo działające rowy zbierają nadmiar wody, aby potem oddać go, gdy wody opadowej brakuje. Największą korzyścią dla rolników stosujących takie rozwiązania jest retencja wody przekładająca się na zwiększone plony i odporność na suszę. Rolnicy, którzy stosują w swoich gospodarstwach takie rozwiązania wskazują, że przekładają się one bezpośrednio i wyraźnie na zebrane plony.

Zastawka na rowie, fot. Krzysztof Stasiak

Przykładem gospodarstwa, w którym z powodzeniem wprowadzono powyższe rozwiązania jest gospodarstwo Kokocińskich z Wielkopolski, obejmujące około 100 ha gleb IV i V klasy. Gospodarstwo nastawione jest na produkcję mleka, posiada 100 krów dojnych w systemie wolnostanowiskowym, o wydajności stada 15.020 kg (przy średniej dla Polski wynoszącej 9 kg). Kokocińscy uprawiają także kukurydzę, jęczmień ozimy, lucernę i buraki cukrowe, posiadają także trwałe użytki zielone.

Patryk Kokociński w 2019 roku porównał dwie działki z jęczmieniem ozimym, o identycznej klasie gleby, z tym samym nawożeniem i ochroną roślin - jedną koło rowu z zastawką, drugą obok rowu bez zastawki. Okazało się, że na działce, która sąsiadowała z zalanym rowem udało się zebrać o 2 tony z hektara więcej plonów! (5,4t/ha w porównaniu do 7,3 t/ha).

Rów pełen wody w gospodarstwie Kokocińskich fot. Robert Kalak

Dzięki współpracy rolników, którzy dostrzegają problem suszy, zgodzono się, aby kilka hektarów przeznaczyć na magazyn wody. Z magazynu tego “korzysta” kolejne kilkaset hektarów terenów wokół.

“Co z tego, że będziemy mogli wjechać na ten hektar łąki, którą osuszymy, skoro pozostałe hektary nie będą mogły już z tej wody korzystać? Dlatego warto czasami poświęcić fragment słabszej ziemi czy trwałego użytku zielonego, żeby pozwolić wodzie wyjść, ponieważ jak ruszy sezon wegetacyjny ta woda i tak zniknie, a będą mogły z niej skorzystać tereny znajdujące się dalej” - przekonuje Patryk podczas jednego z naszych webinarów.

Rolnik roku 2021 przekonuje także, że zastawki na rowach można zrobić w bardzo prosty sposób na podobieństwo tam bobrowych. Powoli zarastają one roślinnością i nie wymagają prac konserwacyjnych.

Zadrzewienia śródpolne, fot. Patryk Kokociński

Całe wystąpienie Rolnika Roku można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=_DjYqUejtP8

A tutaj (https://www.youtube.com/watch?v=V8tq_CvTpYk&t=1453s) można dowiedzieć się więcej o technicznych zaleceniach ekohydrologicznych (wystąpienie dr Agnieszki Bednarek, ekohydrolożki).

3. Innym bardzo skutecznym sposobem na zatrzymanie biogenów oraz retencję jest retencja glebowa. Dzięki dbałości o materię organiczną (próchnicę) w glebie można zatrzymać w niej wodę, co podobnie jak w przypadku stosowania zastawek na rowach melioracyjnych przekłada się na wyższe plony. Większy procent próchnicy w glebie można osiągnąć stosując rolnictwo regeneratywne albo wypas rotacyjny. Są to praktyki, które zapewniają nie tylko zatrzymanie większej ilości wody w glebie, lecz także większą stabilność produkcji.

Łąka, fot. Justyna Choroś

4. Kolejną bardzo skuteczną i nieinwazyjną metodą, którą można zastosować w każdym gospodarstwie są zadrzewienia śródpolne i aleje drzew.

fot. Tomasz Chodkiewicz

“Jest częsta obawa rolników, że drzewa będą konkurowały z roślinami rolniczymi. Na gruntach rolnych nie ma takiej tendencji, jest tendencja wprost przeciwna: drzewa wyciągają substancje odżywcze z głębszych profili glebowych. (…) przyczyniają się do wzrostu wilgotności gleby.” - mówi Marcin Wójcik, rolnik ekologiczny, stosujący w swoim gospodarstwie metodę agroleśnictwa - celowe działanie, które na gruntach rolnych wprowadza jednoczesne użytkowanie rolne i drzewne. Marcin Wójcik podkreśla, że stosowane przez niego sposoby mogą być z powodzeniem stosowane przez rolników konwencjonalnych.

Potwierdza to Patryk Kokociński - “rolnicy często zauważają spadek plonów tuż przy drzewach, jednak wraz z oddalaniem się od zadrzewienia zaczynają kumulować się wszystkie efekty obecności drzew, czyli wzrost wilgotności powietrza i hamowanie siły wiatru. (...) Korzyść z zadrzewienia jest nawet o 30% większa niż na działkach, na których tych zadrzewień nie ma, więc sumarycznie cały plon jest wyższy”.

Marcin Wójcik przypomina też, że drzewa na trwałych użytkach zielonych nie wiążą się z utratą dopłat bezpośrednich - o ile nie jest ich więcej niż 100/hektar i są to drzewa rosnące pojedynczo. Jednocześnie można utrzymać pastwisko i produkcję drzewną, co również wiąże się z podwójną korzyścią dla rolnika. Całość wystąpienia dotyczącego agroleśnictwa można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=3OhbYpdOybE

Pro-środowiskowe działania powinny być adekwatnie wynagradzane

Płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne ukierunkowane na ochronę cennych siedlisk przyrodniczych i rzadkich gatunków ptaków są obecnie niewystarczające i nie są dostateczną zachętą dla gospodarstw rolnych, szczególnie tych niewielkich. Badania ekonomistów pokazują, że rolnicy dbający o ograniczanie spływu biogenów - na przykład stosujący zastawki na rowach melioracyjnych, stosujący zadrzewienia śródpolne, lub pasy buforowe - świadczą usługi ekosystemowe dla całego społeczeństwa o wartości wielu tysięcy euro.

Rozlewiska w dolinie Wieprza, fot. Aleksandra Pępkowska-Król

Dlatego uważamy, że usługi ekosystemowe świadczone przez gospodarstwa rolne powinny być brane pod uwagę przy kalkulowaniu dopłat. Proponujemy zmiany w polskim planie strategicznym - chcemy, żeby pro-przyrodnicze działania były adekwatnie wynagradzane.

Proponujemy dopłaty m.in. za tworzenie roślinnych pasów buforowych wzdłuż cieków i wokół zbiorników wodnych oraz dopłaty za nawadnianie zdegradowanych terenów podmokłych. Na przykład za nawadnianie za pomocą zastawiania (zastawki) rowów. Chcemy, by rolnicy otrzymywali dopłaty również wtedy, gdy do podniesienia poziomu uwodnienia gruntu przyczynią się bobry.

Wszystkie proponowane przez nas zmiany opisaliśmy w raporcie, który można przeczytać tutaj: https://otop.org.pl/2023/06/14/jakiej-polityki-rolnej-chcemy-dla-morza-baltyckiego/

Bagienne (lub inaczej mokradłowe) strefy buforowe to tereny podmokłe położone pomiędzy obszarami rolniczymi a ciekami (rowami melioracyjnymi, rzekami) lub jeziorami. Ich główną funkcją jest ochrona wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem substancjami odżywczymi a także innymi substancjami, w tym pestycydami. Co więcej pomagają one ograniczać niekorzystne skutki powodzi czy susz oraz lokalnie łagodzić skutki zmian klimatycznych. Co zaś szczególnie istotne z punktu widzenia gospodarki rolnej, odtworzone na potrzeby stref buforowych torfowiska mogą być nadal wykorzystywane rolniczo poprzez paludikulturę i przynosić wymierne zyski.