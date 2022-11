Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała kraje na całym świecie do usunięcia przeszkód w eksporcie nawozów z Rosji; Fo.t Shutterstock

Rosja skarży się, że zachodnie sankcje oznaczają, że z trudem jest w stanie wprowadzić własny eksport nawozów na rynek światowy.

Organizacja Narodów Zjednoczonych wezwała kraje na całym świecie do usunięcia przeszkód w eksporcie nawozów z Rosji.

Świat nie może sobie pozwolić na to, by globalne problemy z dostępnością nawozów doprowadziły do ​​globalnych niedoborów żywności – oświadczyła ONZ po rozmowach z rosyjskim wiceministrem spraw zagranicznych Siergiejem Wierszyninem i jego delegacją w Genewie.

Rosja zakwestionowała kontynuację lipcowej umowy zbożowej, która zezwalała na ukraiński eksport przez Morze Czarne, która wygasa 19 listopada. Rosja blokowała eksport od początku swojej agresji przeciwko sąsiedniemu krajowi.

Rosja skarżyła się też, że z powodu zachodnich sankcji nie jest w stanie wprowadzić własnego eksportu żywności i nawozów na rynek światowy. Przedmiotem rozmów był nieograniczony eksport żywności i nawozów, w tym amoniaku, z Rosji oraz przedłużenie umowy zbożowej.

Rosyjski eksport zboża i nawozów nie podlega sankcjom krajów zachodnich. Ale wiele firm transportowych, ubezpieczycieli i pożyczkodawców woli trzymać ręce z dala od tych transakcji, również ze względu na niepewność na trasach morskich przez Morze Czarne.