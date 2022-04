Opozycja: Dopłaty do nawozów to kolejna obietnica pomocy bez pokrycia

Rząd zbyt opieszale reagował na sytuację na rynku nawozów, a jeśli dopłaty dla rolników zostaną wreszcie uruchomione będzie to pomoc zbyt spóźniona. Zasady wsparcia są niezrozumiałe, a jego efekty będą mizerne – uważają posłowie opozycji.

Dopłaty do nawozów mogą pochodzić z funduszy przeznaczonych na zwalczanie skutków COVID-19. Oprócz tego rząd zapowiedział inne formy pomocy, w tym wcześniejsze dopłaty obszarowe.

W opinii opozycji zapowiadane działania są spóźnione. Posłowie wciąż dopytują o ceny gazu do produkcji nawozów.

Opozycja zwraca także uwagę na niejasne, w jej opinii, kryteria przy dopłatach do nawozów: jakimi względami się kierowano ustalając je?

Ministerstwo Rolnictwa przedstawiło wczoraj na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa informację o sytuacji na krajowym rynku nawozów i działaniach podejmowanych przez rząd dla ratowania rolnictwa. Działania te to m.in. wcześniejsze zaliczki dopłat obszarowych, "dialog ze spółkami nawozowymi" w celu zapewnienia dostaw i stabilizacji cen, oraz zabiegi na unijnym szczeblu, by uzyskać zgodę na dopłaty do zakupu nawozów dla rolników. Zgodnie z przyjętym rozporządzeniem środki na takie wsparcie mają pochodzić z funduszy przeznaczonych na zwalczanie skutków COVID-19.

Przedstawione przez resort rolnictwa działania spotkały się z ostrą krytyką ze strony posłów opozycyjnych.

– Gaz, wojna, COVID-19 - takie przyczyny drożyzny nawozów podaje resort. Jednak problem narastał, a rząd jak zwykle zwlekał i czekał, aż kłopot sam się rozwiąże - stwierdziła posłanka Anna Wojciechowska (KO). – Z faktu, że resort "prowadzi dialog ze spółkami" nic nie wynika. Rolnicy jak zwykle zostali pozostawieni bez pomocy. A oni nie mają sejfu z gotówką jak prezes Glapiński, żyją od sezonu do sezonu, bo ich oszczędności dawno się wyczerpały. Grożą nam braki żywności i horrendalne ceny, a wy nie robicie nic, by środki na pomoc z Unii otrzymać – grzmiała posłanka Koalicji Obywatelskiej.

Krytyczny osąd posłanki podzielił poseł Zbigniew Ziejewski (PSL), który zwrócił też uwagę m.in. na opieszałość rządu w realizacji wcześniej podjętych zobowiązań.

– Byłem na spotkaniu w Nowym Mieście Lubawskim i rolnicy mnie tam pytali o wyrównanie utraconych dochodów z tytułu ASF za III i IV kwartał 2021r. Mówimy o kolejnych dopłatach, a nie rozliczyliśmy jeszcze zobowiązań, jakie były za rok ubiegły - stwierdził poseł Zbigniew Ziejewski (PSL). – Jak rolnicy mają zaufać kolejnym obietnicom pomocy, skoro tamtej obiecanej pomocy nie otrzymali? - pytał parlamentarzysta. – Pisaliśmy interpelacje o zdjęcie czerwonych stref ASF, ale decyzji nie ma. Co z tego, że wypłacimy wcześniej dopłaty? A skąd rolnicy wezmą pieniądze jesienią, żeby obsiać pola? –pyta Ziejewski.

Poseł Ziejewski skrytykował również przyjęte przez rząd w rozporządzeniu zasady udzielania pomocy.

– Z niezrozumiałych powodów dalej dzielimy rolników na małych i większych, a nie mówimy o gospodarstwach rodzinnych, którymi zgodnie z prawem są gospodarstwa do 300 ha – stwierdził poseł. – Każecie dobre spółki nasienne, które wcześniej nie zostały objęte programem ubezpieczeniem – dodał.

Parlamentarzysta przypomniał, że od listopada wszyscy zainteresowani czekają na odpowiedź na jedno zasadnicze pytanie: ile gazu potrzebujemy do produkcji nawozu. – Jeżeli nasza roczna produkcja to 4 miliardy, to chciałbym też wiedzieć, ile mieliśmy rezerw w państwowych magazynach i dlaczego ceny nawozów tak nagle i drastycznie wzrosły? Jak dowiedzieliśmy się od rolników, w marcu stanęły zakłady w Policach. Nie jest to chyba sytuacja normalna, że nagle tak wielki producent przerywa produkcję. A jeśli tak się dzieje, to być może zarząd tej spółki nie powinien taką firmą zarządzać. Jak dzisiaj wygląda sytuacja w Policach? –pytał poseł.

Ziejewski zwrócił też uwagę na doniesienia od rolników, że nawozy są pakowane w worki z datą 2021 r. – Rodzi się pytanie, czy to są nowe nawozy w starych workach, czy tylko stare nawozy z nową ceną? – stwierdził ludowiec.

– Każda pomoc dla rolników jest wskazana i pożądana. Problem w tym, aby była ta pomoc skuteczna, a jej zasady klarowne i zrozumiałe – zauważył z kolei poseł niezależny Zbigniew Ajchler. – Beneficjentom należy wyjaśnić, dlaczego dane kryteria przyjęto, jakimi względami się kierowano. Chcielibyśmy wiedzieć, ile gospodarstw do 50 ha z pomocy skorzysta, a ile gospodarstw zostanie wykluczonych, i jakie skutki ekonomiczne to rozwiązanie rodzi.

Polityk podważał zasadność przyjętych w rozporządzeniu o dopłatach zasad przyznawania pomocy.

Ja pokusiłbym się o opinię, że właściciele kilkuhektarowych gospodarstw są zwykle zatrudnieni jeszcze gdzieś poza gospodarstwem. Kwestia 1000 czy 1500 zł nie będzie w ich przypadku stanowiła o zachowaniu płynności finansowej. Inaczej będzie w gospodarstwach 60, 80 czy 100-hektarowych, gdzie rolnicza działalność jest jedynym źródłem przychodu. A te 500 zł pomnożone przez liczbę hektarów stanowiłoby już pokaźną różnicę.

Poseł Michał Urbaniak (Konfederacja) zauważył, że na reakcję rządu w związku z drożyzną nawozów czekać trzeba było zbyt długo, a podejmowane działania są zbyt doraźne i nieefektywne.

– Dlaczego w obecnej sytuacji mamy wciąż tak duży eksport nawozów? Na jakim etapie jest postępowanie UOKiK, badające czy czy na rynku nie doszło do spekulacji bądź zmowy cenowej? Czy oprócz dopłat do zakupu nawozów nie należałoby pomyśleć o "wakacjach kredytowych" dla rolników? – pytał poseł. –Nie mamy żadnych informacji na temat dalszych działań i żadnej długofalowej strategii. Wojna na Ukrainie tworzy zupełnie nową sytuację na światowym rynku i otwiera też nowe możliwości dla naszego rolnictwa, tymczasem resort rolnictwa zdaje się tego nie dostrzegać – zauważył polityk Konfederacji.

Według Kazimierza Plocke ustalone zasady pomocy są nie tylko dla rolników mocno zagmatwane, w związku z czym nasuwa się pytanie, czy i kto faktycznie z niej skorzysta, lecz także pojawia się szereg innych wątpliwości: czy rezerwa covidowa będzie wystarczająca na dopłaty do nawozów; czy rolnicy nie będący płatnikami VAT faktycznie ze wsparcia skorzystają; czy rolnicy, którzy wcześniej złożyli wnioski o pomoc covidową mają szansę uzyskać wsparcie; dlaczego nie zadbano w rozporządzeniu o spółki strategiczne Skarbu Państwa?

Wątpliwości, w opinii Plocke, budzi również dobra wola resortu rolnictwa w kwestii wyjaśnienia sytuacji z jesieni ubiegłego roku. -Postępowanie UOKiK trwa trzeci miesiąc. Jeśli wreszcie usłyszymy jakieś wnioski, będą one już mocno nieaktualne - zauważył poseł Platformy.