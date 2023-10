Przypominamy o zaplanowaniu i przestrzegania normy GAEC 6, która mówi o obowiązku pozostawienia na okres zimowy minimum 80 proc. gruntów ornych w gospodarstwie pod pokrywą ochronną. Oznacza to z kolei, że orka zimowa i pozostawienie ziemi bez okrywy może być zastosowane na co najwyżej 20 proc. areału.

GAEC 6 obwiązywać będzie od 1 listopada, kiedy to kontrolujący mogą już sprawdzać realizację tej praktyki w warunkach polowych.

Od tego dnia do 15 lutego kolejnego roku rolnik musi wykazać pokrywę ochroną na 80% areału gruntów ornych.

GAEC 6 to dotyczy obowiązku zachowania „Minimalnej pokrywy glebowej w najbardziej newralgicznych okresach”. Według zapisów ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 norma GAEC 6 podlega kontroli na miejscu, a za nie przestrzeganie tej normy grożą rolnikowi sankcje.

GAEC 6 a pokrywa glebowa

W wielkim skrócie, GAEC 6 mówi o tym, że rolnik musi utrzymać okrywę ochronną gleby (okrywa roślinna, ściernisko, resztki pożniwne, mulcz) na powierzchni co najmniej 80 proc. gruntów ornych (GO) w gospodarstwie, w okresie od 1 listopada do 15 lutego kolejnego roku. Norma ta dotyczy również sadowników, gdyż nakazuje konieczność utrzymania w podanym terminie pokrywy ochronnej, w międzyrzędziach plantacji drzew owocowych.

Istnieje wiele możliwości realizacji tej normy. Najłatwiej ją spełnić w przypadku siewu ozimin, lub pozostawieniu na okres zimowy międzyplonu. Więcej na ten temat można przeczytać w poniższym artykule:

Jeśli rolnik natomiast ma na polu międzyplony, to aby zapobiec ich nadmiernemu rozwojowi może je po 15 listopada zmulczować, i tak powstałe resztki stanowić mogą pokrywę glebową.

Orka zimowa tylko na części areału

Ważnym zapisem jest to, że gleba bez pokrywy ochronnej może stanowić co najwyżej 20 proc. gruntów ornych. Szczególnie zwracać na to uwagę powinni rolnicy, którzy są zwolennikami klasycznej orki zimowej, po której nie wykonuje się już innych żadnych zabiegów. Jeśli w strukturze zasiewów mają wiele gatunków jarych, w tym specjalizują się np. w uprawie warzyw gruntowych mogą mieć poważny problem z zachowaniem normy GAEC 6.

I tu pojawia się dylemat. Orka pełni bardzo ważną rolę fitosanitarną np. w gospodarstwach warzywniczych. Pozwala bowiem ograniczyć rozwój wielu patogenów, w tym np. ważnych gospodarczo szkodników glebowych, na które obecnie nie ma skutecznych chemicznych rozwiązań.

Badania naukowe także mówią o tym, że zabieg ten wykonany po zmulczowanym ściernisku kukurydziananym może ograniczyć nawet 70% populacji omacnicy.

Co więcej orka zaczyna mieć ogromne znaczenia w tym gospodarstwach gdzie pojawia się np. problem odporności chwastów na dostępne substancje czynne. Stanowi bowiem, ważne narzędzie agrotechniczne w kompleksowej walce z tym problemem.

Orka także ogranicza rozwój i szkodliwość gryzoni, z którymi w tym roku już na jesieni mamy ogromny problem.

I na koniec bardzo ważny aspekt, że w pewnym zakresie aby dostosować się do tej normy, część rolników może zostać zmuszonych do wykonania orki wiosennej, co jak wiadomo w kontekście suszy, stanowić może poważny błąd agrotechniczny.

To nie zakaz orki

Ważne, z punktu widzenia tej normy, że nie należy tego przepisu rozpatrywać jako zakaz orki. Przepis wyraźnie mówi, że rolnik ma zachować pokrywę glebową na 80% gruntów ornych. Orkę można wykonywać na większym areale, jeśli rolnik jest w stanie na tym polu stworzyć ujętą w przepisach pokrywę ochronną. Jeśli przykładowo wykona on orkę, a po niej uprawi glebę i zasieje jeszcze pszenicę ozimą, pokrywa jaką ta uprawa stworzy będzie mogła zostać wliczona do realizacji tej praktyki.