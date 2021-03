Ostatni dzwonek na drugą dawkę azotu w rzepak, wkrótce podać trzeba bor

Rzepak ozimy dzięki pełzającej wegetacji powoli odtwarza rozetę. Jak tylko wyraźnie ociepli się zacznie strzelać w pęd. To ostatni dzwonek na podanie drugiej dawki azotu. Notuje się także sporo objawów deficytu boru. Koniecznie ten ważny mikroelement należy uwzględnić w najbliższych planowanych zabiegach nawozowych w rzepaku.

Rzepak ozimy choć już dawno wznowił wegetację, to dzięki niskim temperaturom jego rozwój nie postępuje zbyt szybko. To dobrze, ponieważ na części plantacji utracił on sporo liści rozetowych, a taka pogoda sprzyja odtworzeniu aparatu asymilacyjnego. Zbyt wczesne (tak jak było w zeszłym roku) strzelania w pęd nie jest pożądane w okresie przedwiośnia.

Druga dawka azotu powinna być ona zastosowana po około 2–4 tygodniach po pierwszej aplikacji. Przy założeniu, że pierwszą w tym roku podaliśmy około 1 marca oznacza to, że wkrótce powinniśmy zakończyć nawożenie azotowe rzepaku.

Nawożenie azotowe rzepaku należy ukończyć bezwzględnie na 4 tygodnie przed kwitnieniem. Zbyt duża bowiem podaż azotu podana zbyt późno, zwiększa podatność roślin na wyleganie, oraz zwiększa porażenie przez patogeny. a także powoduje. Co więcej powoduje zbyt bujny rozwój wegetatywny oraz niepotrzebne przedłuża kwitnienie.

Skutkuje to tym, że niżej położone kwiaty często nie zostają zapylone, a łuszczyny słabo są rozwinięte, ponieważ dociera do nich zbyt mało światła.

Lustrując rzepak, na wielu plantacjach widoczne są objawy niedoboru boru. Wpływają na to liczne czynniki. Rzepak jest wrażliwy na niedobór boru, a w glebie często jest jego deficyt. Duża biomasa rzepaku ma także zwiększone zapotrzebowanie na bor, a głównie w regionach z dużymi opadami pierwiastek ten mógł częściowo zostać także wymyty do głębszych warstw profilu glebowe.

Jak tylko rzepak odtworzy rozetę powinniśmy rozpocząć sukcesywne nawożenie rzepaku tym mikroskładnikiem.