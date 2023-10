Jak wynika z danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych, w weekend stworzyły się sprzyjające warunki dla produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

W sobotę 7 października br. od północy do około godz. 7 rano wiatraki pracowały z mocą przekraczającą 8 GW. Szczyt obrotów osiągnęły o godz. 3 w nocy, gdy moc sięgnęła ponad 8,2 GW.

Pomimo tego, że w ciągu dnia oraz w niedzielę ich siła nieco spadła, w dalszym ciągu utrzymywała się na wysokim poziomie co w połączeniu ze sprzyjającymi warunkami dla fotowoltaiki spowodowało, że odnawialne źródła energii (OZE) odpowiadały za pokrycie ponad połowy zapotrzebowania kraju na energię.

Przykładowo 7 października o około godz. 11 łączna moc z OZE przekroczyła 10 GW, a 8 października o godz. 12 ponad 13 GW.

Polska posiada duży potencjał do rozwoju oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii. Niestety ambicje pod kątem projektowanych mocy nie rosną w takim tempie, aby móc sobie z tym poradzić. Coraz częściej mamy sytuację, gdy sprzyjające warunki atmosferyczne prowadzą do wytwarzania energii elektrycznej z OZE, której nie mamy jak zagospodarować. Inaczej mówiąc – instalacje produkują zbyt dużo prądu w stosunku do zapotrzebowania, co prowadzi do przeciążenia sieci elektroenergetycznej – wskazuje Kamil Kwiatkowski, Dyrektor ds. Projektów Badawczych, Euros Energy. Musimy więc w trybie pilnym zacząć zwiększać elastyczność sieci elektroenergetycznej – wskazuje.