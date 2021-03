PIdS Online: 1 marca i rzepak już czeka na azot

Dziś 1 marca, stąd według obowiązujących przepisów Programu azotanowego można już nawozić rzepak azotem. W wielu jednak regionach kraju nie można jeszcze wjechać w pola – powód nadmiernie uwilgotniona gleba.

O nawożeniu rzepaku ozimego w kontekście stanu i kondycji tegorocznych plantacji mówił Prof. Potarzycki z UP w Poznaniu na Konferencji Przez Innowacyjność do Sukcesu, która miała miejsce tydzień temu.

Dr hab. Jarosław Potarzycki, prof. UPP

Prof. Potarzycki przekonywał wielokrotnie słuchaczy, że aby azot efektywnie działał potrzebuje wsparcia. Co to dokładnie oznacza?

- Rzepak jest rośliną żarłoczną i przebywającą na naszych polach 10 -11 miesięcy. To implikuje duże potrzeby wodne oraz pokarmowe – rozpoczął wykład prof. Potrarzycki

-Punktem wyjścia w podejmowaniu decyzji o dawkach nawożenia każdej rośliny są potrzeby nawozowe i pokarmowe. Ważna jest dynamika akumulacji i pobranie jednostkowe składników (jakie ma rzepak – mówi o tym tabela na slajdzie). Prof. Potarzycki przypominał, że najwięcej rzepak pobiera azotu oraz potasu. Nieoceniany jest także wapń. To wszystko trzeba uwzględnić w strategii nawożenia.

Slajd z prezentacji, PIdS, prof. Potarzycki

- Należy także zwrócić uwagę na dynamikę pobierania składników w sezonie wegetacyjnym – zaznaczał prof. Potarzycki. I przypominał, że do momentu kwitnienia roślina rzepaku pobiera praktycznie cały azot i potas (słupki zielone i czerwone na wykresie powyżej).

- Należy jednak pamiętać, że siarka i magnez, w 30 - 40% są jeszcze pobierane w po kwitnieniu rzepaku. Najważniejszym mikroelementem dla rzepaku jest oczywiście bor – zaznaczał profesor podczas wykładu.

Czy składniki pokarmowe zostały wymyte?

W dalszej części prezentacji prof. Potarzycki zwracał uwagę na ilość opadów w dotychczasowym sezonie wegetacyjnym.

- Wody jest dużo, a w niektórych regionach bardzo dużo. W październiku na Mazowszu czy Dolnym Śląsku zanotowano 3 razy więcej deszczu niż zwykle (w porównaniu do wielolecia) – zwracał uwagę prof. Potarzycki.

Slajd z prezentacji, PIdS, prof. Potarzycki

Dwa scenariusze

Zdaniem profesora, mobilne składniki już w tym czasie zaczęły przemieszczać się do głębszych warstw profilu glebowego. Jak tłumaczył dalej - One nie zniknęły i są one do pobrania przez rośliny. Rzepak jednak musi po nie sięgnąć. Zanim się jednak zregeneruje, do tego czasu należy się zastanowić i rozważyć czy nie potrzebuje rzepak na start także niewielkiej dawki potasu, tak żeby ona działała do dwóch- czterech tygodni - potem będzie rzepak sięgał po zasoby, które są glebie – tłumaczył naukowiec.

- Rozważmy dwa scenariusze, jeśli chodzi o wiosenne nawożenie. Pierwsza sytuacja- plantacja nie wygląda dobrze. Cała masa liściowa jest zniszczona, rośliny mają słaby system korzeniowy. Niepokojącym sygnałem widocznym już na jesieni jest fakt, że spora cześć plantacji wykazywała objawy niedoborów wielu składników pokarmowych – zauważał dalej naukowiec.

- W takiej sytuacji nie dyskutujemy - nie mamy na co czekać. Jak tylko będzie można wjechać w pole należy jak najszybciej podać nawozy azotowe o dużym udziale azotu azotanowego, czyli w formie saletrzanej. Ona działa szybciej. Azot żeby szybko działał potrzebny jest jeszcze potas, magnez siarka a w skrajnych trudnych stanowiskach i przypadkach niedoborów także fosfor(jednak jego podanie pogłównie jest co najmniej dyskusyjne, ale czasami nie mamy wyjścia) – tłumaczył prof. Potarzycki.

- Jeśli plantacja dobrze rokuje to działać możemy spokojniej – kontynuował. Jednak jak tłumaczył dalej, to nie oznacza, że czekamy z azotem, ale wówczas forma chemiczna nawozu ma mniejsze znaczenie. Można wówczas też się decydować na formę amidową (choć prof. Potarzycki wyraził podczas wykładu pogląd, że nie jest to dobra forma dla rzepaku, który ma szybko wystartować). Zdaniem naukowca jeżeli już ma być do forma amidowa to musi być „obudowana” także formą azotanową (np. powinien to być nawóz typu RSM) – tłumaczył.

Slajd z prezentacji, PIdS, prof. Potarzycki

Jaka dawka?

Dawkę zawsze szacujemy pod realny plon. Nieważne jak ją wyliczymy (którym wzorem), zawsze powinniśmy zakładać ile mamy w glebie azotu mineralnego – Jak zaznaczał profesor -dawkę liczymy na cały sezon wegetacyjny.



Slajd z prezentacji, PIdS, prof. Potarzycki

Jakie mogą być konsekwencje błędów popełnionych nawożeniu wiosennym rzepaku?

Zdaniem naukowca jeżeli się spóźnimy z nawożeniem (z różnych przyczyn) to skracamy okres odtworzenia liści w rozecie, automatycznie zmniejszamy ilość pędów bocznych. Najczęściej głodna roślina szybciej strzela w pęd i następuje przyspieszone kwitnienie (roślina zestresowana szybciej kwitnie). Spada wiec drastycznie jej potencjał plonowania.

Slajd z prezentacji, PIdS, prof. Potarzycki

Jaki stan Waszych plantacji rzepaku? Podzielcie się z nami Waszymi spostrzeżeniami.

