Opracowanie i przestrzeganie planu nawozowego to jedna z praktyk w ramach ekoschematu: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi; Fot. AK

1 lub 3 pkt czyli równowartość mniej więcej 100 lub 300zł/ha można dostać opracowując dla gospodarstwa i realizując plan nawożenia. Jak sięgnąć po te dopłaty? Jakie wymagania trzeba spełnić? Wreszcie jakim programem opracować można plan nawozowy?

W ramach ekoschematu: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi do wyboru rolnik ma 8 praktyk. Każda jest odpowiednio punktowana.

Jedną z nich jest opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia. Praktyka ta składa się z dwóch wariantów:

a) wariant podstawowy (bez wapnowania) - 1 pkt

b) lub wariant rozszerzony o wapnowanie - 3 pkt

Co ważne, rolnik może wykonać plan nawozowy sam. Musi jednak pamiętać, aby został on opracowany dla wszystkich gruntów ornych i TUZ w gospodarstwie, oraz powinien być oparty o analizę gleby wykonaną dla tych gruntów.

Brak analizy gleby skutkuje brakiem możliwości zrobienia pełnego planu nawożenia, stąd jeśli rolnik nie wykona ich w stosowanym czasie jest wykluczony z możliwości sięgania po te punkty.

Badania ważne są 4 lata, więc jeśli rolnik ma aktualne wyniki może się nimi posłużyć.

Do zrobienia planu wystarczą podstawowe analizy, czyli w zakresie pH, Mg, P, K, które kosztują w OSCHR kilkanaście złotych za próbkę. Choć plan nawozowy (jak i nawożenia azotem w ramach programu azotanowego) ustala się także dla tego składnika, nie musi (choć może) rolnik wykonywać badania na zawartość azotu mineralnego.

Jakie jeszcze wymagania rolnik musi spełniać?

Opracowanie planu nawozowego określającego dawki składników pokarmowych N, P, K i Mg oraz potrzeby wapnowania. Plan nawożenia dla roślin jarych musi być opracowany do 25 dni od dnia składania wniosków o płatności bezpośrednie, a dla roślin ozimych opracowany do 30 września.

Należy także pamiętać, że wariant z wapnowaniem dotyczy gruntów dla których, wyniki analizy gleby wskazują pH poniżej 5,5, rolnik nie korzystał z dofinansowania z programu wapnowania z NFOŚIGW w ostatnich 4 latach oraz zakupi i zastosuje wapno w roku składania wnioskowania o płatność.

Jeśli rolnik chce ubiegać się o wariant z wapnowaniem musi posiadać imienny dokument poświadczający zakup nawozów wapniowych oraz musi dołączyć oświadczenie, że nie otrzymał decyzji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie przyznania dofinansowania na zakup nawozu wapniowego wzór na stronie ARIMR.

Wykonanie planu to jedno rolnik jest także zobligowany do prowadzenia na bieżąco rejestru zabiegów agrotechnicznych. Rejestr taki powinien zawierać co najmniej:

nr działki ewidencyjnej a także oznaczenie działki rolnej (najlepiej robić to wg. oznaczeń zaproponowanych we wniosku o dopłaty bezpośrednie),

powierzchnię działki rolnej,

rodzaj uprawy,

datę wykonania zabiegu,

nazwę nawozu i i zastosowana dawka.

Możliwość łączenia z innymi ekoschematami

Co ważne ta praktyka może być łączona z każdym innym ekoschematem, bądź praktyką z wyjątkiem ekoschematu: Integrowana Produkcja (IP). Wynika to z tego, że w ramach IP wykonuje się plan nawozowy, stąd byłoby to podwójne finansowanie tej samej aktywności.

Plan nawozowy – o czym należy jeszcze pamiętać? Co z oziminami?

Planu nawożenia nie trzeba przedstawiać w ARIMR , plan pozostaje w gospodarstwie rolnika i wraz z analizami gleby oraz ewidencją zabiegów agrotechnicznych musi być udostępniony w razie kontroli. Warto zatem przestrzegać terminów i na bieżąco uzupełniać rejestr.

Co ważne, jeśli rolnik już wcześniej wykonywał plan nawozowy (dla ozimin sianych w roku 2022 ) może deklarować w tym roku działki z oziminami. W przypadku ozimin, które zostaną wysiane w 2023, plan taki musi być opracowany do 30 września br. natomiast działki z oziminami do tej praktyki należy deklarować do płatności w 2024roku.

Jeśli na danej działce rolnej, rolnik nie planuje stosować nawozów (np. przepisy tego zabraniają) to i tak musi dla tej działki zostać wykonana analiza gleby oraz uwzględniona ona musi być w planie nawozowym. W rejestrze agrotechnicznym natomiast powinna być adnotacja o niestosowaniu nawozów.

Jakim programem należy wykonać plan nawożenia?

Jak podaje CDR może to być dowolna aplikacja czy program itp. które spełniają wymogi Programu azotanowego i obejmować swoim zakresem zalecenia dotyczące wyliczania dawek fosforu, potasu, magnezu czy potrzeb wapnowania.



MRiRW zachęca do sporządzania planu nawozowego przy użyciu bezpłatnej aplikacji INTER-NAW, opracowanej do sporządzania planów nawożenia azotem oraz prowadzenia ewidencji zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem i jednocześnie umożliwiającej sporządzenie pełnego planu nawozowego (N, P, K, Ca, Mg) na podstawie badań agrochemicznych gleby.

Program INTER-NAW do sporządzania planu nawozowego Screen. Źródło: SCHR

Program INTER-NAW został poddany aktualizacji, np. wprowadzono zmiany w zakresie współczynników przeliczeniowych DJP, wprowadzono nowe wartości i nowe grupy zwierząt do uwzględnienia przy wyliczaniu średnich rocznych wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji azotu zawartego w tych nawozach, wprowadzono nowe wartości dla użytków zielonych odnoszące się do zasobów azotu mineralnego w glebie. Umożliwia także np. przesyłanie danych wejściowych z różnych komputerów.

Skąd pobrać aplikację INTER-NAW?

INTER-NAW wraz z instrukcją korzystania z aplikacji jest dostępny nieodpłatnie na stronie Stacji Chemiczno Rolniczej, z możliwością wykorzystanie za pośrednictwem strony internetowej lub po zainstalowaniu na dowolnym komputerze osobistym. Po zalogowaniu można także spersonalizować własne gospodarstwo. Program jest intuicyjny, także nie powinno być problemu aby przy jego użyciu wykonać plan nawozowy.