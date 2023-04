Plan nawożenia za pomocą INTER-NAW. Sprawdzamy jak działa bezpłatna aplikacja

Podziel się

Plan nawozowy rolnik może wykonać sam; Fot. AK

MRiRW zachęca do sporządzania planu nawozowego przy użyciu bezpłatnej aplikacji INTER-NAW. Za jej pomocą można jednocześnie wykonać plan nawożenia azotem potrzebny do spełnienia wymogów programu azotanowego oraz plan nawozowy w przypadku praktyki z ekoschematu: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Jak go wykonać? Czy to trudne zadanie? Sprawdzamy!

PARTNERZY SERWISU

INTER-NAW to bezpłatna aplikacja, którą można pobrać na stronie KSChR.

Jest prosta w obsłudze i przy jej pomocy rolnik może plan nawozowy wykonać sam .

Należy pamiętać, że można korzystać z innych dostępnych programów i aplikacji do sporządzania planów nawozowych. Program INTER-NAW jest przygotowany z myślą o przygotowaniu stosownych dokumentów w ramach programu azotanowego (plan nawożenia azotem, określenie maksymalnej dawki azotu itp.), a także może posłużyć do wykonania planu nawozowego w ramach jednej z praktyki ujętej w ekoschemacie: rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi Dostępna jest w Internecie instrukcja, którą warto prześledzić zanim zaczniemy wykonywać plan nawozowy. Program jest intuicyjny i prosty w obsłudze. Jak wspominaliśmy wcześniej rolnik może go wykonać sam, ale również może o to poprosić doradcę, z którym współpracuje. Ważne aby w czasie kontroli w gospodarstwie miał go on na stanie i mógł przedstawić je kontrolerom. Terminy jego wykonania, podstawowe obowiązki opisaliśmy w artykule poniżej. Czytaj więcej Plan nawożenia w ramach ekoschematu. Jaki program wybrać? Jak zgłaszać oziminy? Czytaj więcej Plan nawozowy w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe rolnik może wykonać sam Teraz przyjrzymy się samej aplikacji i jej możliwościom. INTER -NAW – jak działa? Pierwszy krok to pobranie aplikacji ze strony Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Aby to zrobić niezbędna jest rejestracja. Trzeba podać imię, nazwisko, adres mailowy oraz ustanowić hasło. Jest to standardowa rejestracja, po kliknięciu w link aktywacyjny jaki przyjdzie na adres mailowy możemy korzystać z programu. Pracę z programem powinniśmy rozpocząć od wprowadzenia danych o gospodarstwie. Należy podać powierzchnie gospodarstwa (ha), obsadę zwierząt (DJP) – przy czym ważne można ją w tej aplikacji na bieżąco obliczyć. Opcjonalnie można podać numer nadany przez ARiMR.

W programie jest także zakładka „Import danych”. Przy jej użyciu można zaimportować wyniki analiz wykonanych przez SCHR, jeśli nie dysponujemy takim dokumentem aktywnym, dane te możemy także wprowadzić ręcznie. Screen aplikacji INTER-NAW Źródło: KSChR Tworzymy plan dla każdej działki rolnej Kolejnym krokiem jest wprowadzenie danych dla poszczególnych działek (przycisk DODAJ DZIAŁKĘ). Należy wprowadzić numer działki, oznaczenie działki (najlepiej spójne z oznaczeniem wybranym dla działki zgłoszonej do płatności bezpośrednich w ramach wniosku eWniosekPlus) oraz jej powierzchnię. Można dodać współrzędne geograficzne dla działki (dane nieobowiązkowe). Wybieramy dla każdego wprowadzonego pola gatunek rośliny uprawnej (wybór z listy), prognozowany plon (t/ha), wybieramy opcje czy np. słoma będzie pozostawione na polu, czy będzie siany międzyplon itp. Dla sporządzenia planu potrzebne są także dane dotyczące rodzaju przedplonu (gatunek wybieramy z listy), wysokości uzyskanego plonu, odhaczamy czy stosowano nawóz naturalny (obornik), czy np. przyorano słomę przedplonu, albo czy na działce rósł międzyplon (wybór z listy). Wszystkie wyżej podane elementy mają wpływ na bilans składników, stąd potrzebne są do wykonania planu nawozowego. Wprowadzić należy dane agrochemiczne Kolejnym ważnym krokiem jest wprowadzenie wyników uzyskanych po przepadaniu gleby. Program wymaga aby uzupełnić dane o: kategorie agronomiczną gleby (wybór z listy), odczyn gleby, metodę wg której wykonano analizy gleby (Egner/Mehlich) Zawartość fosforu, potasu i magnezu (przedziały z rozwijanej listy). Opcjonalnie jeśli rolnik ma bardziej szczegółowe analizy gleby może dodatkowo wprowadzić dane na temat zawartości siarki, zawartości węgla organicznego w glebie (%) – w glebach organicznych oraz zawartości azotu mineralnego w glebie (kg N/ha). Można także wprowadzić rodzaj stosowanych nawozów naturalnych na polu czy dawki. Program także przewiduje wprowadzenie analiz próbki nawozu naturalnego z własnego gospodarstwa jeśli rolnik takie posiada i chce według tych analiz wykonać plan nawozowy. KLIK – i plany gotowe Jeśli rolnik skrupulatnie wpisał poszczególne dane o gospodarstwie, a także dane o działkach oraz dane agrochemiczne, o które „prosi” program, praktycznie całą pracę ma już wykonaną. Po wprowadzeniu wszystkich danych wystarczy z głównego menu wybrać odpowiedni moduł:

• Plan nawożenia azotem

• Maksymalna dawka azotu

• Plan nawożenia NPKMgCa Następnie trzeba zaznaczyć działkę, dla której chcemy wykonać obliczenia. Klikamy OBLICZ i voilà - plan gotowy - można wydrukować plan nawożenia lub pobrać go w formacie PDF.

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin