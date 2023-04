Po co roślinom krzem, tytan i wanad? Zobacz ich własciwości wspomagające rozwój i ochronę roślin

Krzem wraz z tytanem i wanadem należą do pierwiastków o działaniu korzystnym dla rozwoju niektórych roślin, mimo że nie są one niezbędne do ich funkcjonowania. Jak wpływają na rośliny i czy mogą wspomagać ochronę?

Krzem jest istotny w odżywianiu tych gatunków, które wykazują dużą zdolność akumulacji tego pierwiastka.

Do pierwiastków korzystnych zaliczane są również selen, kobalt, glin, jod oraz sód.

Wspomagają one wzrost, rozwój oraz ochronę roślin poprzez zwiększanie odporności na szkodniki, choroby czy też stresy środowiskowe, co ma przełożenie na uzyskiwany plon.

Prezentujemy wyniki badań IUNG, które skupiały się na zbadaniu reakcji pszenicy jarej w stresie suszy na stosowanie krzemu.

Krzem, wanad i tytan polecane są do stosowania w formie aplikacji nalistnych. Krzem wzmacnia roślin Jak mówił w rozmowie z redakcją Wojciech Kępka, product manager firmy Intermag, szczególnie wyraźnie widać to w wypadku podawania im krzemu. Krzem jest istotny w odżywianiu tych gatunków, które wykazują dużą zdolność akumulacji tego pierwiastka. Według opracowania prof. Zygmunta Brogowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rośliny zbożowe i trawy akumulują do 3 proc. krzemionki w suchej masie, a motylkowate i inne dwuliścienne – poniżej 0,5 proc. Niektóre warzywa, jak np. pomidory i ogórki oraz krzewy jagodowe, także kumulują znaczące ilości krzemionki. – Liczne badania wykazały, że krzem dostarczony roślinom wzmacnia ściany komórkowe i zapewnia mniejszą podatność na uszkodzenia mechaniczne – wzmocnione krzemem ściany komórkowe są mniej podatne na uszkodzenia w trakcie niekorzystnych warunków pogodowych czy na skutek żerowania szkodników – wyjaśniał Wojciech Kępka. Jak dodał, krzem zapewnia przede wszystkim lepszy jakościowo plon, ponieważ elastyczne i wzmocnione krzemem skórki są mniej podatne na pękanie i uszkodzenia. Krzem zwiększa też tolerancję roślin na suszę i chłód (...).

