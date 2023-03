W ostatnim czasie odnotowywane są spadki cen na światowym, ale też i na europejskim rynku nawozów. U naszych zachodnich sąsiadów również, tam ceny osiągnęły nowe minima.

Dzisiaj jest 1 marca, gdzie bez już patrzenia na średniodobowe temperatury podawane dla poszczególnych powiatów przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, można w Polsce podawać nawozy azotowe i naturalne. W mediach społecznościowych jest mnóstwo sygnałów, że rolnicy od samego rana, korzystając z przymrozków, wjechali w pole z rozsiewaczami. Ile ta „przyjemność” kosztuje? Nadal jest dużo drożej niż w latach poprzednich, bo przypominamy, że saletra amonowa w styczniu 2021 r. kosztowała ok. 1120 zł/t, mocznik ok. 1500 zł/t, a RSM 32 proc. – ok. 915 zł/t.



Po ile nawozy w Polsce w 2023 r.?

W Polsce obecnie ceny nawozów azotowych są ponad dwukrotnie droższe niż na początku 2021 r., ale dużo tańsze niż jeszcze kilka miesięcy temu, gdzie ceny zaczynały się nawet od „5” z przodu.

Tona saletry amonowej wyceniania jest na ok. 2900 zł netto, mocznik z inhibitorem ureazy – 2860 zł netto, siarczan amonu – 1740 zł netto, saletrzak 27 Standard Plus – ok. 2500 zł netto, a Saletrosan 26 Plus – ok. 2580 zł netto.

W ostatnim czasie 24 lutego Agrochem Puławy, autoryzowany dystrybutor Grupy Azoty zmienił cennik, dosłownie po kilku dniach od wcześniejszej publikacji. I podniósł cenę o średnio 60 zł na tonie jednego z nawozów azotowych - roztworu saletrzano-mocznikowego, czyli RSM. Pozostałe nie uległy zmianie. W nowym cenniku tona RSM 32 proc. N wyceniana jest na ok. 2540 zł netto, RSM 30 proc. N – ok. 2430 zł netto, a RSM 28 proc. N – 2330 zł netto.

Więcej w artykule poniżej.

Po ile nawozy w Niemczech?

U naszych sąsiadów ceny spadają, a podaż jest nadal niska. Jak podkreślają analitycy mamy do czynienia ogólnie z globalną nadwyżką podaży.

Jak informuje niemiecki serwis agrarheute.com, zakupy w Europie i Ameryce Północnej pozostają bardzo ograniczone pomimo nadchodzących wiosennych zamówień. Wiele z nich najwyraźniej dokonano już z końcem 2022 r., a utrzymujący się spadek cen nie zachęca rolników do pochopnych zakupów, bo liczą że będzie jeszcze taniej.

Po ile są nawozy? - Analitycy nawozowi twierdzą też, że w ofertach na najbliższą kampanię pojawiają się znaczne przeceny ze względu na duże zapasy i dalsze spadki cen gazu. Zdaniem handlowców gwałtowne spadki cen mocznika obserwowane na przykład w Egipcie w ciągu ostatnich kilku tygodni nie wystarczyły, aby wywołać silniejsze zakupy międzynarodowe. W niemieckich portach mocznik kosztuje w tym tygodniu mniej niż 510 euro za tonę (ok. 2400 zł/t). To prawie 100 euro mniej niż na początku miesiąca i ponad 200 euro mniej niż na przełomie roku. Jednocześnie jest to najniższa cena mocznika od września 2021 r. – czyli od 18 miesięcy – podaje Agrarheute.

Saletra amonowo-wapniowa (KAS), najważniejszy nawóz azotowy stosowany przez niemieckich rolników, kosztuje tam obecnie niecałe 400 euro za tonę (ok. 1930 zł/t). Na początku lutego było to jeszcze 560 euro (ok. 2630 zł/t), a na przełomie roku 615 euro za tonę (ok. 2890 zł/t). Oznacza to, że ceny KAS dla niemieckich rolników wróciły do poziomu z października 2021 r.

Jakie są ceny nawozów w USA?

Tam również ceny spadają. Według analityków nawozów Green Market firmy Bloomberg, cytowanych przez serwis, kontrakt spot na bezwodny amoniak w Tampie wyniósł 590 USD za tonę (ok. 2590 zł/t) i był najniższy od lipca 2021 r. Oznacza to spadek o 25 proc. w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Jakie są prognozy dla cen nawozów w 2023 r.?

Zdaniem analityków cytowanych przez agrarheute.com, tak gwałtowny spadek cen hurtowych zwykle wskazuje, że ceny detaliczne również znacznie spadną.

Według Alexisa Maxwella, analityka Bloomberga, ceny mogą spaść jeszcze bardziej, jeśli wysokie europejskie dostawy gazu ziemnego, kluczowego składnika w produkcji większości nawozów azotowych, skłonią producentów do wznowienia działalności po zamknięciu w zeszłym roku.

Poza tym Indie kupują mniej. - Długo oczekiwany przetarg na mocznik dla Indii został opublikowany w tym tygodniu i zakończy się 3 marca z dostawami do 1 czerwca. Rynek reagował bardzo ostrożnie z różnych powodów, z jednej strony ze względu na długi czas wysyłki, z drugiej strony dlatego, że Indie chcą kupować znacznie mniej niż oczekiwano – czytamy.