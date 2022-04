Nadal są drogie mimo że cena gazu, która jest przecież główną składową kosztów produkcji nawozów azotowych, spadła.

Jak informowaliśmy na farmer.pl w holenderskim hubie TTF we wtorek notowania majowych kontraktów gazowych spadły do 94,5 euro za MWh. A przypominany, że 7 marca 2022 r. ceny gazu ziemnego w UE były rekordowe i wynosiły wówczas 345 euro za MWh. W tym czasie podniosły się też ceny nawozów, co tłumaczono właśnie wysokimi cenami gazu. Saletra amonowa notowała u nas w cennikach wartość nawet ponad 6 tys. zł za tonę. Obecnie tona tego nawozu kosztuje ok. 3600 zł, a mocznik – ok. 4800 zł. Cennik Agrochem Puławy w tej spawie, czyli autoryzowanego dystrybutora Grupy Azoty, zmieniany był 15 kwietnia, wówczas odnotowano obniżki. Z kolei ceny nawozów wieloskładnikowych zanotowały modyfikację 22 kwietnia i to w stronę delikatnych wzrostów cen. Poniżej najnowszy cennik. Z kolei bardzo słabo dostępne w naszych rodzimych punktach zaopatrzenia rolnictwa są nawozy potasowe i fosforowe. Jednak nie widać tak dużej obniżki cen nawozów względem cen gazu i to nie tylko w Polsce, ale też i w innych krajach świata.

Jakie ceny nawozów są na świecie?

Nadal pozostają bardzo wysokie, chociaż ceny gazu spadły. Ceny ofertowe w niemieckich portach importowych są tylko nieznacznie niższe od ich poprzednich cen maksymalnych.

- Na przykład w tym tygodniu saletra amonowa kosztowała tam prawie 920 euro/t (ok. 4200 zł/t), czyli tylko o 40 euro mniej niż w przypadku bezwzględnego szczytu cen w marcu. Natomiast ceny mocznika – w odróżnieniu od cen na rynku terminowym – utrzymują się na bardzo wysokim poziomie 1280 euro za tonę (ok. 5900 zł/t). Niewiele różni się to od najważniejszego nawozu fosforowego, fosforanu amonu (DAP). Tutaj niemieccy nabywcy wciąż proszą o rekordowe ceny prawie 1000 euro za tonę (ok. 4600 zł/t) – informuje serwis agrarheute.com.

Umiarkowane spadki cen, zwłaszcza mocznika, odnotowano we Francji. Ceny tego produktu kształtują się na poziomie ok. 1005 euro za tonę (ok. 4600 zł/t), czyli o 30 euro mniej niż dwa tygodnie temu. Nieznacznie obniżyły się też ceny najważniejszego francuskiego nawozu azotowego – saletry amonowej, która wyceniona została na 910 euro za tonę (ok. 4180 zł/t). Niezmiennie wysokie ceny notowane są w tym kraju dla najważniejszego nawozu fosforowego, fosforanu amonu (DAP). On kosztuje 1170 euro za tonę (ok. 5400 zł/t).

Jakie ceny nawozów są w Stanach Zjednoczonych?

Jak informuje agrarheute.com w USA ceny mocznika na rynku terminowym znacznie spadły w tym tygodniu do 780 USD za tonę w kwietniu (ok. 3350 zł/t) i 750 USD w maju (ok. 3220 zł/t). Ale jak donosi Russ Quinn z usług branżowych DNT, jednocześnie handlowcy aktualnie sprzedają mocznik po 1031 USD za tonę (ok. 4430 zł/t), co oznacza wzrost o 14 proc. miesiąc do miesiąca. Czyli są duże dysproporcje.

- Ceny hurtowe nawozów stale rosną. Wszystkie nawozy znów podrożały w kwietniu - mówi Quinn, cytowany przez serwis. Cena nawozów fosforowych w USA również wzrosła o 13 proc. miesiąc do miesiąca, osiągając 1040 USD za tonę (ok. 4470 zł/t), co również jest rekordowym poziomem. Ceny nawozów potasowych to koszt tony sięgający 875 USD za tonę (czyli ok. 3760 zł/t).

Co wpływa na ceny?

Zdaniem analityków znaczenie ma słaby popyt międzynarodowy i rozwijanie wcześniej ograniczanej produkcji nawozów w Europie.

- Ograniczymy też podaż przez nowe zachodnie sankcje wobec Rosji. 6 kwietnia fińskie koleje wstrzymały wymianę towarów z Rosją. To stawia fiński port poza zasięgiem rosyjskich producentów mocznika - mówi analityk Mike Nash cytowany przez agrarheute.com.

Jak dodaje Nash, ponadto UE ustaliła kontyngenty na import nawozów z Rosji. - 840 000 ton rocznie dla potasu i 1,58 mln ton rocznie dla nawozów NPK. Kontyngenty te wchodzą w życie 10 lipca na okres jednego roku. Sankcje te zmniejszą rosyjski eksport nawozów azotowych z Morza Bałtyckiego – mówi analityk.