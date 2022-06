W Polsce ceny nawozów wieloskładnikowych odnotowały w przeciągu kilku tygodni wzrosty sięgające ok. 200 zł na tonie. Nawozy azotowe z informacji, które otrzymaliśmy nieoficjalnie, również trochę podrożały w ślad za wypłatą dopłat do nawozów. A co dzieje się u naszych zachodnich sąsiadów? Czy u nich też ceny nawozów w ostatnim czasie nieco podrożały?

Stawki dla zaopatrujących się w nawóz rolników w USA w ostatnim czasie są nawet dwukrotnie wyższe niż ceny oferowane na rynku spot lub te hurtowe.

W USA gwałtowny wzrost cen gazu w maju nie powstrzymał jeszcze spadku cen na rynkach spotowych, ale ceny nawozów na rynkach spotowych były znacznie wyższe w USA niż w Europie.

Jak donosi portal agrarheute.com, okazuje się, że w Niemczech w maju odnotowano znaczne spadki cen. Według analityków powodem takiego stanu było zmniejszenie popytu m.in. z powodu wysokich cen. Do tego doszły znaczny spadek cen gazu w Europie – i tanie oferty z Rosji.

W USA dla rolników nawóz nadal drogi

Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest zgoła odmienna, za oceanem stawki dla zaopatrujących się w nawóz rolników w ostatnim czasie są nawet dwukrotnie wyższe niż ceny oferowane na rynku spot lub te hurtowe.

- Pod koniec maja ceny nawozów nadal spadały na światowych rynkach spotowych, podczas gdy te w oferowane rolnikom podążały za spadkiem bardzo powoli. Jest to szczególnie widoczne w Stanach Zjednoczonych, gdzie ceny detaliczne są prawie dwukrotnie wyższe niż ceny spot lub futures. Według raportów Green Markets, firmy Bloomberg, czerwcowa cena spot nawozu azotowego amonu w Tampa na Florydzie wynosi obecnie 1000 dolarów za t (ok. 4280 zł/t), co oznacza spadek o 30 proc. z 1425 USD za tonę w maju – podaje serwis.

Co ciekawe mimo spadku, ceny amoniaku są nadal o prawie 90% wyższe niż rok temu, a problemy z łańcuchem dostaw i ograniczenia w handlu nadal sieją spustoszenie na światowych rynkach.

- Według większości analityków głównym powodem gwałtownego spadku cen jest wręcz zniszczenie popytu. W Europie mamy też do czynienia ze znacznym spadkiem cen gazu, co powoduje, że produkcja nawozów azotowych jest znacznie tańsza. Z kolei w USA ceny gazu wzrosły w maju do najwyższego poziomu od 14 lat, przez co produkcja ponownie znacznie drożeje – informuje agrarheute.com.

Co wpływa na ceny nawozów?

- Wielcy nabywcy, zwłaszcza w Azji Południowo-Wschodniej, nie chcą płacić wysokich cen amoniaku i mocznika, które wciąż były płacone w kwietniu i maju. Na tym tle ceny hurtowe najważniejszego nawozu azotowego, znajdującego się w obrocie międzynarodowym, mocznika, ponownie spadły w miniony piątek w najważniejszym amerykańskim centrum handlowym w Nowym Orleanie o prawie 8%, do zaledwie 585 USD (ok. 2500 zł) za krótką tonę (0,907 t). W tym samym czasie ceny detaliczne na Środkowym Zachodzie wciąż wynosiły średnio 1030 USD za krótką tonę – prawie dwa razy więcej – powiedział Agencji Bloomber Alexis Maxwell z Green Markets, cytowany przez serwis.

Jednak jeden z największych na świecie producentów azotu, amerykańska firma CF-Industries, nie zauważa, że rolnicy wręcz boją się kupować teraz nawóz i przez to popyt jest niewielki.

- Koszty produkcji nawozów mogą ponownie wzrosnąć, ponieważ cena europejskiego gaz ziemny, prawdopodobnie wkrótce również pójdzie w górę z powodu spodziewanych niedoborów energii w Europie. Wszystko to budzi również obawy o inflację, bo ciągłe niedobory nawozów również prowadzą do zmniejszenia zbiorów – powiedział Bert Frost, starszy wiceprezes CF ds. sprzedaży i rozwoju rynku na konferencji w Nowym Jorku w ubiegłą środę.

Jakie ceny nawozów we Francji i w Niemczech?

Russ Quinn z portalu rolniczego DTN (cytowany przez agrarheute.com) poinformował w zeszłym tygodniu, że ceny detaliczne nawozów w drugim tygodniu maja 2022 r. nadal wykazywały przeważnie wyższe ceny. Tylko dla dwóch ważnych nawozów ceny po raz pierwszy od wielu tygodni były nieco niższe.

- Najważniejszy nawóz azotowy dla niemieckich rolników, saletra amonowa (KAS), jest sprzedawany w niemieckich portach importowych pod koniec maja za prawie 660 euro za tonę (ok. 3 tys. zł). To te same ceny co w poprzednim tygodniu, ale o 35 euro mniej niż w połowie maja i ponad 300 euro mniej niż to, o co proszono, gdy ceny osiągnęły szczyt w połowie marca – podał serwis.

Jak informuje portal agrarheute.com we Francji w tym tygodniu odnotowano ceny 630 euro za tonę (ok. 2280 zł) saletry amonowej 27%. To kolejne 20 euro mniej niż w poprzednim tygodniu.

Jak czytamy dalej, szczególnie mocno spadły ceny mocznika w maju. W tym tygodniu w niemieckich portach importowych były na poziomie 875 euro za tonę (ok. 4 tys. zł). To o 150 euro mniej niż w połowie maja i nawet o 410 euro mniej niż w połowie marca. We Francji ceny mocznika w portach importowych spadły nawet do 765 euro za tonę (ok. 3500 zł) – choć było to o 10 euro więcej niż w połowie maja.