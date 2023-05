Polska jest jednym ze światowych liderów produkcji pieczarek. W rejonach, gdzie uprawa tych grzybów jest popularna, zużyte podłoże może być ciekawą alternatywą w nawożeniu, przyczyniając się do zmniejszenia kosztów w gospodarstwie. Co warto wiedzieć o tym nawozie? Jakie właściwości ma podłoże popieczarkowe? Ile obecnie kosztuje?

Cykl uprawy pieczarek trwa zazwyczaj 6 tygodni, a na każdy kilogram zebranych grzybów przypada średnio 5 kg zużytego podłoża, na którym były uprawiane. W skali dużych przemysłowych pieczarkarni daje to ogromne ilości produktu ubocznego, w który chętnie zaopatrują się okoliczni rolnicy.

Właściwości nawozowe podłoża popieczarkowego

Skład nawozu, a więc i jego właściwości, zależy od producenta i zastosowanych komponentów. Często pieczarkarnie o wieloletniej tradycji mają swoje własne receptury, inne korzystają z gotowych produktów. Podłoże pod uprawę pieczarek wytwarza się ze słomy, pomiotu, obornika końskiego, włókna kokosowego, torfu, dolomitu, wapna czy kredy.

Zużyte podłoże jest bogate w składniki pokarmowe i zawiera ich nawet dwukrotnie więcej niż obornik bydlęcy. Średnio w skład podłoża popieczarkowego, oprócz dużej dawki materii organicznej, wchodzi 15 kg/t azotu, 10 kg/t P2O5, 13 kg/t K2O, 60 kg/t CaO i 4 kg/t MgO, ale skład może być bardzo zróżnicowany, zależnie od źródła. Duża część azotu znajduje się w formie związków organicznych, co oznacza, że pierwiastek ten jest długo uwalniany, a pełna mineralizacja zajmuje do 5 lat, najlepsze efekty nawozowe dając w dwóch pierwszych latach po zastosowaniu. Odczyn jest zbliżony do obojętnego.

Zazwyczaj zaleca się stosować 15-20 t/ha pod zboża i rzepak, 20-30 t/ha pod ziemniaki oraz 30-40 t/ha pod buraki cukrowe i kukurydzę. Mając na uwadze zróżnicowany skład, dobierając dawkę nawozu należy jednak pamiętać, aby nie przekroczyć 170 kg/ha azotu. Zdaniem praktyków jest to szczególnie dobry nawóz pod rzepak ozimy.

Dostępność i cena podłoża popieczarkowego

Podłoże popieczarkowe jest dostępne przede wszystkim w rejonach, gdzie popularna jest uprawa tych grzybów. Ze względu na dawki na poziomie kilkudziesięciu ton na hektar, transport na większe odległości jest raczej nieopłacalny. Warunki, na jakich właściciele pieczarkarni pozbywają się zużytego podłoża są zróżnicowane. Niektórzy są skłonni oddawać je za darmo, inni wymieniają na słomę, a w przypadku sprzedaży ceny są mocno zróżnicowane.

Obecnie tona tego nawozu kosztuje średnio 25 złotych, natomiast oferty zaczynają się już od symbolicznej złotówki, sięgając w niektórych przypadkach 75 zł/t. Niektórzy sprzedawcy deklarują wykonanie badań potwierdzających skład, niektórzy oferują również transport w cenie. Zazwyczaj ze względu na duże ilości często wymienianego podłoża, właściciele pieczarkarni są zainteresowani podjęciem stałej współpracy z okolicznymi rolnikami.