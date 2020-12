Podłoże popieczarkowe - świetny nawóz

Wykorzystanie go skutecznie pomaga w uzupełnieniu braku materii organicznej jak i wniesieniu do gleby znacznych ilości NPK.

Od lat 90-tych ub. wieku produkcja obornika w Polsce zmniejszyła się, co bardzo ogranicza odnawianie glebowej materii organicznej. Wobec deficytowego nawożenia naturalnego dostarczającego składniki pokarmowe dla roślin, konieczne jest poszukiwanie nowych sposobów zwiększania zawartości materii organicznej w glebach uprawnych. Jednym z nich jest wykorzystywanie odpadowych materiałów organicznych w tym podłoża po uprawie pieczarki (popieczarkowego).

Podłoże pieczarkowe jest dobrym materiałem nawozowym i szczególnie

cennym źródłem substancji organicznej. Dostarcza składników pokarmowych dla roślin, w różnie dostępnych formach. W wyniku procesów mineralizacji składniki te są stopniowo uwalniane do roztworu

glebowego i stąd pobierane przez rośliny.

Uprawa pieczarki scentralizowana jest w środkowowschodniej Polsce, głównie w rejonie siedlecko-łosickim, gdzie powstały nowoczesne, wielkoobszarowe (5-40 tys. m2) pieczarkarnie. Po 6 tygodniach cyklu uprawowego pieczarki do zagospodarowania pozostaje znaczna ilość zużytego podłoża. Zależnie od roku jest to 1 do nawet 1,3 mln t.

Duży areał gleb lekkich, w większości z deficytem materii organicznej, stanowi możliwość zagospodarowania podłoża poprzez wykorzystanie go do nawożenia.

Przyjmuje się, że 1 kg podłoża pieczarkowego ma podobna wartość nawozową, co 2 kg obornika krowiego. Bogate jest w azot, fosfor, potas, magnez, oraz wapń. Jego odczyn zbliżony jest do obojętnego - pH 6,5 -7,0.

Przeciętny skład podłoża:

- Substancja organiczna – ok. 65%

- Azot – ok. 0,5-4%

- Fosfor – ok. 0,4-3%

- Potas – 0,2-4%

- Wapń – 2,5-10%

- Magnez – ok. 0,2-0,8%.

Jak widać, należy się liczyć z dużym zróżnicowaniem zawartości poszczególnych pierwiastków wynikającym ze zmiennego składu chemicznego materiałów wyjściowych którymi są słoma wszystkich gatunków zbóż, pomiot drobiowy (kurzy, indyczy, gęsi, kaczy), rzadko obornik koński, substancje odżywcze i strukturotwórcze – mocznik, włókno kokosowe, torf niski lub przejściowy, oraz dodatki alkalizujące – dolomit, wapno defekacyjne, kreda łąkowa.