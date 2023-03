Wiosna nie jest najlepszym terminem wapnowania, tym bardziej w przypadku roślin ozimych. Mimo wszystko lepiej wykonać zabieg późno niż wcale, natomiast należy pamiętać, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad, aby pomóc roślinom, a nie zaszkodzić. Kiedy wapnowanie pogłówne jest konieczne? O czym należy pamiętać?

Aż 60 proc. gleb w Polsce jest zakwaszonych, a zużycie wapna w skali kraju zaspokaja zaledwie 1/3 faktycznego potrzeb. Tymczasem rośliny takie jak rzepak ozimy, jęczmień czy pszenica są szczególnie wrażliwe na zbyt niskie pH gleby, na które reagują obniżeniem plonu. Zakup wapna nie jest zbędnym wydatkiem, a inwestycją, która pozwoli lepiej wykorzystać pozostałe środki produkcji. Warto pamiętać, że kwaśny odczyn gleby ogranicza przyswajalność składników pokarmowych, przez co skuteczność nawożenia mineralnego jest ograniczona. Jednocześnie nie można zapomnieć, że wapnowanie pogłówne powinno być ostatecznością i działaniem interwencyjnym, kiedy nie udało się przeprowadzić wapnowania w terminie przedsiewnym.

Wapnowanie jest konieczne

Warto mieć świadomość, że spadający odczyn gleby jest normalnym naturalnym zjawiskiem, którego tempo zależy od wielu czynników środowiskowym, a na gruntach uprawnych również od działań człowieka. Do zakwaszania gleb prowadzi choćby nawożenie azotem czy wynoszenie wapnia z plonem. Jeśli wapnowania nie udało się przeprowadzić w optymalnym terminie po zbiorze przedplonu, to zabieg pogłówny może jeszcze uratować plon.

Wyniki badań wskazują, że odczyn gleby zbliżony do obojętnego może zwiększyć przyswajalność fosforu nawet o 25 proc., a także zapobiega powstawaniu jego szkodliwych związków z glinem i żelazem. Ponadto podniesienie pH ogranicza wymywanie potasu, zwiększając jego dostępność dla roślin. Zabieg jest konieczny tym bardziej, jeśli na roślinach są już widoczne objawy zakwaszenia lub niedoborów.

Skutki zaniechania wapnowania

Zbyt niski odczyn gleby przede wszystkim ogranicza dostępność składników pokarmowych, co przekłada się na zahamowanie wzrostu i rozwoju roślin, a w dalszej perspektywie obniżenie plonowania. W takiej sytuacji na roślinach mogą wystąpić objawy niedoborów, nawet, gdy poszczególne składniki zostały dostarczone w odpowiedniej dawce. W takich warunkach wzrasta też toksyczność glinu, kadmu, niklu czy ołowiu. Rośliny na glebach kwaśnych są też bardziej wrażliwe na niekorzystne warunki pogodowe czy porażenie chorobami, a także może wystąpić większe nasilenie chwastów.

Pierwszymi wiosennymi objawami są najczęściej spowolnienie wzrostu roślin i rozwoju systemu korzeniowego, a także zdeformowane liście z chlorozami i nekrozami. Jeżeli odczyn gleby nie zostanie w tym momencie podniesiony, skutki będą się potęgowały. Nekrozy będą pojawiały się również na młodych liściach, osłabione będzie wykształcanie łuszczyn rzepaku, a także mogą zamierać wierzchołki pędów.

Termin wapnowania pogłównego

Jeżeli wapnowanie nie zostało przeprowadzone w optymalnym terminie tuż po żniwach, rozwiązaniem może być zabieg w terminie zimowym lub na przedwiośniu. W sytuacji niskich temperatur i nieznacznej okrywy śnieżnej nie tylko łatwiejszy będzie wjazd na zmarznięte pola, ale też bez problemu będzie można zachować odstęp czasowy między wapnowaniem a nawożeniem azotowym, który powinien wynosić minimum 3 tygodnie. Jest to o tyle ważne, w przypadku zbyt krótkiego czasu między tymi zabiegami będzie dochodziło do dużych strat azotu w formie amonowej.

Z kolei jeśli wapnowania pogłównego nie uda się przeprowadzić zimą, w przypadku konieczności wykonania zabiegu, termin wiosenny mimo strat azotu może się okazać lepszym rozwiązaniem, niż konsekwencje zaniechania. Warunkiem powodzenia takiego zabiegu będzie jednak minimum kilkunastodniowy odstęp od nawożenia azotowego, suche rośliny i zastosowanie wapna o możliwie najdrobniejszej granulacji. W przypadku rzepaku dodatkowym utrudnieniem będą liście okrywające już w dużym stopniu powierzchnię gleby.

Wapnowanie pogłówne warto wykonać tuż przed deszczem, aby rośliny były suche, ale wapno mogło być jak najszybciej przeniesione w głąb profilu glebowego. Oczywiście bez zmieszania z glebą, które w tym terminie jest niemożliwe, głębokość ta nie będzie duża i w najlepszym przypadku do końca wegetacji sięgnie 3-4 cm. Nie warto natomiast rezygnować z wapnowania na rzecz zwiększonej dawki nawożenia azotowego. W przypadku kolizji terminów, azot należy podać najwcześniej, jak to możliwe, a następnie po jego przemieszczeniu do gleby w raz z wodą opadową, przystąpić do wapnowania.

Wybór wapna

W pogłównym nawożeniu ozimin sprawdzi się wapno węglanowe lub węglanowo - magnezowe. Działają one wolniej niż wapno tlenkowe, ale jednocześnie są zdecydowanie bezpieczniejsze dla roślin. Przyjmuje się, że w stosowaniu pogłównym im wapno drobniejsze, tym lepsze. Najdrobniejsze wapno węglanowe zadziała już w ciągu kilku tygodni, co daje nadzieję na uratowanie plonu na zakwaszonym stanowisku. Nie można jednak zapomnieć, że wapno węglanowe w obniżonej dawce – o czym poniżej – jest działaniem wyłącznie interwencyjnym i nie zmniejsza konieczności wykonania wapnowania po żniwach.

Dobrym rozwiązaniem może być wapno granulowane, które można stosować przy pomocy typowego rozsiewacza do nawozów. Jego wadą jest natomiast stosunkowo wysoki koszt zakupu, dlatego warto brać je pod uwagę głownie w sytuacji, gdy potrzeba wapnowania występuje tylko miejscowo, w niektórych miejscach w obrębie pola. Tu z kolei przydają się mapy zasobności gleb, na podstawie których można wytypować pewne obszary w obrębie pola.

Dawka wapnowania

Z założenia wapnowanie powinno podnieść pH gleby przynajmniej do dolnej granicy optymalnego zakresu jej odczynu. Natomiast w przypadku zabiegu pogłównego trzeba mieć na uwadze, że nadmierna dawka uszkodzi rośliny, dlatego też stosuje się w tym momencie obniżone dawki, które mają jedynie wspomóc rośliny rosnące już na polu, a właściwy zabieg należy przeprowadzić po ich zbiorze.

W przypadku zbóż ozimych dawka wapnowania pogłównego nie powinna przekraczać 1 t/ha w przeliczeniu na czysty składnik CaO. Jeśli chodzi o rzepak, dawki powinny być jeszcze mniejsze - najlepiej do 0,5 t/ha w przeliczeniu na CaO. Dla przypomnienia, 1 kg tego wapna węglanowego odpowiada 0,56 kg CaO, a to oznacza, że jeśli wymagana dawka wapnowania wynosi przykładowo 1 t/ha CaO, to stosując wapno węglanowe należy wysypać 1,78 t/ha. W niektórych opracowaniach można spotkać zalecenia, że w terminie pogłównym dawka wapna powinna być obniżona do maksymalnie 70 proc. w przypadku form pylistych i 50 proc. w przypadku wapna granulowanego.